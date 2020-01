Un cocktail dedicato alla serie tv inglese Peaky Blinders, in onda su Netflix

Il Barman Alessandro Antonelli, bar manager dello Sky Stars Bar e del bar Il Giardino dell’A.Roma Lifestyle Hotel di Roma

Ingredienti e preparazione:

2cl mix rum Don Papa

1cl whisky Laphroaig 10yo

1cl Liquore Frangelico

4cl polpa di ananas fresca

1/2 teaspoon di frutto della passione concentrato

sciroppo di zenzero q.b.

5 drops di tabasco

spolverata di noce moscata

Bicchiere: fancy da long drink

fancy da long drink Garnish: foglia di alloro, crispy bacon e peel di arancia a forma di lametta

PREPARAZIONE

Versare tutti gli ingredienti in ordine di ricetta nel mixing glass, aggiungere ghiaccio, shakerare in modo energico, versare in un bicchiere fancy da long drink colmo di ghiaccio, con top di ghiaccio tritato. Ultimare con le decorazioni.

ISPIRAZIONE:

Dedicato alla serie tv inglese Peaky Blinders, in onda su Netflix, dove i protagonisti nascondevano delle lamette nei loro cappelli per commettere atti criminali. La ricetta prevede il whisky perché bevuto nella serie dai protagonisti e il rum perché gli stessi lo assaggiano in una puntata e, pur non conoscendone il nome lo apprezzano e lo ribattezzano ‘whisky modificato’.

Autore & Credits

Redazione Centrale

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa