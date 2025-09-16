Taste Alto Piemonte 2025: i grandi vini protagonisti sul Lago Maggiore

L’eleganza del Grand Hotel des Iles Borromées farà da cornice all’ottava edizione di Taste Alto Piemonte, la più importante manifestazione dedicata ai vini dell’Alto Piemonte, organizzata dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.

“Un evento di questa rilevanza rappresenta un’occasione fondamentale per promuovere il nostro territorio e le denominazioni dell’Alto Piemonte, non solo a livello nazionale, ma anche verso i paesi confinanti, come la Svizzera, consolidando legami e opportunità di conoscenza delle denominazioni tutelate» afferma Andrea Fontana, Presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte «Desidero inoltre ringraziare le istituzioni, che ci supportano dalla prima edizione e hanno sposato anche quest’anno questa iniziativa, dimostrando una concreta attenzione alla valorizzazione del nostro patrimonio enologico e culturale».

“Portare Taste Alto Piemonte sulle sponde del Lago Maggiore è un segnale importante: un territorio che dialoga con un pubblico sempre più ampio e internazionale. Questa ottava edizione sarà un’occasione per far conoscere le diverse anime delle nostre denominazioni e la vitalità della comunità vitivinicola dell’Alto Piemonte. Taste Alto Piemonte non è solo un evento di degustazione, ma un’esperienza di scoperta e di incontro tra produttori, operatori e appassionati.” dichiara Lorella Zoppis, Vicepresidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.

Un’occasione unica per scoprire l’eccellenza enologica di un territorio straordinario, situato tra le Alpi e il Lago Maggiore, dove suoli vulcanici e microclima particolare danno vita a vini di straordinaria eleganza. Protagonisti assoluti saranno i vitigni autoctoni – in primis il nebbiolo, affiancato da vespolina, croatina e uva rara – declinati nelle 10 denominazioni tutelate: Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC e Valli Ossolane DOC. Per due giornate, oltre 50 produttori presenteranno le nuove annate delle 10 denominazioni tutelate – da Gattinara a Ghemme, da Lessona a Boca – attraverso banchi d’assaggio e masterclass dedicate, curate da AIS Piemonte.

Il programma prenderà il via domenica 9 novembre, dalle 11 alle 20 con l’apertura dei banchi d’assaggio. Lunedì 10 novembre l’evento proseguirà dalle 10 alle 19. Entrambe le giornate saranno aperte a stampa, operatori e appassionati. Accanto ai banchi d’assaggio, quattro masterclass tematiche offriranno l’occasione per approfondire le diverse denominazioni e le peculiarità del nebbiolo dell’Alto Piemonte. All’interno della manifestazione sarà inoltre allestita un’enoteca temporanea, dove acquistare le etichette presentate, insieme a una sala stampa dedicata ai giornalisti accreditati. Non mancheranno spazi pensati per raccontare i produttori e la loro storia, a conferma del legame profondo che unisce vino, territorio e comunità.

L’evento, punto di riferimento per stampa, operatori e appassionati, conferma il ruolo centrale dell’Alto Piemonte nel panorama enologico italiano, grazie a vini che nascono da un territorio unico, tra Alpi e Lago Maggiore, dove il nebbiolo e le varietà autoctone esprimono eleganza e autenticità.

