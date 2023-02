Querciabella: l’approccio parcellare nel Chianti Classico

Quando si parla di Chianti Classico prendiamo in analisi ben 70mila ettari di superficie di cui 9800 dedicati alla vite, di questi il 60% è destinato alla produzione del Chianti Classico.

Un areale viticolo che si spalma per 47 km da nord a sud mentre quasi 30 km da est a ovest. Tra Firenze e Siena. Le due città sono le protagoniste della leggenda del Gallo Nero, storico simbolo del Chianti Classico, adottato dal Consorzio per rappresentare il vino a base di uva Sangiovese prodotto in 11 diverse UGA, Unità Geografiche Aggiuntive (San Casciano, Panzano, Greve, Montefiorale, Lamole, San Donato in Poggio, Castellina, Radda, Gialle, Vagliagli e Castelnuovo Berardenga) che recentemente i produttori possono rivendicare in etichetta.

Tornando al Gallo Nero, la tradizione vuole che le due città, per porre fino alla contesa delle terre, decisero di regolare la questione con un singolare arbitrato affidando l’esito al risultato di una prova tra due cavalieri. Il confine fiorentino-senese sarebbe stato fissato nel punto dove i due cavalieri si fossero incontrati, partendo all’alba, al canto del gallo, dalle rispettive città. I senesi scelsero un gallo bianco convinti che avrebbe cantato più forte, mentre i fiorentini scelsero un gallo nero al quale non diedero da mangiare. Che il giorno dopo infatti iniziò a cantare prima ancora che il sole sorgesse. Il risultato fu tutto in favore di Firenze, i cavalieri si trovarono a soli 12 km da Siena.

L’habitat in cui si sviluppano tuttora le vigne si compone per oltre 60% da boschi, uliveti e torrenti tra le due catene montuose principali che trovano il proprio epicentro a Radda in Chianti.

Una dorsale divide in maniera netta la Val di Pesa, la Val d’Arbia e la Valle di Greve, che racchiude ben 4 delle UGA: Lamole, Montefiorale, Panzano e Greve: la più ampia per superficie vitata, pari 11570 ettari con un’altezza che arriva fino ai 465 metri slm.

Qui, dal punto di vista geologico, a nord-ovest troviamo una grande presenza di Macigno, ad est argilla e suoli risalenti al periodo della Formazione di Sillano mentre a sud un alternarsi di marne e Pietraforte. I vini di Greve (910 ettari) mostrano generalmente un carattere più scuro e una certa austerità con una vivace freschezza nelle zone più alte.

A fronte di questa breve ma doverosa panoramica sul Chianti Classico, con Querciabella possiamo affermare che, dal 1974, anno della sua fondazione da parte di Giuseppe Castiglioni, ci confrontiamo con una delle più virtuose ed impegnate aziende, un esempio per i produttori stessi del Chianti Classico, sia dal punto di vista della sostenibilità che per l’approccio metodico in vigna. Un lavoro mirifico dell’espressività più sincera delle uve raccolte in diversi appezzamenti di proprietà. Possibile con lo studio dei terreni e delle diverse maturazioni fenoliche degli acini, che ha permesso di impostare, una decade prima dell’inserimento della tipologia Grande Selezione da parte del disciplinare di produzione, un processo produttivo che ha come obiettivo la rappresentazione della migliore qualità possibile del Sangiovese. Una selezione della selezione, sia dei cru che dei grappoli.

Il progetto di parcellizzazione dei vigneti, iniziato il 2007, si è presentato all’azienda dalle uve stesse che, coltivate prima in biologico e poi in biodinamica, raccontavano, e raccontano, di durezze e corpi diversi, fedeli al gusto del millesimo in cui vengono raccolte. L’obiettivo? Identificare le caratteristiche dei Sangiovese e scegliere la partita di uve che magnificasse il legame tra l’uomo e la terra.

La prima Gran Selezione dell’azienda nasce dopo dieci anni di esperimenti, nel 2017, e rappresenta la grandiosità del Chianti Classico. L’annata ha restituito un’ottima concentrazione delle uve con un equilibrio e una leggerezza che quasi smentivano la lunga estate, calda e asciutta. Manfred Ing, giovane enologo di Querciabella, rimasto particolarmente colpito da una parcella Ruffoli, a 500 metri slm, su galestro e sabbie, ha optato per un’estrazione delicata all’ottenimento di una dimensione completamente nuova dei tannini attraverso il “cappello sommerso”, tecnica tipica per la produzione dei vini piemontesi.

Una scelta che si è rivelata meravigliosamente riuscita. Il risultato? Nel bicchiere abbiamo un vino equilibrato, dalla personalità brillante e dai tannini delicati che trasmettono un’immediata piacevolezza, mostrando allo stesso tempo una vigorosa capacità di invecchiamento.

