Il Cognac PALE & DRY XO CENTENAIRE distribuito da Sagna per l’Italia.

Un assemblaggio di acquaviti provenienti da diverse zone della Grande Champagne invecchiate per almeno 20 – 25 anni.

Un cognac moderno proveniente da un terroir nobile, che Dominique Touteau, il Maître de Chais, ha trasformato, sublimandone il carattere e accentuandone la sensualità, mantenendo il suo patrimonio sensoriale di note floreali e agrumate, di albicocca e di vaniglia.

Questa nuova versione del Cognac Delamain presenta una gradazione alcolica maggiore (42°C) ottenuta con l’aggiunta di acqua e del 15% in volume di acquaviti, chiamate “les faibles”.

L’affinamento avviene in vecchi fusti di legno, senza zucchero né coloranti aggiunti.

Pale & Dry Centenaire è proposto nel nuovo formato da 50 cl, contenuto in un cofanetto di lusso.

Una novità tutta da scoprire insieme ad una nuova esclusiva linea di distillati, frutto di un sapiente lavoro di invecchiamento portato avanti nel corso delle ultime decadi:

PLEIADE – TESORI DELLA GRANDE CHAMPAGNE – serie limitata

I nuovi ed esclusivi cognac sono distillati rari che si distinguono per le diverse botti impiegate e per il periodo di invecchiamento.

Il nome “PLEIADE” si riferisce al gruppo di stelle che con la loro luminosità ha guidato i marinai sin da tempi dell’antica Grecia.

Le tre collezioni Pleiadi hanno la caratteristica di essere prodotti in

un singolo millesimo o

da un singolo cru o

affinati in una singola botte

senza dolcificanti né coloranti aggiunti

realizzate in serie limitata.

COLLECTION RÉVÉLATION Very Old Cognac – Singola Vigna MALAVILLE (cask n° 709-01)

Prodotto dal vigneto di 20 ettari “Bellevigne” nel villaggio di Malaville, nel cuore del Grande Champagne, uno dei più bei terroir del Cognac.

COLLECTION PLENITUDE COGNAC – Vintage 1980 (cask n° 212-01)

Nasce in vigne nella frazione di Mainxe, tra Jarnac e Segonzac. Il 1980 ha un significato speciale per Dominique Touteau poiché è l’anno in cui è iniziata la sua avventura con Delamain. Per 40 anni questa botte, sigillata con la cera,

non è mai stata spostata dalla cantina.

COLLECTION APOGÉE – ANCESTRAL (Fût n°370-01)

Proviene da una sola botte e rappresenta la massima espressione dell’invecchiamento dell’acquavite della Grande Champagne. Un raro cognac ritenuto così eccezionale, così perfetto da essere presentato intatto, senza alcun assemblaggio o riduzione.

Affina in botti di rovere “Roux” da 350 litri (provenienti dalla foresta di Tronçais) e successivamente in una damigiana da 30 L. Quest’unica botte è custodita nella cantina più emblematica della Casa, il Grand Chai, vicino alla finestra esposta a sud. Con l’affinamento, ne deriva un cognac di straordinaria eleganza e raffinatezza.

COLLECTION APOGÉE – VINTAGE 1965 (Dame-Jeanne n° 339-01)

Il Verrières del 1965 rappresenta un anno importante per la storia di Delamain, è l’epitome di ciò che può essere ottenuto con la migliore acqua sino alla massima maturità, un’evoluzione sotto l’egida Delamain. Questa botte straordinaria è rimasta nello stesso angolo della cantina, beneficiando delle variazioni di temperatura e flusso d’aria anno dopo anno, evolvendosi in un cognac di intensità e ricchezza sublimi.

Racconta Dominique Touteau:

“Nato nel 1965, questo cognac fa parte del tessuto stesso di chi siamo.

Ha avuto il posto d’onore nel “Grand Chai”, impassibile, per tutto il suo periodo di invecchiamento. A 50 anni, raggiunto il suo apogeo unico e fu trasferito in una damigiana da 30L, materializzando così nel tempo i suoi magnifici aromi di albicocca, mela cotogna candita e noci.”

Tutti i distillati suggeriti in questo articolo sono distribuiti da SAGNA S.p.A.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa