Meno alcol più piacere: “Follia” di Quistello il vino perfetto per brindare a bassa gradazione

Sempre di più si va alla ricerca di vini leggeri, aromatici e dissetanti

Dai bianchi minerali ai rosati delicati, fino ai rossi fruttati serviti freschi, il panorama enologico è all’insegna della piacevolezza e della convivialità. Ma tra le tante proposte che affollano tavole e aperitivi c’è una novità che merita grande attenzione: si chiama “Follia”, ed è la proposta della Cantina di Quistello per un bere responsabile e pienamente godibile.

“Follia”: il vino leggero e intelligente per brindare senza pensieri

In un’epoca segnata da regole stradali più rigide e da una crescente attenzione ai consumi moderati, “Follia” arriva con una doppia proposta a bassa gradazione – solo 9% vol. – nelle versioni amabile bianco e amabile rosso. Una risposta intelligente e di gusto ai cambiamenti sociali e normativi, senza rinunciare al piacere del buon vino. Il Follia Bianco, frizzante e aromatico, nasce da una selezione di uve bianche della zona tra cui il Trebbiano quistellese. Si distingue per il suo colore giallo paglierino brillante, un perlage fine e persistente e un profumo intenso di frutta esotica e banana. Al palato è morbido, piacevolmente abboccato e con un tocco minerale che lo rende perfetto per ogni stagione. Il Follia Rosso, ottenuto da un uvaggio di Lambruschi tipici del territorio, è un rosso frizzante di grande bevibilità, con un colore intenso e riflessi violacei, profumi di viola e mora e una spuma rossa vivace. In bocca è armonioso, strutturato ma fresco, ideale anche servito leggermente più fresco della temperatura abituale.

Un calice firmato “Cantina Quistello”

La Cantina di Quistello propone poi altri vini: i bianchi e i rosati, tra cui spiccano il Lambrusco Mantovano DOP Rosato, il Lambrusco di Quistello “80 Vendemmie” Rosato IGP, Grazie dei Fior, oltre al raffinato 1.6 Armonia Spumante Bianco Metodo Classico Brut. Del resto è il Lambrusco stesso, in tutte le sue declinazioni, a essere considerato da sempre un vino perfetto per tutte le stagioni. Un vino amato per la sua leggerezza, versatilità e capacità di accompagnare con naturalezza grigliate, salumi, primi piatti e antipasti. Il Lambrusco, grazie alla sua effervescenza, alla bassa gradazione alcolica e al profilo fruttato, è tra l’altro ottimo per essere servito anche fresco, rendendolo una scelta ideale anche per gli aperitivi.

Con proposte pensate per ogni palato – dal più tradizionale al più curioso – la Cantina di Quistello conferma dunque la propria vocazione a coniugare tradizione, innovazione e rispetto del territorio. Ora che leggerezza e responsabilità vanno di pari passo, un calice di “Follia” può diventare il simbolo perfetto del bere consapevole.

Sostenibilità: tradizione che diventa innovazione CERTIFICATA

Sono oramai diversi anni che la Cantina di Quistello ha intrapreso il percorso della Certificazione di Sostenibilità secondo lo “Standard Equalitas”, il quale ha portato dapprima alla Certificazione di Cantina e adesso anche di Filiera attraverso la valutazione tutti i soci conferenti con la loro produzione di uva.

Questo percorso non è sempre semplice all’interno di una cooperativa agricola dove a volte può esserci lo sconforto nell’attuare determinate pratiche, ma dove tuttavia si è tutti concordi con la volontà di valorizzare la produzione per rispondere ai consumatori che chiedono certezze sul prodotto acquistato.

Offrire prodotti sostenibili da un punto di vista ambientale, etico ed economico ci è sembrato dunque la garanzia da offrire ai nostri consumatori.

Redazione Centrale TdG