Ginepraio ha presentato e annunciato la distribuzione internazionale di Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin, terzo gin della famiglia del gin 100% biologico e 100% toscano. Come i fratelli London Dry Gin e Navy Strength, Mediterranean è fedele al valore fondamentale del marchio, e parla quindi toscano. Il caratteristico distillato a base di tre tipologie di ginepro si unisce alle essenze naturali di Podere Santa Bianca – eccellenza toscana in oli essenziali – per dare vita a un prodotto che esalta le fragranze della macchia mediterranea.

Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin è il risultato di un anno e mezzo di lavoro insieme a Claudio Gaiaschi e Benedetta Tecchio di Podere Santa Bianca. Una ricerca volta a catturare gli aromi e i sapori inebrianti della nostra macchia ha portato all’unione dei tre ginepri che contraddistinguono Ginepraio – della Valtiberina, del Chianti e della riviera maremmana – con gli oli estratti dalle botaniche mediterranee di Podere Santa Bianca: mandarino verde, arancia amara, foglie di limone, carota selvatica, lentisco, origano, maggiorana.

Abbracciando il mondo dei profumi, Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin testimonia la volontà del brand di interpretare al meglio lo stile contemporaneo dei distillati, e in particolare del gin made in Italy che continua a farsi protagonista della categoria e del mondo spirits. Il legame col territorio che affascina il consumatore e ispira creatività nel mondo mixology è stato il punto di forza di Ginepraio sin dagli inizi nel 2016. Con un design minimal e contemporaneo che insieme agli autentici aromi toscani del suo liquido ha conquistato il mondo del bar in Italia come all’estero, la nuova bottiglia rielabora lo stile della linea con sfumature di blu per un immediato richiamo visivo al Mediterraneo.

Co-fondatore di Levante Spirits, Enzo Brini ha commentato: “Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin è l’espressione assoluta del nostro territorio e dei suoi sapori inebrianti. Tutta la nostra linea si fa ambasciatrice delle eccellenze della Toscana e di una voglia di esaltarne gli ingredienti migliori. Per questo motivo abbiamo unito le nostre forze con le competenze e la passione di Podere Santa Bianca, creando un nuovo prodotto assolutamente unico nella categoria gin.” Fabio Mascaretti, socio co-fondatore, ha aggiunto: “Con una rete di distribuzione già forte che ha portato alla conoscenza e all’uso di Ginepraio nei migliori bar d’Italia e all’estero, crediamo che il terzo prodotto della gamma continui un percorso che celebra una nuova onda di creatività e di ricerca di qualità nella cultura del bere e nell’ambito mixology made in Italy”.

In italia, Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin è disponibile in esclusiva dalla storica azienda di distribuzione di liquori Rinaldi 1957 e su e-commerce nel formato 700ml a 42,02€.

GINEPRAIO ORGANIC MEDITERRANEAN DRY GIN

SCHEDA TECNICA

Alcol: distillato da grano biologico toscano

Botaniche: tre diversi tipi di ginepro, arancia amara, mandarino, lentisco, carota selvatica, petit grain citronnier, origano, maggiorana.

Aspetto: trasparente, cristallino

Gradazione alcolica: 43% vol.

Note di degustazione: botaniche predominanti – mandarino e lentisco, con un finale sapido e agrumato che lo rende un gin perfetto per la creazione in mixology.

Dimensioni bottiglie: – 700 ml

Per ulteriori informazioni, contattare Laura Grassulini lg@lauragrassulini.com

GINEPRAIO

Ginepraio è il gin 100% biologico e 100% toscano creato da Enzo Brini e Fabio Mascaretti, co-fondatori dell’azienda toscana Levante Spirits, nel 2016. Riecheggiando la visione della Levante Spirits a cui fa capo, Ginepraio nasce dalla voglia di esplorare e valorizzare il territorio toscano, con le sue tradizioni, ingredienti e eccellenze, in chiave contemporanea e sostenibile. La Toscana è la fonte d’ispirazione degli aromi e sapori caratteristici della gamma di Ginepraio, ma anche del nome, che si rifà a un’espressione pungente e tipica della regione: ‘cacciarsi in un ginepraio’, ovvero mettersi in una situazione intricata. I tre prodotti – Ginepraio London Dry Gin, Ginepraio Navy Strength e Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin – catturano ognuno a loro modo gli aromi e i sapori delle botaniche toscane e della macchia Mediterranea, con la caratteristica comune di esaltare il protagonista assoluto del distillato tramite l’uso di tre tipologie di ginepro: della Valtiberina, del Chianti e della costa maremmana. Il gin italiano più premiato al mondo, Ginepraio ha ricevuto oltre 20 riconoscimenti a livello internazionale incluse medaglie d’oro di IWSC, World Gin Awards, London Spirits Competition e The Gin Guide.

Redazione Centrale TdG