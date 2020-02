San Valentino a Eataly Torino Lingotto

Per la serata più romantica dell’anno, gli chef di Eataly Torino Lingotto hanno pensato a menu da condividere con la dolce metà. La scelta spazia dai percorsi gastronomici dedicati al mare d’inverno, menu dai sapori tipici piemontesi, una serata speciale con tutto il gusto della pizza cotta nel forno a legna. E, per la settimana degli innamorati, il Ristorante Stellato Casa Vicina, al piano inferiore di Eataly, propone il percorso “Rosso passione, rosso Casa Vicina” e un aperitivo inedito con gli chef.

Ecco le proposte nel dettaglio.

Si consiglia prenotazione: www.eataly.it oppure 011 19506801

Le Cucine del Mercato

Dalle ore 20.00

Il Menu della serata – 80 € a coppia:

Carpaccio di pescato del giorno con mango e peperoncino

Capasanta scottata con zenzero e mandarino

Ravioli di scampi con acqua di pomodoro

Ostrica in tempura

Mousse ai frutti rossi, cioccolato fondente e crumble al cioccolato salato

In abbinamento: Langhe bianco Marin oppure Altalanga Extrabrut (Fontanafredda)

La pizza di San Valentino

Dalle ore 19.00

In Menu, una grande pizza da condividere – 32 € a coppia

Rossa con ‘nduja e stracciatella

Bianca con carciofi e scaglie di grana

Coppa di San Valentino dell’Agrigelateria San Pè

In abbinamento: 2 calici di Flamingo Franciacorta Rosè Brut (Monte Rossa)

Wine Bar Pane&Vino

Dalle ore 20.00

I patti proposti dagli chef Anna e Claudio Vicina del Ristorante Casa Vicina, 1 Stella Michelin – 35 € a persona

Pizza Gastronomica baciata

Salame di Torino al tonno sott’olio e insalatina all’agro di zenzero

Gnocchetti di patate di montagna al ragù di vitello profumato al rosmarino

Savarin al Caluso Passito con crema chantilly

Vino

La Taverna del Re

Dalle ore 20.00

Un Menu piemontese dall’antipasto al dolce pensato dalla chef Claudia Innorta del bistrot torinese della famiglia Alciati, con i fratelli Ugo e Piero del Ristorante Da Guido, 1 Stella Michelin (Serralunga d’Alba) – 40 € a persona

Il Menu della serata:

Foglia di cavolo farcita con salsiccia di Bra e crema di carote

Tagliolini ai 30 rossi con tartufo nero pregiato

Faraona arrosto con radicchio stufato e salsa al marsala

Creme caramel

Il Menu gastronomico di Casa Vicina

Da martedì 11 a domenica 16 febbraio

Il Ristorante 1 stella Michelin Casa Vicina dedica un’intera settimana alla festa degli innamorati con un percorso gastronomico chiamato “Rosso passione, rosso Casa Vicina”.

Tanti i piatti inediti come le tradizionali cri-cri rivisitate per San Valentino con mousse al lampone e un cuore di cioccolato, mentre l’abbinamento vini è curato dal sommelier Stefano Vicina. Da non perdere l’aperitivo in cucina con gli chef Claudio Vicina e Anna Mastroianni con golose sorprese per gli ospiti!

240 € a coppia

