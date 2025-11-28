Scritto da Paolo Marchi e pubblicato da Rrose Sélavy, il volume ripercorre l’epopea personale e imprenditoriale del re della gastronomia italiana, un visionario guidato da un unico mantra: offrire “solo prodotti di primissima scelta”

Da oggi in libreria e nello shop on line di Rrose Sélavy è possibile acquistare Un Angelo in bellavista. La storia di Angelo Stoppani, il signor Peck, il volume firmato da Paolo Marchi – giornalista enogastronomico e fondatore di Identità Golose – che arricchisce la sezione Progetti Speciali della casa editrice.

Un racconto che delinea il percorso, professionale e privato, di Angelo Stoppani – per tutti, il signor Angelo – e della sua famiglia, dalle strade bianche delle campagne bresciane fino al sogno realizzato di costruire un impero nel settore dei generi alimentari, dapprima inaugurando punti vendita strategici a Milano, poi facendoli convergere in un’unica grande realtà, che ancora oggi porta il nome di Peck.

Dal 1970 al 2013, anno della cessione del brand al Gruppo Marzotto, la famiglia Stoppani si dedicherà anima e corpo a questo progetto e, con un approccio visionario, ne amplierà l’offerta, conferendole una nuova identità: una delle più belle e importanti boutique della gastronomia italiana e internazionale, si doterà di un’enoteca con migliaia di referenze e, dal 2001 al 2007, anche di un ristorante sotto la guida di Carlo Cracco.

Proprio con la prefazione di Carlo Cracco e la postfazione di Leone Marzotto, persone che hanno conosciuto bene Angelo Stoppani, affiora la storia tanto dell’uomo quanto dell’imprenditore, animato da una smisurata passione per il proprio lavoro, dotato di uno spiccato intuito e di un palato sopraffino, che ha saputo trasformare Peck in un tempio del mangiare bene, un luogo di devozione non solo per i milanesi, ma per tutta l’Italia e il mondo.

«La massima qualità del signor Angelo era una grande, rara visione del suo mondo. Non gli interessava solo di potere offrire il meglio dei prodotti possibili, questo era alla base. Il suo obiettivo era costruire tutto un sistema che offrisse il miglior servizio immaginabile» racconta Carlo Cracco. «Figura complessa, in cui si mischiava sapere, saper fare, saper comunicare, saper gustare e saper gestire»: in sintesi, i motori della passione per il suo lavoro, spiega Leone Marzotto.

Un Angelo in bellavista è una preziosa occasione per riscoprire – attraverso foto, documenti e anche ricette (che sono diventate nel tempo iconiche) – non solo aneddoti di una vita fatta di passioni, sacrifici e abnegazione («Tutti riconoscevano in Angelo il leader», spiega Paolo Marchi), ma anche la fotografia dell’Italia migliore, che trova in una figura come Stoppani un esempio ispirante, che seppe scalare le vette del successo, arrivando nel 2003 a essere insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Con i suoi Progetti Speciali, Rrose Sélavy indaga ambiti trasversali come la storia e il costume, le vite affascinanti, l’arte, l’illustrazione, costruendo sapori e scenari ogni volta inediti, andando ad arricchire il catalogo della casa editrice.

Paolo Marchi

Paolo Marchi, milanese, classe 1955, è giornalista da sempre e fondatore di Identità Golose, il primo Congresso Internazionale della Gastronomia, dall’inverno 2004. Dal dicembre 2019 cura per Striscia la Notizia la rubrica Capolavori del Mondo in cucina. Sposato con Luisa Acciarri, è felice di condividere la vita anche con i figli Viola e Brando Rolando, nonché tre cani, un gatto e due pesci rossi. Stonato, avrebbe voluto saper suonare il sassofono.

