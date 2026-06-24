Col Vetoraz, una nuova stagione di successi: i Valdobbiadene DOCG conquistano premi in Italia e all’estero

– Redazione Centrale TdG –

Dalle principali rassegne del territorio ai più autorevoli concorsi internazionali, gli spumanti dell’azienda di Santo Stefano di Valdobbiadene confermano qualità, identità e capacità di distinguersi sui mercati globali

L’eccellenza nasce dal legame autentico con la propria terra, da un’identità costruita su radici profonde e su valori imprescindibili quali il rispetto, la tutela e la valorizzazione del territorio. È da questo patrimonio, che affonda le sue origini nel 1838, che prende forma la storia della famiglia Miotto. Da Santo Stefano di Valdobbiadene, questa solida realtà trevigiana ha saputo, nell’arco di poco più di trent’anni, consolidare la propria identità all’interno della denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG, trasformando questa eredità in una visione imprenditoriale capace di affermarsi anche sulla scena internazionale, distinguendosi per coerenza, qualità e capacità di interpretare con autenticità l’anima di un territorio unico.

«Questi importanti traguardi – afferma Francesca Miotto, Responsabile Comunicazione e Marketing di Col Vetoraz – rappresentano l’evoluzione naturale di un percorso fatto di storia, impegno, sacrificio e coraggio. Un cammino guidato da una profonda sensibilità verso le nostre origini e da una costante attenzione nel comunicare con autenticità la nostra profonda identità. Valori che, ogni giorno, si esprimono e trovano compimento nei Valdobbiadene DOCG che portiamo nel mondo».

Al Concorso Nazionale di Pramaggiore Col Vetoraz è stata insignita dell’Oscar d’Oro, prestigioso premio assegnato alla realtà che ha conseguito il maggior numero di vini premiati a livello nazionale. A questo si aggiungono le Medaglie d’Oro attribuite, per la Regione Veneto, alle annate 2025 di tutte le referenze di spumanti, a conferma del valore e dell’eccellenza dei singoli prodotti, valutati da commissioni di esperti.

Il Concorso Internazionale Città del Vino assegna sette Medaglie d’Oro a tutti gli spumanti Valdobbiadene DOCG.

Il Concorso Enologico tenutosi nell’ambito della Mostra del Conegliano – Valdobbiadene DOCG di Miane ha decretato il primo premio assoluto per Col Vetoraz.

Infine, alla 54a Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG di San Pietro di Barbozza sono ben due le Medaglie d’Oro conquistate, rispettivamente dal Brut Coste di Levante 2025 e dall’Extra Dry Coste di Ponente 2025.

Sullo scenario internazionale, la testata tedesca Merum ha assegnato tre cuori al Valdobbiadene dogc Extra Brut Cuvèe 5 e al Valdobbiadene dogc Brut Coste di Levante, e due cuori al Valdobbiadene dogc Extra Brut Cuvèe Ø.

Dal Concorso IWSC (International Wine&Spirits Challenge) 2026 arrivano invece, oltre a tre Medaglie d’Argento anche nuovi punteggi: 91 punti al Valdobbiadene docg Superiore di Cartizze 2025, e 90 punti rispettivamente al Valdobbiadene docg Brut Coste di Levante 2025 e al Valdobbiadene docg Extra Dry Coste di Ponente 2025.

Questi nuovi riconoscimenti confermano il valore di una visione imprenditoriale che continua a coniugare tradizione, modernità e indiscusso rispetto per il territorio, rafforzando ulteriormente il ruolo di Col Vetoraz tra le realtà di riferimento del panorama spumantistico italiano e internazionale.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.