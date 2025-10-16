“Daje che è pronto” il nuovo libro di Ruben Bondì

Dallo chef e content creator italiano che con il suo stile spontaneo e genuino ha conquistato milioni di follower una raccolta di ricette furbe, veloci e super gustose

Avete una fame da lupi ma il tempo a disposizione è sempre poco? Tranquilli, non serve essere chef stellati né passare ore davanti ai fornelli per mangiare bene! Se siete sempre di corsa, avete una vita piena di impegni o, per dirla con le parole dello chef più amato d’Italia, “c’avete da pijottà”, bene, questo è il ricettario che fa per voi. E, se invece il problema è che siete tremendamente pigri e il solo pensiero di cucinare vi fa sbuffare, niente paura: Ruben Bondì ha pensato anche a voi. Dopo il successo del suo primo libro, Ruben torna con una nuova raccolta di ricette furbe, veloci e super gustose, perfette per chi non vuole rinunciare al piacere della buona tavola anche nei giorni più incasinati. Dalla colazione “turbo” con mousse di ricotta, crumble di biscotti e salsa al cioccolato, fino a pranzi e cene last-minute ma da leccarsi i baffi, come i mini kebab speziati con insalata di cetrioli, il pollo fritto in agrodolce o i rigatoni al pesto di menta, melanzane e ricotta salata, qui troverete un sacco di idee pratiche e saporite da realizzare in poco tempo.

Con il suo stile diretto, ironico e alla mano, Ruben vi accompagnerà passo passo nella preparazione di piatti semplici ma di grande effetto, dimostrandovi che, anche senza tanti “scocci” (cioè, sbatti), si può portare in tavola qualcosa di davvero buono. Perché cucinare può essere facile, veloce e divertente. E con Ruben lo è ancora di più. RUBEN BONDÌ è uno chef e content creator italiano, amatissimo per il suo stile spontaneo e genuino. Dopo esperienze in importanti cucine italiane e internazionali, ha conquistato milioni di follower cucinando dal balcone di casa con ricette semplici, veloci e gustose. La sua simpatia e il suo approccio diretto lo hanno reso protagonista dei programmi Cucina in balcone con Ruben, Cucina al mercato con Ruben e Cucina al mare con Ruben in onda su Food Network, dove continua a portare in Tv la sua passione per la cucina fatta con pochi ingredienti e tanta creatività.

CANALI UFFICIALI

Redazione Centrale TdG