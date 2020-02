Speciale Carnevale a Eataly Lingotto Torino

Il Grande Circo del Mercato e il tour enogastronomico

Sabato 22 febbraio ritorna a Eataly Lingotto Torino il Grande Circo del Mercato, per una serata davvero sorprendente: in una splendida atmosfera di Carnevale, tra le meraviglie gastronomiche e la magia di ricette uniche, si potrà scegliere tra tantissime specialità preparate e servite al momento. Dalla pasta fresca fatta al momento dalle sfogline di Plin, al gorgonzola al cucchiaio, passando per i calamari fritti, le ostriche e ancora i pezzi migliori di razza Fassona Piemontese (Presidio Slow Food) e poi le frittelle di mele, i bomboloni, i cannoli e molto altro ancora!

E per divertirsi: artisti e circensi con trampoli, giocoleria, micro-magia insieme ai Fratelli Ochner e la jukebox party band per eccellenza, gli Emiglios. Inoltre, speciali trucchi di Carnevale per grandi e piccini! Vi aspettiamo con il vostro costume preferito!

Domenica è invece il momento del Tour A spasso per Eataly speciale Carnevale: ospiti d’onore saranno ovviamente le chiacchiere, ma non solo. Tante degustazioni aspettano i partecipanti del nuovo tour di Eataly Lingotto, pensato per grandi e piccini. Per prepararsi al meglio al Martedì Grasso, ecco un percorso guidato tra i reparti e i laboratori di produzione dal vivo, tra le eccellenze di Eataly e le golosità della tradizione. (evento su prenotazione, € 20 adulti, gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni. Per info incomingtorino@eataly.it)

Eataly Torino Lingotto: Sabato 22 febbraio dalle ore 19 e Domenica 23 febbraio alle ore 16.30

Redazione Centrale TdG