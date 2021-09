Ritornano gli Yacht di lusso a Monte Carlo

A Monte Carlo ritorna, dopo una pausa forzata dalla pandemia del 2020, come ogni anno, il salone nautico più elegante del pianeta. Nella splendida cornice del Principato, con un’alta qualità delle imbarcazioni da diporto sempre più innovative sono esposti anche super e mega yacht di grandi dimensioni.

È ormai un’istituzione questa manifestazione che dal 1991, con il patrocinio di S.A.S. Principe Alberto II, contribuisce con gli eventi estivi a sedurre i visitatori del Principato.

Si svolgerà a Porto Ercole dal 22 al 25 settembre, mentre il 21 settembre allo Yacht Club si terrà lo “Yacht Summit” con il sostegno della Banca J.P. Morgan e della Banca Monaco Economic Board, quest’anno sarà animato dal direttore di Boote Exclusiv, Martin Hager, con 18 anni di esperienza come architetto nel settore superyachts.

Il Salone offre una gamma completa di attività della nautica da diporto, con la presenza dei canteri navali più famosi, broker, designer, tecnici, capitani, una scelta scrupolosa degli espositori garantisce qualità dei servizi e sicurezza di un ambiente confortevole e di un savoir-faire tipico del Principato e gode di una posizione leader mondiale con 35.000 partecipanti, 580 espositori su 42 km2, 125 superyachts, 37 nuovi lanci, 4 nuovi mega yacht, con una quarantina di novità, modelli sempre più elaborati, molti sono i brands prestigiosi che trovano qui, nell’ambiente naturalmente glamour di Monte Carlo, l’immagine ideale per proporre il lancio annuale nel settore. Dopo l’anno di crisi sembra guadagnare qualche punto prezioso per lo sviluppo, grazie anche all’apporto di capitali asiatici, attenti al business ed affascinati del mondo che solo qualche anno or sono sembrava molto lontano.

Situata sulla curva Louis Chiron, la nuova zona Dokside area del Salone ospita Yacht Design & innovation Hub esposizione storica del salone sul Quai des Etats Unis dove si possono ritrovare gli architetti e i design sui loro stand. Questo luogo può essere un’iniziazione per coloro che vogliono organizzare una prima esperienza per un progetto di costruzione di una barca originale di design e di tendenza, una generazione di clienti del futuro, una prova per meglio avvicinare i sogni alla realtà.

Il Ponte superiore del Salone, Upper Deck Lounge è uno spazio riservato a clienti e imprese, 650 mq. lussuosamente arredati progettati dalla arredatrice di interni Sabrina Monte Carlo, in collaborazione con la designer italiana Paola Lenti, presenti lo sponsor ufficiale di orologi Ulisse Nardin, la famosa cristalleria Baccarat e il ristorante Fairmont al VIP che offre un posto ideale per gli incontri e la possibilità di un momento di relax, quest’anno su 2 piani, per meglio accogliere il pubblico.

La tradizione e continuità dello “stile italiano” nella nautica è sempre più ammirato, il Salone può presentare in anteprima mondiale veri e propri gioielli del mare, prodotti di alta gamma con la qualità del livello degli espositori, come Ferretti, San Lorenzo, Baglietto, Riva, Benetti, Perini, Azimut e, a Monaco, ci si aspetta qualche qualche sorpresa dai più grandi e prestigiosi costruttori mondiale di yacht.

Presente anche tra le eccellenze italiane Foglizzo, famosa casa di Torino specializzata sin dal 1921 in manifattura e conciatura pellami, che oggi veste le più belle imbarcazione firmate dai top designer e da loro stessi oltre a collaborazioni con i più prestigiosi nomi del design dell’automobilismo e degli interni e gestisce anche servizi di lusso per gli yachts.

Uno sguardo ai sempre più ammirati catamarani, considerati delle vere ville galleggianti, molto sicuri grazie alla distanza degli scafi e alla distribuzione del peso, arredati per soddisfare i clienti più esigenti, il focus va al pioniere – e ormai leader mondiale – il cantiere polacco Sunreef Yachts, fondato nel 2002 con all’attivo più di 100 barche vendute, realizzate su misura per il cliente anche nei minimi dettagli, alcune firmate dall’Arch. Paszkowski, tra cui importanti il 68 Power, il Sunreef 74, il Power 60 e 80, quest’ultimo con 340 mq. Quest’anno nasce il 100 Sunreef Power, 29 metri di lusso assoluto e confort, un gioiello di catamarano!

Col crescente interesse per la difesa dell’ambiente, cosciente dei rischi ai quali il pianeta è sottoposto, il Salone ha adottato una linea di condotta conforme allo sviluppo sostenibile: l’Associazione Monegasca contro le Miopatie, dal 2001, e dal 2010 con Monaco Fondazione del Principe Alberto, intende appunto difendere i valori etici e umani condividendoli con la Comunità Superyachting.

Dal 2006, anno della creazione, la Fondazione ha preso atto delle problematiche degli oceani, sostiene la lotta all’invasione dei prodotti di plastica e protegge le specie minacciate. Il 23 settembre al Palazzo del Principato avrà luogo la serata “GALA FOR PLANETARY HEALTH”, un’edizione speciale con artisti internazionali del mondo della Scienza, delle Arti, del Cinema e della Musica per la vendita di lotti prestigiosi ad un’asta di carità, presieduta da S.A.S. Alberto II° di Monaco, per sostenere la ricerca per nuovi accertamenti e programmi utili ad incoraggiare risultati positivi e miglioramenti.

Il Salone è un magnifico momento per il turismo di qualità motonautico e allora i porti più belli del mondo hanno facilità nel farsi conoscere, tra i tanti stand di recente costruzione ricordo quello di Marina di Stabia per la location nello scenario di inebriante bellezza della penisola Sorrentina davanti al Vesuvio, a poche miglia da Capri, Ischia, Sorrento, Pompei, Positano, le isole Pontine e le Eolie.

Se durante il tour si prova un certo appetito, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra i deliziosi ristoranti nei dintorni, con crostacei e specialità marinare su tutto, ma anche con un’ottima cucina italiana, sono molti i ristoratori italiani e sempre affollati.

Questi alcuni nomi degni d’attenzione: dal celebre Cipriani al conosciuto Pulcinella, a La Salière, sul porto, o da Le nouveau Marcello Restaurant o anche a Le Comptoir situato nel Marche de la Condamine… difficile elencarli tutti, ma la scoperta sarà anche più piacevole!

Carlo Origlia