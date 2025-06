La famiglia Tiranini festeggia i 135 anni del Ristorante A Spurcacciun-a con un libro che è un viaggio tra sapori e memoria

Si intitola “A Spurcacciun-a una storia d’amore. Da Sciâ Paola ai giorni nostri” ed è il libro con cui la famiglia Tiranini ha voluto non solo celebrare i 135 anni del suo storico ristorante, ma anche rendere omaggio a coloro che, con passione, impegno e dedizione, hanno fatto la storia della Spurcacciun-a, ancora oggi punto di riferimento per l’enogastronomia ligure. Scritto da Roberta Schira, scrittrice, giornalista e critica gastronomica, il libro ripercorre tra aneddoti, ricordi e testimonianze la vita della Spurcacciun-a, dalle origini nel quartiere delle Fornaci a opera della Sciâ Paola, deus ex machina di tutta la vicenda e voce narrante, a oggi, dove sono i suoi eredi a portare avanti questa lunga ed eccellente tradizione di ospitalità e accoglienza.

“Questo libro nasce dal desiderio di raccontare la storia d’amore che da 135 anni lega la mia famiglia a questo angolo di Ponente Ligure” spiega Pervinca Tiranini. “La Spurcacciun-a non è solo un ristorante, ma un patrimonio per la città di Savona che merita di essere conosciuto, valorizzato e tramandato. Ringrazio Roberta per essere riuscita a raccontare così bene l’anima e l’identità di questo luogo così speciale per noi, ma anche per tanti nostri affezionati clienti e amici.”

La storia della Spurcacciun-a è, infatti, la storia di una famiglia savonese che da quattro generazioni con amore, sacrificio e visione si dedica, quasi fosse una missione, a un mestiere impegnativo, che lascia poco spazio al tempo libero, ma sa regalare anche tante soddisfazioni.

Una vocazione portata avanti, nelle prime due generazioni, da due grandi donne della famiglia: Sciâ Paola, da cui tutto è partito, e la figlia Giuliana a cui si deve la felice intuizione di affiancare all’attività di ristorazione quella ricettiva con la creazione dell’attuale Mare Hotel (già Hotel Pessano). Negli anni Ottanta il testimone passa a Pervinca e Claudio, i figli di Giuliana, che imprimono all’attività una nuova energia e un po’ di sano “azzardo” giovanile, grazie al piglio manageriale di Pervinca e alle idee del vulcanico e visionario Claudio, purtroppo prematuramente scomparso nel 2022 in un incidente in mare. Accanto a Pervinca, oggi sono i pronipoti di Sciâ Paola, Valentina e Alessandro, i figli di Pervinca, e Alberto, il figlio di Claudio, a perpetrare questa più che secolare impresa di famiglia, con le radici ben salde nella storia, ma lo sguardo rivolto al futuro.

Oltre ai contenuti storici, ai ricordi e alle testimonianze di chi ha lavorato alla Spurcacciun-a – e ancora ci lavora – il libro include una dozzina di ricette, tra i piatti “memorabili” della Sciâ Paola (ricette tradizionali ricostruite proprio grazie ai ricordi di chi ha lavorato in cucina o li ha assaporati), alcune delle ricette iconiche di Claudio Tiranini, cuoco e artista dal palato assoluto e fucina di idee, e due piatti della Spurcacciun-a di oggi, raccontata dalla creatività e dalla mano dello Chef Simone Perata, che dal 2018 guida la cucina del ristorante.

Non mancano curiosità, racconti ed episodi di costume che legano la Spurcacciun-a a momenti di festa, eventi istituzionali e celebrities. “Credo profondamente che le imprese familiari capaci di resistere al tempo e alle sue burrasche siano tra le strutture portanti più autentiche del nostro Paese” commenta Roberta Schira. “Non si tratta solo di ristorazione, né di semplice memoria gastronomica: si tratta di legami, di responsabilità tramandate, di visioni che passano di mano in mano senza perdere calore. Raccontare A Spurcacciun-a ha significato entrare in una storia viva, in un intreccio di voci, gesti e passioni che meritava rispetto, ascolto e, infine, parole giuste per rimanere nella storia del territorio.”

Il libro è stato presentato al Mare Hotel di Savona venerdì 20 giugno dal gastronomo e giornalista Edoardo Raspelli, noto volto televisivo e buon conoscitore della Spurcacciun-a, che ha dialogato con l’autrice e la famiglia Tiranini.

Titolo: “A Spurcacciun-a una storia d’amore. Da Sciâ Paola ai giorni nostri.”

Autore: Roberta Schira

Editore: A Spurcacciun-a

Pagine: 112

Redazione Centrale TdG