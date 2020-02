Salento un viaggio di emozioni in una terra unica

La penisola salentina affascina anche la grande Maison francese di Christian Dior, per la sua sfilata in anteprima mondiale il 9 maggio, a fare da scenario naturale al grande evento sarà piazza Duomo che tra la Cattedrale, il Campanile e il Seminario, è un vero e proprio salotto-palcoscenico ricamato nella pietra leccese.

In attesa del grande evento dalla Bit di Milano arriva l’invito a vivere un viaggio intrigante e divertente, autentico e sorprendente come piace ai veri vip, di classe e colti, e ai viaggiatori attenti e

curiosi per scoprire perché una grande Maison come Dior ha scelto proprio il Salento, preferendolo tra tantissime altre destinazioni.

Durante la conferenza stampa alla BIT, organizzata dal direttore del magazine di turismo: Spiagge, Carmen Mancarella, ha dedicato la Prima edizione del “Premio Tour operator dell’Anno”, a Carlo Vezzoni, il compianto giornalista di viaggi, scomparso l’11 giugno scorso, fondatore e direttore della seguitissima rivista On the Road.

Durante l’incontro per il loro impegno e la loro professionalità nel valorizzare e incrementare l’incoming verso il Salento, sono stati premiati i tour operator:

Sergio Faralli di Primo Piano Viaggi, specializzato in incoming con la Francia;

Susanna Wriston, di Italia Dolce Vita, in particolare con turisti americani

Massimiliano Mostardi, specializzato per viaggiatori provenienti soprattutto dall’Inghilterra, che amano soggiornare in dimore storiche e ville di charme.

A loro è stato conferito come premio, oltre che la classica targa, un oggetto d’arte in pietra leccese, il PUMO simbolo di fertilità e fortuna, realizzato dalla bottega d’arte Le Meraviglie della Pietra di Lecce.

La breve, ma significativa cerimonia, che ha richiamato oltre cento giornalisti esperti d’eventi, moda e turismo da tutta Italia.

Tra i presenti: l’assessore regionale al turismo, Loredana Capone, il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, gli amministratori delle rispettive città, Nico Mauro, Galatina, Angelica Petrachi. Melendugno, Giulia Puglia, Nardò, Francesco De Giorgi, Salve, Daniele Totisco, responsabile di gestione di CDSHotels, Teresa Rodio di Palazzo Rodio, Francesco Luna, socio della Pro Loco di Salve hanno guidato i giornalisti in un viaggio emozionale nel Salento, tra centri storici, mare, parchi naturali presentando il meglio dell’offerta turistica salentina.

