Turismo slow e green, 21 buoni motivi per visitare la Francia 2021

Natura, tradizioni, piccoli villaggi, tipicità, verde, sostenibilità e naturalmente, arte di vivere per “prendersi il tempo per le cose che contano davvero” sono i fili conduttori in cui si articola l’ampia offerta turistica della Francia che, nel 2021, punta al turismo slow e green per la ripartenza, con un primo rilancio del turismo internazionale già a partire dalla prossima primavera, come auspicato da Frederic Meyer, direttore di Atout France nel corso della presentazione stampa dell’evento Mediatour, quest’anno in modalità online, moderato da Barbara Lovato, responsabile Ufficio Stampa & P.R.

Forte anche il sostegno offerto dalla compagnia francese Air France, che già nei prossimi mesi, punta a riconquistare il 60% della sua capacità di offerta aerea fino a raggiungere il 70% nel periodo di punta estivo, anche con i nuovi aeromobili Airbus A220 e collegamenti da 9 città italiane seppur con orari e frequenze ridotte: Torino, Genova, Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Catania. Per marzo è prevista la ripresa dei voli anche da Milano Linate.

Da nord a Sud, 21 buone ragioni per scegliere la Francia come destinazione turistica per il 2021 per organizzare un viaggio futuro alla scoperta di regioni come l’Alsazia che, insieme alla Lorena e Champagne compone il “Grande Est”, dagli importanti attrattori turistici come la Via Blu Mosella-Saône, più di 250 km ciclabili, attraverso la Lorena da nord a sud, tra paesaggi di campagna, grandi città e soggiorni sensoriali, come quello nel cuore del vigneto di Aÿ-Champagne, patrimonio mondiale UNESCO, in un ex torchio per le uve della Maison Pommery; o come l’Alvernia-Rodano Alpi, famosa per il parco dei vulcani, è la regione che vanta ben 79 prodotti tipici del territorio e 94 chef stellati, tant’è che è chiamata anche Valle della Gastronomia.

La Normandia, col famoso Mont-Saint-Michel, le spiagge dello sbarco del D-Day, i giardini di Claude Monet a Giverny, le scogliere di Etretat, quest’anno sarà scenario di grandi anniversari, tra cui il bicentenario della nascita di Gustav Flaubert, a Cabourg apre la Villa du Temps Retrouvé, dedicata a Marcel Proust (a 150 anni dalla nascita), full immersion nella belle époque e a Deauville lo spazio culturale delle Suore Francescane.

Prima volta al Mediatour per la Borgogna, regione a sole 5 ore di macchina da Milano, in totale armonia con la natura, itinerari che uniscono paesaggi e arte, come la storica famosa Abbazia di Cluny, l’Abbazia di Fontenay, percorsi fra vigneti e cantine, borghi medievali arroccati sulle colline, 8 siti UNESCO, house-boat sui canali, tour in bicicletta nei vigneti o lungo i canali, escursioni nelle magnifiche foreste del Morvan.

Le-Havre-Etretat, famosa per le magnifiche scogliere che, da inizio ‘800, hanno ispirato i più grandi pittori francesi, da Eugène Isabey a Courbet, Boudin, Monet, Valloton, Matisse, quest’anno festeggia tre grandi anniversari, tra cui quello dedicato a Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo.

La Bretagna amplia l’offerta turistica con tour in bicicletta tra piccole località della regione: la 108a edizione del Tour de France partirà il 26 giugno 2021 da Brest, con 4 tappe 100% bretoni, dal 26 al 29 giugno 2021: Brest – Landerneau, Perros-Guirec – Mûr de Bretagne, Lorient – Pontivy, Redon – Fougères. Rennes, capitale della Bretagna, vanta la più grande concentrazione di case a graticcio del Grande Ovest (286!) nonchè ben 800 ettari di verde e tanti prodotti tipici, come il grano saraceno IGP alla base delle tradizionali galettes bretoni.

La Valle della Loira, «Val de Loire» inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, annota itinerari di 280 km tra scenari fiabeschi, tour tra i castelli, la più grande concentrazione al mondo di castelli del Rinascimento, compresi 15 castelli considerati «Grands Sites», escursioni in battello e oltre 5000 km di itinerari in bicicletta, fra cui «La Loire à vélo», la Loira in bicicletta.

L’Occitania è un’ampia regione al sud della Francia che offre un ventaglio di proposte ed itinerari green come il Canal du Midi, Patrimonio Unesco, a piedi, in bicicletta o in crociera, la Camargue, Tolosa, alla Maison de la Violette per degustazioni e souvenir, corsi di cucina sull’acqua alla Classe des Gourmets, 165 km.ciclabili della Valle della Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in Guascogna, dai Pirenei alla Garonna, fra colline di vini e liquori famosi Madiran, Armagnac, Flocs, Côtes de Gascogne.

Aigues Mortes la città medievale, con le stradine tortuose, i piccoli laboratori artigianali, le città saline, anche qui con itinerari in bicicletta; Nimes, antica città romana, definita la Roma francese, dove passato e presente convivono nell’architettura cittadina, tra percorsi nei giardini e nelle fontane, i resti dell’anfiteatro romano ed il suo nuovo museo che, fino al settembre 2021, ospiterà una mostra dedicata agli imperatori romani. Tour gastronomici a Camargue del Gard con i gardians, i cowboy locali in una manade dei tori neri, per gustare la tipica gardiane de taureau al ritmo di musiche gitane.

Parchi naturali e giardini in montagna, l’offerta della PACA, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, regione affacciata su un mare splendido e costellata di splendide località costiere, si allarga alla tante altre meraviglie da (ri)scoprire, magari in bici con 33 tappe attraverso la routo/GR69, una randonnée sui sentieri della transumanza, 520 km totali dalla piana di La Crau al Piemonte o i magnifici campi di lavanda di Vaucluse ed il villaggio degli antiquari a Luberon, i vigneti a Saint Tropez, il Festival dei Giardini o il sentiero dei doganieri a Hyeres oltre ad inedite proposte di soggiorni nell’osservatorio di Saint Gerain e Nizza con i 49 comuni della “métropole”, Antibes, Biot, Cannes, la Corsica, fino al benessere delle montagne a Les 2 Alpes, Serre Chevalier e Megéve (foto 7, Les 2 Alpes, photo courtesy Atout France)

Cultura, qualità della vita, enogastronomia, itinerari in bici e all’aria aperta sono tra i motivi che rendono la destinazione Francia particolarmente attraente in questo 2021, specie per il turismo di prossimità, come si evince dai buoni riscontri dello scorso anno, malgrado la crisi pandemica, grazie a belgi, tedeschi, olandesi e anche italiani ed un buon flusso domestico. E se la stagione invernale è ancora penalizzata, la primavera prossima si annuncia, invece, densa di promesse e di speranze in un ritorno alla normalità, in cui poter sperimentare piacevolezza e scoperte delle tantissime proposte slow della Francia 2021.

Info: www.france.fr

Carmen Guerriero