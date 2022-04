La storia del Rum

In Spagna, le Isole Canarie si distinguono per il loro piacevole clima primaverile, per i paesaggi vulcanici e la natura rigogliosa, per le spiagge, per la loro gente, per la gastronomia e, naturalmente, per bevande uniche come il rum delle Canarie.

Parlare delle vicende legate al «rum» non è narrare solo le avventure piratesche o raccontare del classico Cuba Libre, ma anche della storia delle Isole Canarie, perché per conoscere le origini di questa bevanda dorata, che si dice sia “più intensa quanto più invecchiata”, dobbiamo risalire al 1493 quando Cristoforo Colombo, nel suo secondo viaggio in America, portò da Gran Canaria le prime piante di canna da zucchero.

Un anno dopo, la coltivazione delle stesse portate dal celebre navigatore nelle Isole Antille, si stava già espandendo.

Successivamente gli abitanti delle Canarie, in situazioni spesso drammatiche, avrebbero dato un importante contributo alla produzione del rum in Centroamerica e, nello specifico, nell’isola di Cuba, che divenne la prima meta dell’emigrazione canaria ed anche il principale paese produttore di questa delicata bevanda alcolica. Ma prima di partire per le Americhe, c’è da dire che all’epoca del secondo viaggio di Colombo si stava già espandendo la produzione delle prime “Fabbriche di zucchero” nelle Isole Canarie, essendo Gran Canaria uno dei luoghi dove questa attività si sviluppò maggiormente.

Queste “Fabbriche ” avevano una notevole capacità produttiva. Erano costituite da grandi fabbricati, quasi sempre dislocati nelle zone più vicine alle piantagioni e ai corsi d’acqua.

La posizione strategica delle isole fece sì che questo dolce prodotto delle Canarie venisse esportato in Europa, raggiungendo il suo massimo nell’esportazione nel XVI secolo. La mancanza di moneta, e ancor di più l’aumento della produzione in America, significò la fine dell’industria dello zucchero nell’Arcipelago.

Il clima delle Antille si rivelò particolarmente adatto alla canna da zucchero. Già nel 1539 un documento cita i prodotti dell’industria della canna da zucchero, come lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e il miele. Il lavoro aborigeno fu sostituito da schiavi neri provenienti dall’Africa, ma anche dagli abitanti delle Isole Canarie.

Mentre i “conquistadores” spagnoli attraversavano l’oceano come coloni o soldati, le popolazioni preispaniche venivano schiavizzate per essere impiegate come manodopera e per far “diminuire” la loro presenza nelle Isole al fine di evitare possibili ribellioni contro la corona spagnola.

La leggenda narra che fu uno schiavo a ispirare la produzione del rum. I gambi delle canne venivano spremuti per estrarre il succo, ma il liquido in eccesso, chiamato melassa, fermentava. Uno schiavo bevve accidentalmente questo liquido fermentato e si intossicò.

I colonizzatori si accorsero che i “selvaggi”, i neri e i poveri, preparavano con questo estratto una bevanda molto forte, che li rendeva felici e grazie al quale dimenticavano il loro triste destino. Osservarono come questo sciroppo appiccicoso, esposto al sole per qualche tempo, e con l’aggiunta di zucchero, fermentasse in qualcosa di simile al rum odierno, e subito ne approfittarono. In Europa si cominciò a parlare di questa bevanda che aveva uno strano effetto sul comportamento delle persone.

I pirati furono i primi a trasportare con sé questa bevanda che divenne ben presto una fedele compagna dei lupi di mare e finì poi per essere istituzionalizzata: nel 1655 l’ammiraglio inglese Penn ordinò la distribuzione giornaliera di una razione di liquore tra i marinai britannici. Questa istituzione rimase in vigore fino al 1970.

Nel 1731 l’ammiraglio Edward Vernon ordinò che la razione giornaliera fosse diluita con acqua, e poi succo di limone per prevenire la diffusione dello scorbuto tra l’equipaggio. Questo mix è uno dei primi cocktail di Rum conosciuti ed è stato chiamato “Old Grog” in onore del soprannome dell’ammiraglio.

Qualche curiosità

Cuba Libre

Un capitano ordinò un rum con Coca Cola, ghiaccio e qualche goccia di limone. Bevve con tale piacere da attirare l’attenzione dei soldati seduti nelle vicinanze, che immediatamente ordinarono la stessa bevanda. Il resto è storia.

Al seguente giro un soldato propose un brindisi “Per liberare Cuba!” Il grido del popolo fu unanime: “Per Cuba Libre!”

Mojito

Si dice che il pirata Francis Drake abbia creato una combinazione di distillato (rum senza mojito), zucchero, limone e menta, che prese il suo nome e fu assimilato allo spagnolo come draque.

Successivamente, con il rum al posto dell’aguardiente, è diventato un mojito, il cocktail più rappresentativo di Cuba.

Daiquiri

Il Daiquiri era il cocktail preferito di Ernest Hemingway, che amava profondamente Cuba.

L’origine del cocktail è controversa, l’unica cosa certa è che il nome è ispirato a un piccolo paese a Cuba, vicino alla città di Santiago.

Rum Arehucas

E infine il Ronmiel de Canarias o Rum al miele: è un prodotto di origine popolare, radicato nella tradizione canaria. All’inizio veniva prodotto nelle case e nei bar, ma ben presto i produttori del rum si impadronirono della ricetta tradizionale, riuscendo a rimanere fedeli all’originale.

Una varietà di rum a denominazione di origine

Se qualcosa si distingue nel rum è che, pur avendo la stessa materia prima, il suo sapore varia molto a seconda della zona di produzione e Gran Canaria in particolare ha una formula unica conosciuta in tutto il mondo per la sua distinta Denominazione di Origine Protetta “Ronmiel “. Un tesoro delle Canarie a base di distillato il cui nome è legato al miele che ne incorpora la ricetta (superiore al 2% del volume totale). Il risultato? Un liquore dolce e corposo che di solito si beve dopo i pasti e che non si può non provare se si visita quest’isola.

Una chicca

Gruppo Arehucas è oggi un’azienda secolare con una storia consacrata e strutture uniche, situata nel comune di Arucas (Gran Canaria). Consolidato come marchio prestigioso basato sulla qualità e sulla storia dei suoi rum, Arehucas è riuscito ad affermarsi come punto di riferimento nella società canaria e come pilastro fondamentale per far conoscere al mondo l’immagine dei suoi prodotti e le radici e la tradizione culturale delle Canarie.

Per il processo di produzione del Rum Arehucas il primo passo è il raccolto, chiamato “zafre”, parola derivata dall’arabo “safra”, che significa “viaggio”, poiché in passato per eseguirlo servivano molte maestranze che dovevano fare un vero pellegrinaggio per raggiungere i luoghi di coltivazione.

Il Gruppo Arehucas per garantire che questo processo sia veramente artigianale si affida solo ai raccoglitori più esperti che trascorrono lunghe ore a raccogliere e pelare la canna da zucchero fino a 3 metri di altezza nelle piantagioni di canna da zucchero di proprietà coltivate biologicamente.

Una volta tagliate e pulite, le canne vengono raggruppate in pile da 20 a 30 chili per poi essere portate ai frantoi per la conservazione e per evitare che si secchino. Dopo la macinazione si ottiene il guarapo o succo di canna, con una gradazione di circa sei gradi alcolici. Il liquido viene poi introdotto in botti di rovere, dove viene invecchiato. Infine, viene trasferito in un altro magazzino per l’affinamento e il successivo imbottigliamento.

Arehucas ha mantenuto questa tradizione dalla fine del XIX secolo, riuscendo così a raggiungere il sapore unico dei suoi rum.

Per più informazioni

www.grancanaria.com

https://arehucas.es/

Silvia Donatiello