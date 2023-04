Don Papa Masskar Edition, rum vincente

Rum ispirato al festival: infuso con spezie, frutta e miele indigeni delle Filippine

Masskara, l’infuso di Don Papa Rum, il rum mono-isola di qualità superiore delle Filippine, continua a riscuotere successo a livello mondiale, dopo aver vinto l’oro all’International Spirits Challenge 2022 di quest’anno, uno dei concorsi di liquori più prestigiosi al mondo, che promuove liquori di qualità eccellente provenienti da tutto il mondo. Ispirata e in omaggio all’iconico Masskara Festival, la festa annuale in maschera e piena di fantasia che si tiene a Bacolod, capitale dell’isola di Negros nelle Filippine, questa popolare edizione è infusa con spezie, frutta e miele indigeni, presenti nel paesaggio tropicale del Paese.

Utilizzando la migliore canna da zucchero coltivata sul ricco suolo vulcanico dell’isola di Negros (conosciuta localmente come Sugarlandia), il Don Papa Masskara viene distillato dalla melassa locale nota come “Oro Nero” e invecchiato in botti di quercia americana per tre anni prima di essere miscelato con un infuso pot still di ingredienti tropicali di provenienza locale nelle Filippine. Il ricco miele filippino addolcisce i sensi; il meraviglioso lime calamansi raccolto a mano (originario delle Filippine) aggiunge note agrumate distintive, mentre il focoso pepe locale, Siling Labuyo (uno dei peperoncini più piccanti al mondo), aggiunge un tocco di calore e spezia.

Distillato al 40% di ABV, questo rum decisamente ricco, dolce e infuso di agrumi evoca la natura gioiosa della fiesta che porta il suo nome. Il MassKara, noto anche come il Festival del Sorriso, è una stravaganza annuale in maschera che riempie le strade e l’aria di ottobre di colorati festaioli in costume, ballerini e sfilate. Proprio come il Festival, Don Papa Masskara è ricco ed esuberante, con un delizioso pizzico pungente sul finale.

Informazioni su Don Papa Rum

Disponibile in oltre 30 paesi in tutto il mondo, il Don Papa Rum è il primo rum isolano di qualità superiore proveniente dalle Filippine, oggi il terzo mercato mondiale del rum dopo India e Stati Uniti.

Distillato e invecchiato per oltre sette anni in botti di quercia americana sull’isola di Negros Occidental (conosciuta localmente come Sugarlandia), la pura canna da zucchero originale di Negros è alla base del lungo e ricco finale del Don Papa Rum e dei suoi sapori di vaniglia, miele e frutta candita.

Il nome del Don Papa Rum si ispira all’eroe e mistico non celebrato Papa Isio, una delle figure di spicco della rivoluzione filippina della fine del XIX secolo. Inizialmente caposquadra in una piantagione di zucchero, la sua leadership e il suo coraggio ebbero un ruolo fondamentale nella liberazione dell’isola di Negros dal dominio spagnolo. Don Papa si ispira alla sua leggenda e cattura il suo spirito e il suo senso di magia in ogni bottiglia (www.donpaparum.com).

Il Festival di Masskara

Questo festival annuale pieno di colori è nato durante una crisi dell’isola. I prezzi della canna da zucchero raccolta localmente crollarono, colpendo i mezzi di sussistenza e facendo crollare anche il morale di tutta Negros.

Determinati a risollevare lo spirito della popolazione, i leader della città decisero di organizzare una festa per il raccolto della canna da zucchero, un “Festival del sorriso”. Lavorando insieme alla comunità artistica e agli abitanti del luogo. Nacque il vivace Masskara Festival.

Oggi, ogni ottobre, una fanfara di ballerini sfila per le strade per una delle celebrazioni più grandi ed esuberanti delle Filippine. Una rappresentazione visiva della resilienza degli abitanti e del loro spirito gioioso.

International Spirits Challenge

Giunto alla sua 27a edizione, l’ISC è l’evento più importante per la promozione di liquori di qualità eccellente provenienti da tutto il mondo. Il concorso si basa su un processo di valutazione rigoroso e indipendente, che serve a incoraggiare l’alto livello dei liquori, dei progetti e delle campagne che ogni anno partecipano al concorso. Il fatto di ricevere migliaia di candidature da quasi 70 Paesi del mondo rende l’ISC un concorso davvero globale. È sostenuto da molti dei principali produttori di alcolici del mondo come standard internazionale di qualità ed eccellenza.

Don Papa Rum è distribuito in Italia da Rinaldi 1957.

Info:

Redazione Centrale TdG