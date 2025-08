Maison Lecompte: L’eccellenza del Calvados dal cuore del Pays d’Auge

La Maison Lecompte è profondamente radicata nel cuore del Pays d’Auge, una regione normanna benedetta dalla natura, dove crescono i migliori meleti della zona

Fondata nel 1923 da Alexandre Lecompte, la storia della Maison Lecompte è un racconto di passione, territorio e savoir-faire tramandato di generazione in generazione. Originario della Normandia e inizialmente commerciante di vini e distillati, Lecompte decide di vendere la propria attività per dedicarsi completamente allo sviluppo e alla valorizzazione del suo prezioso stock di Calvados invecchiati.

Nel 1945, il figlio – anch’egli di nome Alexandre – prende le redini dell’azienda di famiglia e, due anni più tardi, installa il primo alambicco tradizionale della Maison. Il suo sogno? Creare il miglior Calvados del Pays d’Auge.

Il terroir come cuore pulsante

La Maison Lecompte è profondamente radicata nel cuore del Pays d’Auge, una regione normanna benedetta dalla natura, dove crescono i migliori meleti della zona. Le condizioni climatiche uniche e il terroir eccezionale creano un giardino ideale per la coltivazione delle mele. Ancora oggi, ogni fase della produzione del Calvados – dalla raccolta delle mele all’imbottigliamento, passando per l’invecchiamento – avviene entro un raggio di 30 km dalla distilleria.

Il Pays d’Auge è anche una terra di cavalli. Intorno alle cantine Lecompte si trovano circa 300 allevamenti equini, culla di alcuni tra i migliori purosangue del mondo. Una passione condivisa per la pazienza, la tradizione e l’eccellenza unisce questi due mondi.

Un’arte tramandata nel tempo

L’alchimia della trasformazione del sidro in eau-de-vie è un sapere custodito gelosamente dai Maestri di Chai della Maison sin dal 1945. Oggi questo compito è affidato a Sylvain Pluchard, Maestro di Chai e Distillatore, che lavora come un musicista con il suo strumento: regola ogni piccolo alambicco in rame per estrarre solo il “cuore” del distillato. Le eaux-de-vie così ottenute sono come note grezze da trasformare in sinfonie sensoriali.

Un invecchiamento oltre gli standard

Dopo la distillazione, le eaux-de-vie vengono trasferite in piccoli fusti da 180 litri in quercia francese, dove inizia un lungo processo di invecchiamento che può durare anni o decenni. Ogni botte evolve a modo suo, sotto l’occhio vigile del Maestro di Chai, che assaggia regolarmente i fusti per monitorarne l’evoluzione e comporre le cuvée secondo lo stile inconfondibile della Maison.

Una collezione unica

Ogni bottiglia di Calvados Lecompte nasce da un processo meticoloso e artigianale, in cui nulla è lasciato al caso. La gamma è un viaggio nel tempo e nei sensi:

Lecompte 5 Ans – "Il più ricco di frutta": combina la freschezza fruttata della mela con il tocco delicato del legno dei piccoli fusti.

Lecompte 12 Ans – "L'inizio di una bella amicizia": perfetto equilibrio tra la frutta e la complessità aromatica dell'invecchiamento.

Lecompte 18 Ans – "Uno dei più raffinati e apprezzati": maturato con trasferimenti tra botti nuove e vecchie, raggiunge una straordinaria armonia.

Lecompte 25 Ans– "Il Calvados dei conoscitori": una cuvée con almeno 25 anni di invecchiamento, ricca di aromi di frutta candita, dalla mela al prugna fino alla rabarbaro.

Redazione Centrale TdG

Photo David Morganti