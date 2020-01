Il Different Club inaugura il Different Restaurant

Sabato 11 gennaio, corso Vittorio Emanuela II, 21 a Torino

Il piacere di una notte in discoteca non deve per forza escludere quello di una cena tra amici. Come? Grazie al Different Club di corso Vittorio Emanuele II 21, che l’11 gennaio 2020 inaugura il Different Restaurant, ospitato al primo piano all’interno di un’ampia sala. A celebrare quella che rappresenta per Torino un’assoluta novità, vi sarà, già a partire dal prossimo sabato sera, una “Cena spettacolo” arricchita da un menù sfizioso e dalla musica di Max Corfini. Per quanto riguarda il primo, le portate prevedono: plin al Castelmagno, con burro chiarificato alla maggiorana e pera nashi; salmone in crosta, con sale alla lavanda, mousse di senape e radicchio agrodolce; scrigno di frolla alla vaniglia, con crema pasticcera al limone e meringa all’italiana e caffè. Alle golosità proposte dallo chef, poi, si affiancherà anche il concerto del torinese Max Corfini: cantante e chitarrista dei New Trolls dal 1998 al 2002 e membro dell’opera rock “Dracula” (prodotta da David Zard) nei panni di Seward, l’artista ripercorrerà alcuni dei maggiori successi della sua carriera, caratterizzata da numerose partecipazioni teatrali e televisive e da brani dal forte sapore soul e funk. La serata avrà inizio alle 20,30 nella sala inferiore con l’apericena e, a seguire, sarà possibile immergersi nel primo sabato Over 30 del 2020 divertendosi al ritmo delle sonorità differenti proposte: nella Sala Grande, con musica dal vivo degli Explosion; nella Sala Sonika, con house ibizenca; e nella Sala Latina, con salsa, bachata, merengue e reggaeton.

Per informazioni o prenotazioni: 345.5924860.

Redazione TdG