TE LO DO IO IL DESIGN di Marisa Fumagalli

Marisa Fumagalli

TE LO DO IO IL DESIGN

Storie di evitabile follia

Prefazione di Annamaria Bernardini De Pace. Disegni di Aldo Presta

“Se un oggetto è concepito per essere guardato, chi lo crea può sbizzarrirsi quanto vuole. Ma se l’oggetto va oltre l’estetica e ha una funzione, la forma deve tenere assolutamente conto dello scopo, cioè l’uso”

Questo libro, il cui tono oscilla tra il serio e il faceto, si propone di mettere alla berlina un certo Design contemporaneo che, nella creazione di oggetti d’uso, sembra compiacersi nel voler stupire il “malcapitato” fruitore, puntando molto sull’estetica e meno sull’immediata comprensibilità della funzione. L’autrice è una cronista e non un’esperta del ramo. Dunque, le sue osservazioni e le note critiche non hanno come base il retroterra dell’addetta ai lavori. Del resto, l’idea la sfiorò molti anni fa (abbandonata e ora ritrovata) in una città del Nord, sotto la doccia di una camera d’albergo. Una doccia-idromassaggio, per la precisione.

Ingranaggio così complicato che, con cuffia e accappatoio, Fumagalli dovette chiamare la reception e chiedere aiuto. L’inconveniente si ripropose in altre situazioni. Di più: conversando con colleghi giornalisti e amici, ebbe modo di constatare che il disagio era diffuso. Non soltanto sotto la doccia e di fronte ad altri oggetti di servizio in bagno. Ma anche nelle camere (illuminazione complicata da attivare, comodini a prova di ginocchio…) e sulle tavole dei ristoranti dove i designer di piatti e posate, a quanto sembra, pensano a tutto fuori che all’uso degli stessi.

Marisa Fumagalli, giornalista del «Corriere della Sera» (dal 1985) è nata in Brianza e abita a Milano.

Per anni inviata di cronaca e attualità, sul Quotidiano di via Solferino oggi scrive di costume e cultura.

Per passione, inoltre: la rubrica “Cotture Brevi” sul settimanale LA LETTURA, e “Il dito nel piatto”, blog nel Corriere.it.

Libri pubblicati: Mio padre è un prete. Storie e segreti tra conventi e sacrestie (Rubbettino 2021); Le donne dei preti. Amori, drammi, trasgressioni (Baldini&Castoldi 1996). E con Fabrizio Rizzi Per amore per denaro. Le signore di Tangentopoli si confessano (Sperling&Kupfer 1994).

Te lo do io il design: storie di evitabile follia

Autore: Marisa Fumagalli

Illustrato da: Aldo Presta

Rubbettino, 2024

Pagine: 158

Prezzo: € 14,25

