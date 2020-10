S. Pellegrino partner della 7° edizione de Bocuse d’Or Europa 2020 in Estonia

Il 15 e 16 ottobre S.Pellegrino sarà al Bocuse d’Or Europa 2020 per celebrare le eccellenze gastronomiche e sostenere i patrimoni culinari provenienti da nuovi territori

Tra i protagonisti anche Alessandro Bergamo, già vincitore della finale regionale Italia e Sud Est Europa S.Pellegrino Young Chef 2019-2021

S.Pellegrino rinnova la collaborazione con il Bocuse d’Or, in qualità di partner della Finale Europea della competizione gastronomica più prestigiosa al mondo che si terrà per la prima volta a Tallinn, sulle rive del Mar Baltico.

Nell’arco di due giorni, il 15 e il 16 ottobre, lo stadio Saku Suurhall ospiterà un’intensa competizione con l’obiettivo di determinare le 10 nazioni che guadagneranno un biglietto per partecipare alla finale mondiale che si terrà a Lione nel giugno 2021.

Quest’anno, si svolgerà un evento dalle caratteristiche diverse a causa delle restrizioni del Covid-19: la gara di cucina, durante la quale si sfideranno 16 paesi europei, sarà a porte chiuse, alla sola presenza di professionisti.

Paolo Passoni, Sanpellegrino International Relations Manager, afferma: “Il Bocuse d’Or Europa 2020 sarà in realtà l’unica grande competizione culinaria internazionale ad avvenire grazie all’enorme impegno della sua comunità, e siamo orgogliosi di farne parte per diffondere un messaggio positivo agli chef di tutto il mondo sulla ripresa del settore. Da sempre S.Pellegrino è al fianco dell’organizzazione del Bocuse d’Or per scoprire e celebrare l’eccellenza culinaria e l’innovazione che c’è dietro. L’Estonia è ancora poco conosciuta sulla scena gastronomica internazionale. Nella scelta di questa destinazione, il Bocuse d’Or attesta la sua motivazione ad aprirsi a un numero crescente di nazioni con nuovi patrimoni culinari ed è per noi un onore sostenerlo, contribuendo allo sviluppo di un settore più diversificato e stimolante”.

Tra i talentuosi chef provenienti da tutta Europa, selezionati per questa settima edizione, ci sarà anche Alessandro Bergamo, già finalista del S.Pellegrino Young Chef 2019-2021. I partecipanti, pronti a gareggiare insieme alle rispettive squadre, avranno l’opportunità di fare appello alle loro eccellenti capacità culinarie e dimostrare uno spiccato senso estetico, originalità e creatività al fine di convincere e catturare l’attenzione dei giudici. Dopo due giorni di test, i 10 paesi che più avranno più impressionato la giuria verranno selezionati per partecipare alla finale mondiale.

Bocuse d’Or Europa 2020 sarà trasmesso in streaming su FineDiningLovers, l’eMagazine di S.Pellegrino e Acqua Panna per gli appassionati di cibo di tutto il mondo.

About S.Pellegrino and Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Bibite Sanpellegrino sono i marchi internazionali di Sanpellegrino S.p.A. Distribuiti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori presenti nei cinque continenti, questi prodotti – grazie alle loro origini -rappresentano l’eccellenza della qualità e sono diventati perfetti interpreti dello stile italiano nel mondo come sintesi di piacere, salute e benessere. Sanpellegrino S.p.A., fondata nel 1899, fa parte del gruppo Nestlé Waters ed è oggi la più grande realtà nel campo del beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. In qualità di principale produttore italiano di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.

Redazione Centrale TdG