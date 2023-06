Maria Rescigno: Microbiota Geniale

In libreria dal 6 giugno

Pagine: 176 | Prezzo: 16,90 euro

Grazie alle più recenti scoperte sulla relazione tra apparato intestinale e cervello, alcune delle quali fatte proprio da Maria Rescigno, conosciamo più a fondo le interconnessioni di un organo sull’altro e viceversa. In questo libro la scienziata di fama mondiale, autrice di pubblicazioni su riviste prestigiose come Science e Nature, ci spiega in modo chiaro come l’asse intestino-cervello sia regolato dal microbiota: guidandoci tra le ultime scoperte e i possibili sviluppi avveniristici, l’autrice ci spiega come sia possibile modulare il microbiota – grazie a probiotici e postbiotici specifici, metaboliti batterici, cibi fermentati e trapianto di microbiota – per ricostruire una barriera intestinale sana e migliorare la prevenzione e la cura delle patologie collegate ai suoi squilibri.

Dalla scienziata italiana considerata uno dei massimi esperti di microbiota a livello internazionale, il libro che spiega come la ricerca d’avanguardia sul microbiota stia rivoluzionando la prevenzione e la cura di disturbi dell’umore, disturbi alimentari, malattie degenerative, disturbi neurologici.



IL LIBRO



Da tempo sappiamo che esiste una connessione tra l’apparato digerente e la mente, ma solo di recente abbiamo iniziato a intravedere la portata concreta di questo collegamento. Forte delle sue ricerche in prima linea, la Professoressa Maria Rescigno, ordinario di Patologia Generale e prorettore alla ricerca di Humanitas University, esplora per la prima volta le nuove frontiere della ricerca sul legame tra primo e secondo cervello e rivela come la rottura dell’equilibrio di uno si rifletta inevitabilmente sull’altro, producendo conseguenze sulla nostra salute fisica e mentale. Non è un caso, infatti, che alcune patologie tradizionalmente considerate «malattie del cervello», come il Parkinson, l’Alzheimer, la depressione, la schizofrenia, l’autismo, i disturbi alimentari e tante altre, si manifestino anche con sintomi a livello intestinale e che, per contro, malattie intestinali, come la sindrome dell’intestino irritabile e la malattia di Crohn, siano associate a disturbi del sistema nervoso. In uno stile che unisce l’autorevolezza scientifica alla piacevolezza della scrittura, Maria Rescigno offre uno sguardo sulle sfide ancora aperte nella ricerca biomedica e fornisce gli strumenti per agire sulla nostra salute, individuando le prassi migliori per prenderci cura ogni giorno del microbiota e dell’intestino, e prevenire, o quantomeno rallentare, lo sviluppo di alcune delle malattie neurodegenerative oggi più diffuse.

L’AUTRICE



Maria Rescigno laureata in Biologia all’Università di Milano, si è specializzata in Biotecnologia applicata all’Università di Milano-Bicocca, è stata visiting scholar all’Università di Cambridge (Inghilterra) e ha lavorato al CNR, dove ha conseguito il suo PhD in Farmacologia e Tossicologia. Dal 2001 al 2017 è stata direttore dell’Unità di ricerca sulle cellule dendritiche e immunoterapia nel Dipartimento di Oncologia sperimentale all’Istituto europeo di Oncologia di Milano e dal 2008 al 2013 è stata visiting professor all’Università di Oslo. Nel 2016 ha fondato Postbiotica, una start-up basata sulla modulazione del microbiota. Oggi insegna Patologia generale in Humanitas University, dove è anche prorettore alla ricerca, e dirige un laboratorio che studia il rapporto tra sistema immunitario e microbiota in IRCCS Istituto Clinico Humanitas. Le è stato assegnato il Premio Avon come «donna simbolo della città di Milano», il Premio Roma per Economia, impresa e sociale, una menzione d’onore dell’Ambasciata belga e ha ottenuto importanti finanziamenti dallo European Research Council. Ha pubblicato più di 200 lavori su riviste prestigiose come Science, Nature Immunology, Immunity, Nature. Nel 2020 è uscito Microbiota, arma segreta del sistema immunitario (ed. Vallardi). Microbiota geniale è il suo nuovo libro.

