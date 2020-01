Cenone e territorio, tagliolini allo “sfusato” di Amalfi, il pregiato limone della costiera

Da poche ore si sono spenti i fornelli delle cucine di tutta Italia. Da Nord a Sud, ristoranti, osterie, agriturismi e case comuni hanno dato il via alla maratona culinaria più impegnativa dell’anno. Tante le pietanze proposte, da quelle raffinate e gourmet dei ristoranti più o meno stellati a quelle “semplici e sincere” di nonne, mamme e zie che, con la loro sapienza, tramandono, di generazione in generazione, nei loro piatti, storia e culture gastronomiche familiari ricche di sapore e di gusto.

Anche il turismo oggi è sempre più orientato verso la scoperta di sapori autentici e piatti locali, che, nella loro semplicità, riescono a trasmettere la storia del territorio di cui sono figli. Senza dimenticare, poi, la qualità dei prodotti ed il costo, sicuramente basso/moderato.

E, allora? Per il Cenone, siamo stati a “casa” e abbiamo mangiato piatti e prodotti del nostro “territorio”!

Tra le tantissime le gustose ricette realizzate, una, in particolare, mi viene in mente, complice la stagionalità e la voglia di mare e di freschezza. Quale? I tagliolini freschi fatti a mano con i limoni della costiera, anzi con lo “sfusato” di Amalfi, storica e pregiata produzione tutelata dal Consorzio Limone IGP Costa d’Amalfi, che ha attecchito su un territorio ostile per clima e per esposizione, ma che, da sempre, rappresenta il fiore all’occhiello dell’agricoltura campana.

Il termine limone deriva da quello arabo, laymūn, divenuto, poi, in gergo “limunzello”, a seguito degli intensi traffici commerciali di Amalfi con i Paesi di tutto il bacino del Mediterraneo. Già allora il limone di Amalfi era particolarmente apprezzato per il suo intenso profumo, le sue proprietà salutari ed il suo molteplice impiego in ambito gastronomico.

Ecco la ricetta per 4 persone:

Per i tagliolini freschi

farina bianca di tipo 00 100 g

semola rimacinata di grano duro 150 g

1/2 limone non trattato (succo e scorza)

3 uova medie (120 g)

Sale q.b.

Per la salsa

2 limoni freschi della costiera amalfitana IGP

3 cucchiai di colatura di alici (o più, dipende dal gusto personale)

4/5 pomodorini gialli

zeste di limone biologico Costa d’Amalfi

prezzemolo fresco (un ciuffo, ma la quantità dipende dal gusto)

2 spicchi interi di aglio fresco

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1/2 peperoncino fresco

1 cucchiaio di parmigiano o panna

5 g di maizena (facoltativo)

Procedura pasta fresca al limone : mescolare la semola rimacinata di grano duro con la farina bianca 00. Aromatizzare le farine con scorza di limone ed impastare con le due uova e con il succo di mezzo limone. Lavorare tutti gli ingredienti con le mani fino ad ottenere una pasta molto morbida e vellutata. Avvolgere la pasta in un foglio di pellicola trasparente e lasciarla riposare per 15 minuti affinché si possa lavorare più facilmente. Tirare, poi, la pasta molto sottile col matterello su una spianatoia, spolverizzare con semola rimacinata ed avvolgere su se stessa, fino a formare un tronchetto. Tagliare in striscioline e lasciarle asciugare aperte per almeno 10 minuti su canovaccio pulito.

Per il condimento: Lavare il prezzemolo, sciacquarlo e raccoglierlo in un becker. Tagliare un limone, spremerne il succo e versarlo nel becker, aggiungere parmigiano o panna, pepe, olio evo ed un cucchiaino di maizena o amido di mais. Introdurre il mixer ad immersione e frullare per ottenere una salsa abbastanza cremosa.

Cuocere (2 minuti) i tagliolini in acqua in ebollizione senza sale (sarà la colatura a dare la giusta sapidità al piatto).

In una padella larga soffriggere l’aglio fresco nell’olio evo con un po’ di peperoncino. Unire i pomodorini e far cuocere a fuoco medio per circa 5-6 minuti. Aggiungere la salsa del mixer e qualche zesta di limone a striscioline sottili (priva della parte bianca, messa precedentemente in acqua fredda e poi asciugata). Infine, dopo qualche minuto, i tagliolini al dente. Fuori dal fuoco, aggiungere la colatura di alici e servire subito.

Una versione più raffinata? Aggiungere una tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo!

Buon appetito e buon inizio di Anno Nuovo!

Carmen Guerriero