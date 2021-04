Champagne Cristal Millesimo 2013 distribuito da Sagna

Sagna S.p.A. presenta il nuovo Champagne di Louis Roederer.

Uno Champagne potente, dalla grande armonia, fresco e dallo stile sempre riconoscibile.

Ecco come ce lo racconta lo chef de cave della Maioson Jean-Baptiste Lécaillon: “L’annata 2013 è stata caratterizzata da un ciclo particolarmente tardivo! L’inverno mi ricordo fu interminabile, e la primavera timidissima. È stato necessario attendere i primi giorni di giugno affinché i vigneti raggiungessero la piena fioritura. Era da molto tempo che non succedeva in Champagne! Fortunatamente l’estate è stata radiosa, con una presenza di sole da record e un basso livello di precipitazioni che hanno favorito la maturazione dei Pinot noir e degli Chardonnay. La vendemmia di ottobre si è svolta in un clima autunnale fresco che ha dato vita a vini eleganti di intensa freschezza dei grandi classici“.

Champagne Cristal Millesimo 2013

I vitigni:

Pinot noir 60%

Chardonnay 40%

Affinamento:

il 32% dei vini sono vinificati in legno

Zona di provenienza delle uve (45 diverse parcelle):

«Rivière»

«Montagna de Reims»

«Côte de Blancs».

Nessuna fermentazione malolattica e dosaggio:

8 g/l

Colore:

oro dai riflessi luminosi, il perlage si presenta con un’effervescenza fine, regolare e discreta.

Naso:

elegante, potente e complesso, con note di frutti gialli, succosi e maturi, pesca noce, scorze di agrumi (arancia candita) e frutta secca (nocciole) leggermente tostata, miele, gesso.

Palato:

generoso e in equilibrio. Questo Champagne è fresco, leggermente pungente. Al sorso la dolcezza diventa energia, la sapidità allunga le sensazioni olfattive. I tannini sono fini e marcati e vanno ad enfatizzare la dimensione più vinosa, ampia e distesa del vino che chiude con un finale salace.

La cuvée Cristal è stata creata nel 1876 della Maison Louis Roederer.

Lo Champagne Cristal Millesimo 2013 è distribuito da SAGNA S.p.A.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa