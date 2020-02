I mercati dei Contadini in festa a Eataly Lingotto

Anche nella stagione invernale, protagonisti indiscussi sono gli agricoltori e gli artigiani del gusto: a Eataly vogliamo celebrare i Mercati, luogo di incontro e di scambio di saperi e sapori. Per questo nel mese di febbraio, all’interno e all’esterno di Eataly Lingotto saranno presenti gli amici produttori della nostra regione, che porteranno la campagna direttamente in città.

Si inizia sabato 8 e domenica 9 febbraio. Per tutte e due le giornate, ecco lo “show dei mestieri” presso la Piazza dei Produttori, la zona di Eataly Lingotto dedicata alle piccole grandi eccellenze del nostro territorio. Sabato Federica di Cascina Bonetto (Lusernetta TO) racconterà e farà una dimostrazione in diretta di produzione del suo succo di mele bio, Filippo di Foodstock (Trofarello TO) realizzerà in diretta una confettura “insolita”, Il Miele Bio di Girba (Avigliana TO) con un racconto sul miele e La Capra Bianca (Villar Pellice TO) con una golosa degustazione di formaggi. Alle ore 17 appuntamento con l’Azienda Agricola Ronco Luigina (Marentino TO): Francesca e la mamma Luigina racconteranno la storia della loro realtà e faranno assaggiare le loro Nocciole IGP.

Si prosegue domenica 9 febbraio con il “Campo in Piazza”, sul Piazzale davanti a Eataly Lingotto, con gli amici produttori piemontesi. Ospite d’eccezione “Farinel On The Road”, uno dei più conosciuti ed apprezzati Food Truck italiani, fra i primi grandi pionieri della “rivoluzione italiana” dello Street Food di qualità. Per tutto il giorno sarà possibile degustare l’antica specialità canavesana, la miassa, cotta su ferri arroventati sul fuoco. Nella Piazza dei Produttori prosegue lo “show dei mestieri”, con Cascina Bonetto e il suo succo di mele bio e Il Miele Bio di Girba, che presenterà il progetto didattico “Mybee – adotta un’arnia”, che nasce con l’idea di dare un contributo alla salvaguardia e allo sviluppo delle colonie di api nel nostro Paese.

Sempre domenica un’occasione per conoscere tutti i produttori coinvolti in queste giornate di festa: ecco il ProdutTour, alle ore 11.30. Una guida dedicata porterà i partecipanti alla scoperta delle eccellenze del territorio e di coloro che le producono. Dal Mercato dei Contadini ospitato sul Piazzale, fino alla Piazza dei Produttori all’interno di Eataly Lingotto: tanti saranno i contadini, artigiani e apicoltori protagonisti di questa speciale visita guidata. Dietro ad ogni prodotto ci sono un volto e una storia e questa è l’occasione perfetta per scoprirli, direttamente dalla campagna alla città! (evento gratuito su prenotazione su www.eataly.it).

