Papa’s Pilar Distillery Experience

Il rapporto tra Ernest Hemingway e l’Italia è tutt’altro che marginale, anzi rappresenta una delle matrici più profonde della sua formazione narrativa

A Key West non si arriva per caso. È l’ultimo respiro della Florida, una lingua di terra sospesa tra l’Atlantico e il Golfo del Messico, dove la luce ha una qualità quasi liquida e il tempo sembra dilatarsi. Qui il turismo del gusto non è una moda recente ma una stratificazione culturale fatta di influenze caraibiche, cubane e statunitensi. Si mangia pesce appena pescato, si beve rum e si vive all’aperto. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce una delle presenze più ingombranti e affascinanti della letteratura americana, Ernest Hemingway.

Il rapporto tra Ernest Hemingway e l’Italia è tutt’altro che marginale, anzi rappresenta una delle matrici più profonde della sua formazione narrativa. Arrivò per la prima volta nel 1918 come volontario della Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale, venendo ferito sul fronte del Piave. Nonostante le ferite, riuscì a portare in salvo un soldato italiano sotto il fuoco nemico, gesto per il quale ricevette la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Fu poi ricoverato a Milano, dove nacque la sua relazione con l’infermiera Agnes von Kurowsky, esperienza che diventerà il nucleo emotivo di Addio alle armi. Negli anni successivi tornò più volte, frequentando Venezia e Cortina, attratto da una dimensione di eleganza decadente e vitalità sensoriale. L’Italia per Hemingway non è solo scenario, ma un luogo esistenziale in cui guerra, amore e piacere si fondono in modo indissolubile.

Hemingway arrivò a Key West negli anni Trenta e vi rimase per quasi un decennio. La sua casa, oggi Ernest Hemingway Home and Museum, è una tappa obbligata, non tanto per la curiosità turistica quanto per capire il legame profondo tra lo scrittore e questo luogo. Qui scrisse alcune delle sue opere più importanti, ma soprattutto qui sviluppò quel rapporto quasi rituale con il bere, che non era semplice consumo ma parte integrante della sua estetica di vita. Dai daiquiri del Sloppy Joe’s Bar ai momenti più solitari, il rum e i cocktail diventavano un’estensione della sua narrativa asciutta e potente.

È da questa eredità culturale che nasce Papa’s Pilar, un progetto che non si limita a usare il nome di Hemingway ma ne interpreta lo spirito. Il riferimento a “Pilar” richiama la barca dello scrittore, simbolo di avventura e libertà. La distilleria non si trova a Key West ma il suo cuore narrativo è qui, tanto che esiste una presenza fisica sull’isola, la Papa’s Pilar Distillery Experience, pensata come un viaggio immersivo nel mondo di Hemingway e del rum caraibico.

Dietro la costruzione del prodotto c’è una figura tecnica di rilievo, Ron Call, master blender con esperienza di 50 anni nel settore. Il suo lavoro non è semplicemente assemblare distillati ma costruire un profilo organolettico coerente con una storia. Papa’s Pilar infatti non è un rum di singola origine ma un blend di distillati provenienti da diversi paesi caraibici (Repubblica Dominicana, Panama, Venezuela i principali), lavorati con tecniche differenti e poi affinati con un approccio quasi sartoriale.

Le quattro referenze principali raccontano bene questa filosofia.

Il Blonde Rum è il più accessibile ma non banale. È un rum leggero solo in apparenza, dove note di agrumi, vaniglia e miele si intrecciano con una struttura pulita che lo rende ideale per la miscelazione ma anche interessante in degustazione liscia.

Il Dark Rum rappresenta il lato più classico e profondo, con sentori di caramello, cacao e spezie dolci, costruiti attraverso un blend più complesso e affinamenti in botti ex bourbon e porto.

Lo Sherry Finish introduce una dimensione più europea, grazie all’utilizzo di botti ex sherry che aggiungono note ossidative, frutta secca e una certa eleganza tannica. È probabilmente la referenza più gastronomica, capace di dialogare con dessert ma anche con piatti strutturati.

Infine il Rye Finish è quello più sorprendente, perché utilizza botti ex rye whiskey, portando nel rum una speziatura più secca, quasi pepata, che rompe gli schemi tradizionali della categoria.

In questo senso Papa’s Pilar riesce in un’operazione non scontata. Non è solo storytelling legato a Hemingway, ma un progetto coerente dove territorio, tecnica e immaginario si incontrano. E Key West resta il palcoscenico perfetto. Un luogo dove il confine tra letteratura, viaggio e piacere è sempre stato sottile, e dove ancora oggi un bicchiere di rum può raccontare molto più di quanto sembri.

Distribuito da: www.spiritsecolori.it

Redazione Centrale TdG