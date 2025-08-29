Arran e Douglas Laing & Co.: la Scozia autentica in un bicchiere

Lo Scotch whisky, simbolo della cultura nazionale, ha uno stile unico per ogni regione, influenzato da clima e acqua pura. All’interno di questa tradizione spiccano Arran e Douglas Laing & Co.

Questi whisky d’eccellenza, insieme a Lagg e Togouchi, sono protagonisti di “A Sip Around The Whisky World”, il tour nelle migliori enoteche d’Italia organizzato da Rinaldi 1957.

Il whisky scozzese, o Scotch whisky, vanta una storia antica che risale al 1494, anno in cui un monaco di nome John Cor ricevette dal re diverse balle di malto per produrre la cosiddetta “acquavite” (acqua vitae o uisge beatha, in gaelico), da cui deriva il termine whisky.

I monaci furono i primi a perfezionare le tecniche di distillazione, che si diffusero rapidamente anche tra i piccoli produttori, soprattutto nelle Highlands. Nel 1823, una legge attenuò le restrizioni sulle distillerie legali, favorendo così lo sviluppo del mercato ufficiale. Nel corso del XIX secolo furono introdotte significative innovazioni tecniche, come l’alambicco a colonna (Coffey Still), che permise una distillazione continua più efficiente e diede origine ai primi blended whisky.

Con il passare del tempo, lo Scotch whisky è diventato un simbolo profondamente radicato nella cultura nazionale, caratterizzato da proprietà organolettiche e uno stile distintivo per ogni regione produttiva, strettamente legato alle caratteristiche ambientali, come il clima e l’acqua pura. Tra i protagonisti di questa tradizione si distinguono Arran e Douglas Laing & Co., due nomi emblematici del whisky scozzese, uniti da una passione autentica per la qualità e la narrazione del territorio.

Arran, l’isola gentile del whisky scozzese



Nel cuore di un arcipelago celebre per le sue distillerie leggendarie, l’isola di Arran rappresenta un territorio affascinante e suggestivo. Definita “Scozia in miniatura” per la sua bellezza naturale e la varietà paesaggistica che racchiude Highlands e Lowlands, Arran ha conquistato negli ultimi trent’anni una posizione di rilievo grazie all’intraprendenza e alla visione di Harold Currie, che nel 1995 fondò la sua distilleria a Lochranza in un periodo di forte crisi del settore.

Qui, tra acqua purissima e un clima mite, temperato dalla Corrente del Golfo, nasce un whisky gentile, elegante e profondamente legato al territorio. Niente filtrazione a freddo e nessun colorante; a rendere unico Arran Single Malt è la materia prima di altissima qualità: l’orzo Laureate, irrorato dall’acqua del lago Loch na Davie, ricca di preziosi minerali.

Sono diverse le espressioni di Arran, tra edizioni limitate e single malt, come Arran Signature Series – Edition 3 “Duero Discovery”, Arran Rare Batch – French Oak Grand Cru (15 anni), Arran Barley 10 Years Old.

Douglas Laing & Co., “Il whisky come natura comanda”

In un panorama dominato da colossi internazionali e da produzioni standardizzate, Douglas Laing & Co. si conferma custode di una tradizione familiare e indipendente dal 1948, tanto da essere membro attivo della Scotch Whisky Association (SWA). Oggi, guidata dalla terza generazione, l’azienda di Glasgow continua a portare avanti la filosofia del whisky “as natural as it gets”: senza aggiunte, senza compromessi, per esaltare la diversità e l’autenticità dei single malt scozzesi.

Il portafoglio Douglas Laing spazia dai blend regionali distintivi, come Big Peat Fèis Ìle 2025, un’edizione speciale rappresentativa dell’isola di Islay nata da un piccolo lotto di botti Refill Hogshead del 2010, e Big Peat Winter Edition – Madeira Cask Finish, chiamato così per l’affinamento in botti di vino Madeira e il grado pieno (53,6%). Tra le proposte, anche selezioni raffinate di single cask ed edizioni da collezione come Xtra Old Particular.

“A Sip Around The Whisky World”, un viaggio nel mondo del whisky

Arran e Douglas Laing & Co., insieme al whisky scozzese Lagg e al giapponese Togouchi, sono i protagonisti delle degustazioni di “A Sip Around The Whisky World”, il tour nelle migliori enoteche d’Italia dedicato alla scoperta di distillati d’eccellenza, organizzato da Rinaldi 1957, storico importatore e distributore nazionale di spirits.

A proposito di Rinaldi 1957

ll viaggio di Rinaldi 1957 Spa ha inizio nel cuore di Bologna alla fine degli anni ‘50 con i fratelli Vittorio e Rinaldo. Nel 1983, non avendo eredi interessati a proseguire il percorso aziendale, vendono l’azienda al Gruppo Buton, di proprietà della famiglia Sassoli de Bianchi. Dieci anni dopo, Giuseppe Tamburi, membro della famiglia Sassoli de Bianchi, decide di acquistare la Fratelli Rinaldi Importatori. L’azienda nel corso del tempo ha creato un portfolio con oltre 130 marchi italiani e stranieri tra vini e spirits, con particolare assortimento nei rum e whisky. Rinaldi 1957 ha chiuso il 2024 con un fatturato di 22,3 milioni di euro, una rete di 150 agenti e un portfolio che continua a crescere in qualità e prestigio.

Redazione Centrale TdG