Ramsbury nuovo packaging

RAMSBURY SINGLE ESTATE

Provenienza: i principali ingredienti sono coltivati in Inghilterra, nelle Tenute Ramsbury, che dominano le lussureggianti colline del Wiltshire, tra Londra e Cardif. Per questo motivo si può chiamare “Single Estate Gin”: tutto avviene nella nostra tenuta che si estende per 19.600 acri di terreno con forte presenza di gesso, materiale che conserva l’umidità meglio di altri. I campi coltivati sono intervallati da piccoli boschi. Il limpido e incontaminato fiume Kennet dona l’acqua che viene usata in distilleria e per la crescita di piante e l’allevamento di animali da fattoria.

ECOSOSTENIBILITA’, KM0

A Ramsbury il processo produttivo è circolare, nel senso che tutto viene riutilizzato senza sprecare nulla, con l’obiettivo della sostenibilità totale dell’organizzazione nei confronti dell’ambiente. Ad esempio, le acque utilizzate per la produzione vengono bonificate attraverso una serie di canneti naturali prima di essere rimesse nell’ecosistema. Solo il grano della pregiata varietà Horatio (utilizzato per l’alta pasticceria) viene impiegato nella produzione dell’alcol di entrambi i prodotti. In etichetta viene indicato in quale campo è cresciuto il grano (con coordinate GPS), quando è stato seminato e quando è stato raccolto. A Ramsbury crediamo che valga la pena fare qualsiasi cosa molto bene. Perciò abbiamo creato una vodka morbida e piacevole, la base migliore per un gin dannatamente buono.

VODKA

grado alcolico 43 % vol. – 70 cl.

Produzione: Solo il grano Horatio che cresce nei migliori campi intorno alla distilleria viene mietuto e macinato in giornata e viene aggiunta l’acqua del fiume Kennet filtrata con il gesso. Il Master Distiller aggiunge il lievito e inizia la fermentazione del “mash” (come nella produzione del whisky che però usa il malto d’orzo), il quale viene distillato per produrre un alcolato al 76% che viene diluito e poi riscaldato in un alambicco di rame tradizionale (copper pot still). Per realizzare una vodka Single Estate pura, l’alcol neutro (96,5% vol.) è ottenuto grazie a rettificazioni in colonne di rame (copper still) da 43 piatti.

Note di degustazione

Colore: trasparente e limpido

trasparente e limpido Olfatto: gradevole, di biscotto, molto elegante, grazie alle sue molteplici distillazioni che rendono l’alcol di frumento morbido e fine. Versandola libera un bouquet di aromi freschi e floreali.

gradevole, di biscotto, molto elegante, grazie alle sue molteplici distillazioni che rendono l’alcol di frumento morbido e fine. Versandola libera un bouquet di aromi freschi e floreali. Gusto: frutta secca e poi anice, elegante e ricco in bocca quasi come il cioccolato fondente. Ha un carattere distintivo dato dalla qualità del grano Horatio, con una gamma ampia di sentori rispetto ad altre vodka super premium.

GIN

grado alcolico 40 % vol. – 70 cl.

Al processo che realizza l’alcol puro da grano Horatio, si aggiungono altre fasi produttive che vedono innanzitutto, 9 componenti botaniche: ginepro, mela cotogna, coriandolo, angelica, radice dell’Iris (Giaggiolo), liquirizia, limone, arancia e cannella. Alcune di esse crescono proprio a Ramsbury.

Produzione: le componenti botaniche sono distillate insieme con alambicco tradizionale per gin in rame da 140 litri (small batch). Il distillato viene riscaldato, condensato, portandolo all’86% vol. alcolico, diluito con acqua del fiume Kennet filtrata con il gesso, filtrato e imbottigliato a mano.

Note di degustazione

Colore: trasparente con notevole limpidezza e brillantezza.

trasparente con notevole limpidezza e brillantezza. Olfatto: il ginepro si infonde delicatamente con i sentori erbacei e fruttati della mela cotogna. Note leggere di agrumi equilibrate da quelle legnose dell’Angelica e da quelle speziate della cannella, creano un aroma equilibrato e complesso.

il ginepro si infonde delicatamente con i sentori erbacei e fruttati della mela cotogna. Note leggere di agrumi equilibrate da quelle legnose dell’Angelica e da quelle speziate della cannella, creano un aroma equilibrato e complesso. Gusto: toni floreali e di mele cotogne croccanti si attenuano nei più salati sentori di ginepro, con un finale rinfrescante e un tocco speziato. La morbidezza abbonda e questo single estate gin ha un finale dolce in bocca che ben bilancia l’esperienza gustativa.

