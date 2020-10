Raffaele Medaglia, così a Napoli la cucina tradizionale si scopre fusion

In cucina, come nella vita, è sempre la cultura a fare la differenza, specie quando l’esperienza va a braccetto con il talento, in questo caso di Raffaele Medaglia, cuoco e pizzaiolo che, dopo una carriera cosmopolita in giro per il mondo, da quest’anno ha fatto rientro nella sua città natale, Sant’Antimo, in provincia di Napoli, per aprire il suo nuovo Ristorante Pizzeria Raffaele Medaglia.

Il locale è un omaggio alla Napoli antica, tra simbologie, immagini e grafiche di palazzi d’epoca, di vita vissuta, come quella del ‘700, dove i napoletani erano soprannominati “mangiafoglia”, poi, “mangiamaccheroni” nell’800.

Ma anche della gioia e dell’allegria, evocata nei colori dell’azzurro del mare, del giallo del grano dei fertili campi dell’entroterra, di San Gennaro, simpaticamente chiamato “facciagialla”, del grigio antracite del piperno, pietra lavica usata per la costruzione della maggior parte dei palazzi antichi di Napoli, con cui si è realizzata la base del banco della cucina a vista, e, infine, del rosso fuoco della lava del Vesuvio, nell’artistica opera che racchiude, come una quinta scenica, l’ampia vetrata della cucina a vista.

Vissuto, fin da piccolo tra farine ed impasti per la pizza, complice l’azienda di famiglia, tra le più importanti in Italia nella produzione di forni professionali, Raffaele Medaglia è rappresentante ministeriale chef italiano nel mondo, con docenze per il Gambero Rosso e la Scuola Nazionale Pizza Verace Napoletana.

Nel 2016, ha creato il format “Semplicemente Pizza”, un campionato mondiale di pizzaioli professionisti a tappe tra New York, Buenos Aires e Napoli.

Dopo innumerevoli esperienze formative all’estero tra le cucine di New York, Londra, Dubai, India, Singapore e a Santiago del Cile dove, nel 2014, ha aperto anche una catena di sei ristoranti, Medaglia è rientrato nella sua Napoli, con la proposta di una cucina tradizionale napoletana dai guizzi fusion, come il Raviolo al ragù napoletano, pasta fatta a mano ripiena di ragù, condita con pesto ed emulsione di pomodoro e ricotta – in copertina- o, anche, la Rana pescatrice cotta in olio cottura, con verza orientale e guanciale croccante (foto n. 6, Rana pescatrice cotta in olio cottura, con verza orientale e guanciale croccante).

L’attenzione alla qualità delle materie prime è evidente nei piatti semplici e dalle cotture brevissime, come il polpo brasato servito con la sua maionese e soutè di verdure di stagione

o anche nel “ricordo di Pastiera”, spuma di ricotta, canditi e spezie con croccante di frolla, omaggio a una delle più antiche e devote tradizioni dolciarie napoletane, famose ormai, in tutto il mondo.

La stagionalità e la territorialità, insieme alla capacità di attingere dalla cucina, scandiscono anche la scelta dei prodotti utilizzati per le fantasiose proposte delle pizze, come la pizza Zuccotta, a base di crema di zucca, regina della tavola autunnale, fior di latte di Agerola, pancetta arrotolata di suino nero casertano, scaglie di parmigiano reggiano 36 mesi, fonduta di pecorino romano e olio EVO, nel nuovo menù presentato da Renato Rocco, direttore de “La buona tavola”. L’impasto, blend di farine con una maturazione di ben 24 ore ed un’idratazione al 70%, è soffice, leggero, in una formulazione che Medaglia custodisce gelosamente.

In cucina, due giovani chef, Antonio Commone e Vincenzo Cozzolino, che vantano diverse esperienze professionali importanti, come quella presso lo stellato Josè Restaurant con lo chef Domenico Iavarone.

Di grande effetto, al centro della sala, l’acquario dove i clienti possono scegliere personalmente mitili, aragoste, astici blu e King crabs per le loro ordinazioni come la pasta mista con cavolo, frutti di mare e cacao.

Per gli amanti della carne c’è anche, l’angolo braceria, in cui troneggia una brace a vista ed una vetrina, a temperatura ed umidità controllata, dove i tagli di carne pregiati frollano anche fino a 60 giorni.

Carmen Guerriero