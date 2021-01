Il Panettone Leonessa. L’arte pastaia approda a quella pasticcera

Gli esordi, non solo pasta

Leonessa, da oltre quarantanni è azienda di riferimento per la produzione di pasta fresca di qualità con una storia che, però, parte da più lontano, quando il nonno degli attuali titolari Oscar, Luigi e Diego, aprì a Cercola (NA) il ristorante Il Pino con annesso un piccolo negozio di frutta e verdura che forniva semilavorati agli ospedali di Napoli. In seguito con l’acquisto di alcuni terreni vigneti da un Avvocato della zona, apri una fiaschetteria e, poi, un piccolo hotel. A San Giorno a Cremano (NA), fu rilevato il negozio di pasta “Il tortellino di San Giorgio” e da lì iniziò l’avventura pastaia del Pastificio Artigianale Leonessa.

Una passione di famiglia che, con orgoglio, l’attuale generazione Oscar, Luigi e Diego continua a coltivare preservando stile e tradizione degli antichi pastai napoletani, l’unico Pastificio con una Linea di produzione Fior di Grano 100% Campana prodotto a Vallesaccarda ((AV) e trafile in bronzo. Accanto al pastificio uno store dei vari tipi di formati di pasta che, come un segnatempo, scandiscono momenti speciali di storia gastronomica.

Pastabar, a Nola il nuovo concept

Da qualche anno, nell’interporto di Nola (NA), si è aggiunto il Pastabar un nuovo concept, che dalla semola, dalla pasta approda alla ristorazione, che, in un ambiente informale, adatto per colazioni di lavoro e per pausa pranzo, abbraccia un’offerta gastronomica variegata con prodotti di qualità. Dopo l’ampio dehor esterno, l’ingresso è un irresistibile vetrina di delizie e specialità anche internazionali tra vini, champagne e prodotti tipici, che, da quest’anno, si è arricchita anche dell’offerta gastronomica esclusiva di panettoni artigianali by Leonessa, con un blend di farine selezionate dal mulino pugliese Casillo.

“Il Panettone” Leonessa, specchio del territorio

A capo della brigata di cucina del Pastabar Leonessa lo chef Alfonso Porpora, approdato dopo tante esperienze eccellenti, anche in Francia, tra cucine stellate, navi da crociera e la guida del noto chef Alois Vanlangenaeker al San Pietro di Positano, poi al Quattro passi di Nerano, all’Excelsior Vittoria di Sorrento. La crostata di ricotta con gocce di cioccolata è il ricordo d’infanzia legato al Natale, anche se, confessa “sulla tavola di Natale gli struffoli non devono mancare!”.

“Era già da un po’ di tempo che pensavamo ai lievitati” sottolinea Diego Leonessa.” Nella sede di Cercola la produzione è già attiva da tempo, ma qui no, per cui, dopo il pane e le brioche del mattino, è stato quasi naturale estendere la produzione ai panettoni, ma con un concept innovativo, senza tradire la tradizione. E’ stato divertente sperimentare con Alfonso le varie strutture, consistenze, temperature di cottura e gli abbinamenti con prodotti del nostro territorio, come le albicocche pellecchielle del Vesuvio”.

Ritorno al passato…. la nuova sfida per il 2021

Da gennaio la produzione di lievitati del Pastabar Leonessa partirà a regime, con un focus particolare sulla mela annurca. “Ho un’immagine del nonno che giocava a carte con un piattino accanto in cui tagliava in quattro una mela annurca che, però, non mangiava subito – ricorda Diego Leonessa– ma solo dopo almeno un quarto d’ora e se si fosse annerita per ossidazione, segno che non era stata trattata. Solo a quel punto me ne offriva uno spicchio”. I lievitati sono lo spunto per un progetto complesso, ancora top secret, che prevede un ritorno alle “cose buone e semplici” dell’infanzia, quando la colazione era preparata da nonne e vecchie zie con marmellate, dolci, fette biscottate fatte in casa. “Un concetto di naturalità che vorrei trasmettere anche ai miei figli che appartengono alla moderna generazione, abituata alle merendine industriali” – rimarca Diego Leonessa. “Mi piacerebbe far riscoprire il buon profumo di dolci appena sfornati di mattina in casa. Il Covid ci ha fatto riscoprire il piacere del tempo ritrovato nel caffè fatto con la moka tradizionale o nel ragù domenicale con i profumi straordinari che riempiono la casa e, con questi, l’emozione delle cose buone di una volta”.

