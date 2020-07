Barcellona & Tortilla, la Señora Catalana

Oggi vi porto a Barcellona: temperatura ideale, ottimo cibo, gente cordiale, architettura sbalorditiva sorprese, gemme nascoste, spazi green, il trionfo di Gaudi. e… la ‘libidinosa’ tortilla de papas…. Un vero peccato di gola…

Da vedere

– La Rambla classica e quella ‘alternativa’ da Avinguda de Diagonal al mare.

– Parc Del Laberint y Torre Soberana.

– Giardini de Ca n’Atamira

– Il Casinò

– I graffiti di Plaça d’Isidre Nonell e il ‘Bacio’ di Fontcuberta,

– CaixaForum

– Fondazione Fran Durel y El Pueblo Espanol

– Casa Comalat, 442 Avenida Diagonal

– La Pedrera , Casa Batllò Còlonia Güell y Cripta, Torre Bellesguard e la Sagrada Familia, tutto firmato – Gaudí

Dove mangiare un’ottima tortilla

Flash Flash

Maitea

Cal Pep

Sagàs

Els Pinxus

La migliore? Secondo me…

Les Truites

Ricco menu di tortillas sia da mangiare che da asporto, dalle classiche alle più bizzarre con pesce, tartufo, foie gras, addirittura una di croissant con jamon iberico e anche in stile xatò, tipica salsa catalana con mandorle, nocciole, briciole di pane, aglio, olio, aceto e peperoncino locale.

Come si prepara?

Prima le patate e poi le cipolle, ambedue tagliate a julienne, vengono immerse in olio extravergine di oliva, giusto prima che bolla (ecco il segreto…) e quindi stufate ben bene per 15 minuti, continuando a mescolarle. Sale e pepe.

Asciugatele dall’olio e versatele in una ciotola dove avrete sbattuto le uova.

Mescolate bene e versate il tutto in una padella appena unta d’olio

La misura ideale? Rigorosamemte 24 cm di diametro, dicono las señoras catalanas.

E qui si diventa un giocoliere…

La frittata va girata sotto-sopra, almeno una volta. Aiutatevi con il coperchio.

Se riuscirete nella magia (io toppo sempre…) la vostra tortilla è fatta!

Qualche minuto, una strofinata di pomodoro fresco sul pane y buen provecho!

Io ho cenato e dormito qui

Aperitivo a Villa Torre Rosa e poi…notte principesca al suntuoso hotel El Palace e cena gourmet nel rinomato bistro L’Éclair il cui menu, creato dallo Chef Centellas si ispira alla classica gastronomia mediterranea con qualche tocco francese.

Info e siti web da consultare

Visit Barcelona www.visitbarcelona.com

TourSpain https://www.tourspain.es/en-us

Hotel El Palace www.hotelpalacebarcelona.com

Autore & Credits

@ Cesare Zucca

ƒCredit Photo Cesare Zucca