Presentazione nazionale della guida Vinibuoni d’Italia 2024 a Merano

Presentazione nazionale della guida Vinibuoni d’Italia 2024 e premiazione dei TOP 300 domenica 5 novembre 2023 al Teatro Puccini di Merano

Ritorna il Merano WineFestival, con la sua 32a edizione, e Vinibuoni d’Italia rinnova l’appuntamento con l’evento dell’affascinante località altoatesina.

Domenica 5 novembre, dalle ore 10.30, il Teatro Puccini di Merano torna ad ospitare il primo appuntamento della nuova edizione della guida, che vedrà la presentazione nazionale con la consegna del riconoscimento che rappresenta la novità di Vinibuoni d’Italia 2024: i TOP 300, selezionati durante le Finali nazionali dai curatori nazionali Mario Busso e Alessandro Scorsone, tra i vini che hanno ottenuto la Corona, a rappresentare il meglio dei vini da vitigni autoctoni, per ogni regione, e degli spumanti Metodo Classico.

La nuova edizione di Vinibuoni d’Italia ospita un numero ancora crescente di aziende selezionate, 1.949 con 6.728 vini recensiti, frutto di un rigoroso e attento lavoro di assaggio svolto a livello territoriale dalle commissioni regionali, sempre a bottiglia coperta, su una campionatura in costante crescita, con oltre 35.000 campioni ricevuti.

La presentazione di Merano sarà inoltre l’occasione per assegnare, in collaborazione con i partner della guida, alcuni premi speciali. Il Premio Michele D’Innella, in collaborazione con Rastal, che quest’anno va ad Angelo Peretti, giornalista e critico, autore di “Esercizi spirituali per bevitori di vino”. Il Premio Eticork di Amorim e Vinibuoni d’Italia, che premia ogni anno una realtà del mondo del vino protagonista di progetti etico/solidali, assegnato all’azienda Masciarelli, che con l’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli sostiene ogni anno progetti a favore dei diritti dell’infanzia. Infine il Premio Ecofriendly, in collaborazione con Amorim, Verallia e Repower, un riconoscimento ad alcune aziende che si sono messe particolarmente in evidenza con programmi operativi ispirati alla sostenibilità ambientale: Donnafugata (Sicilia), Feudi di San Gregorio (Campania), Le Carline (Veneto), Medici Ermete (Emilia-Romagna), Mezzacorona (Trentino), Ricci Curbastro (Lombardia), Salcheto (Toscana).

Alla presentazione seguirà per gli ospiti un momento di degustazione dei vini premiati, con la partecipazione del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, del Consorzio per la tutela dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg e del Consorzio Tutela Vini d’Acqui. In abbinamento eccellenze e tipicità gastronomiche.

All’interno della Gourmet Arena, dal 3 al 6 novembre, si rinnova anche l’appuntamento con Enoteca Italia, il grande banco di degustazione dedicato ai vini selezionati dalla guida, che dopo il partecipato esordio alla Milano Wine Week prosegue il suo tour, con oltre 250 etichette in degustazione: uno spaccato dell’eccellenza vitivinicola italiana messa in evidenza nell’edizione 2024 di Vinibuoni d’Italia.

Ad Angelo Peretti il Premio Michele D’Innella 2024

Il ricordo di Michele D’Innella raffinato amante del vino e della sua cultura, attento e sensibile direttore editoriale del Touring Club Italiano, torna a farsi vivo nella dodicesima edizione del premio a lui intitolato. Intellettuale raffinato, Michele D’Innella capì le potenzialità del progetto della guida Vinibuoni d’Italia che mirava a valorizzare il vero patrimonio vitivinicolo italiano basato su vitigni autoctoni rari e unici, pertanto ne fece strumento editoriale di promozione di quei produttori che meglio interpretano l’enologia del nostro Paese.

Giunto alla dodicesima edizione, il premio Michele D’Innella 2024 viene assegnato ad Angelo Peretti, giornalista e critico da più di trent’anni, con alle spalle importanti ruoli direttivi nei consorzi di tutela del vino e attualmente direttore del giornale on line The Internet Gourmet.

Molti i titoli dei suoi volumi dedicati al mondo del vino, ma con la recente pubblicazione di ‘Esercizi spirituali per bevitori di vino’, Angelo ci porta alla riscoperta dei contenuti sentimentali, emozionali e intellettuali – ossia ‘spirituali’ – del bere e del vivere e ci aiuta a riconoscere e sfatare certi luoghi comuni ormai stratificati che ci privano della capacità di godere del vino in maniera libera, immediata e spontanea.

In particolare Angelo smantella, una a una, le regole da iniziati e le pose ostentate di quei sedicenti intenditori, che si ergono a sacerdoti dell’enologia e restituisce al bevitore il piacere di condividere un bicchiere di vino con le persone care. Tanto il neofita quanto l’esperto vengono accompagnati in un percorso di “esercizi che prendono spunto da altro” rispetto al vino: romanzi, aneddoti, poesie, canzoni, interviste. Parlare di altro per parlare di vino, e viceversa, per ritornare padroni di una dimensione del bere più genuina.

E per esercitarsi con la giusta leggerezza attraverso un calice, Peretti offre anche tanti suggerimenti, due per ogni capitolo, di etichette coerenti con la narrazione.

Premio Eticork di Amorim e Vinibuoni d’Italia all’azienda Masciarelli

L’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli ogni anno sostiene progetti benefici per i diritti dell’infanzia

Il premio Eticork, che è stato istituito da Amorim Cork Italia in collaborazione con la guida Vinibuoni d’Italia, intende promuovere e valorizzare tale impegno e in questa edizione viene assegnato all’azienda Masciarelli per l’importanza di iniziative di forte rilevanza intraprese.

Afferma, in merito, Carlos Veloso Dos Santos, amministratore delegato di Amorim Cork Italia: “Con il premio Eticork desideriamo, da sempre, mettere un sigillo sul fare bene il bene. Intendiamo unire, infatti, l’eccellenza vitivinicola alla nobiltà di intenti. Inoltre, nella scelta della cantina Masciarelli, aggiungiamo il plusvalore della storicità dei loro progetti charity a indicare che le cantine virtuose lo sono fin dalle radici. Quando si riesce a fare oltre un secolo di business con un beneficio collettivo significa che si fa dell’imprenditoria”.

Masciarelli Tenute Agricole, realtà vitivinicola abruzzese tra le più significative del panorama enologico del Centro-Sud Italia, ha destinato uno dei suoi vini più innovativi, l’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli, alla realizzazione di progetti charity importanti. Un impegno che rientra nella filosofia di un’azienda per cui il vino non è solo prodotto di altissima qualità, ma anche un veicolo di cultura e conoscenza, portavoce di storia, di tradizioni, di valori e di solidarietà.

Ad Angsa – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Abruzzo Onlus, che si batte per garantire una vita serena e dignitosa alle persone affette da autismo, è destinata parte del ricavato delle vendite dell’annata 2022.

“Dando seguito a un progetto speciale nato nel 2017 – dice Marina Cvetic titolare dell’azienda Masciarelli – questa iniziativa solidale è ormai diventata una tradizione ed è entrata a far parte integrante della nostra cultura d’impresa. Esattamente come le persone, anche le aziende hanno la responsabilità di essere creativi e solidali. Non si può pensare solo di produrre e consumare, ma è necessario trasmettere col proprio lavoro un essenziale nucleo di valori e di bellezza da trasferire alle nuove generazioni. Il nostro Pecorino, dedicato ogni anno a progetti benefici volti a sostenere i diritti dell’infanzia, è portavoce del nostro impegno in tal senso”.

Per partecipare alla presentazione e premiazione di Vinibuoni d’Italia al Teatro Puccini è necessario accreditarsi facendo richiesta all’indirizzo presentazioni@vinibuoni.it.

