Valtènesi, dove il vino diventa racconto del paesaggio, cultura e identità

Il Consorzio Valtènesi racconta una storia di eleganza, comunità e visione, in una terra baciata dal lago di Garda

Nel cuore della sponda bresciana del lago di Garda si estende un angolo d’Italia che non si limita a produrre vino: lo racconta. La Valtènesi è una narrazione che si fa emozione in ogni calice, un territorio in cui la viticoltura è cultura, storia e stile di vita. Qui, la vite affonda le radici in oltre duemila anni di civiltà, coltivata tra colline moreniche e riflessi azzurri del lago, in un microclima che ha il profumo del Mediterraneo e l’anima delle Alpi.

Ed è proprio grazie al lavoro del Consorzio Valtènesi, nato nel 2010 ma espressione di una tradizione ben più antica, che questa vocazione è oggi riconosciuta come una delle più autentiche e raffinate d’Europa per il vino rosé. Un’identità storica codificata fin dal 1896, quando il senatore Pompeo Molmenti ideò un metodo di vinificazione in rosa che avrebbe precorso i tempi di oltre un secolo.

“Il nostro rosé non è una moda, è una cultura,” spiega Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi. “È frutto di una visione coerente, portata avanti con pazienza e consapevolezza da un’intera comunità di produttori. In Valtènesi il rosé è il risultato di un paesaggio irripetibile, di una viticoltura artigianale, di una storia antica e di un’identità condivisa. Il nostro compito, oggi, è custodire questa autenticità e farla evolvere con responsabilità, aprendoci al mondo ma senza cedere alle semplificazioni del mercato. Crediamo in un vino che parli di bellezza, di relazioni umane, di cultura, e che sappia emozionare chi lo assaggia come solo una grande narrazione può fare.”

Un terroir sospeso tra Mediterraneo e Alpi

In Valtènesi si vive un clima unico: viti, ulivi e limoni crescono a latitudini insospettabili, grazie all’influenza del lago di Garda e ai venti Ander e Peler, che garantiscono viti sane e grappoli profumati. I suoli, d’origine glaciale, offrono mineralità e struttura, mentre il vitigno Groppello, raro e delicato, conferisce ai vini eleganza, freschezza e una cifra stilistica inconfondibile.

Con oltre 100 produttori aderenti, il Consorzio tutela una filiera corta, trasparente e fortemente radicata al territorio. Due terzi dei vignaioli vinificano direttamente: un modello artigianale che garantisce coerenza stilistica e profondità territoriale.

Il vino come motore del turismo esperienziale

La Valtènesi non è solo una destinazione per intenditori, ma sempre più una meta per viaggiatori curiosi che cercano esperienze sensoriali autentiche. È in questo contesto che il Consorzio ha dato vita a eventi che valorizzano il legame fra vino, paesaggio e cultura:

Valtènesi in Rosa : la manifestazione simbolo del rosé d’autore. Si svolge ogni primavera e trasforma le sponde bresciane del lago di Garda in un palcoscenico di degustazioni, incontri e bellezza diffusa. È l’occasione perfetta per scoprire l’eleganza unica del Valtènesi Rosé, e immergendosi in un’atmosfera che unisce fascino e cultura.

: la manifestazione simbolo del rosé d’autore. Si svolge ogni primavera e trasforma le sponde bresciane del lago di Garda in un palcoscenico di degustazioni, incontri e bellezza diffusa. È l’occasione perfetta per scoprire l’eleganza unica del Valtènesi Rosé, e immergendosi in un’atmosfera che unisce fascino e cultura. Profumi di Mosto : appuntamento d’autunno, pensato per far scoprire il territorio attraverso i suoi profumi, i suoi vini novelli e l’accoglienza delle cantine. Le aziende aprono le porte per visite, assaggi e incontri con i vignaioli. Un vero tour emozionale tra le colline vendemmiate , ideale per chi vuole vivere la vendemmia da vicino.

: appuntamento d’autunno, pensato per far scoprire il territorio attraverso i suoi profumi, i suoi vini novelli e l’accoglienza delle cantine. Le aziende aprono le porte per visite, assaggi e incontri con i vignaioli. Un vero , ideale per chi vuole vivere la vendemmia da vicino. La Casa del Vino della Valtènesi (a Puegnago del Garda): non solo sede del Consorzio, ma centro culturale del vino. Qui si organizzano degustazioni, incontri tematici, attività formative e percorsi guidati alla scoperta del Groppello e dei rosé. È il punto di partenza ideale per costruire un itinerario enoturistico su misura.

Una visione chiara: tradizione, innovazione e bellezza condivisa.

