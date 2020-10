Praga, la città magica dov’è sempre Natale

Praga è una città che va scoperta, senza fretta

Piccola, a misura d’uomo, ricca di storie e leggende, la bellissima capitale ceca offre un’intensa vita culturale non solo tra i suoi monumenti più noti, come la cattedrale gotica di Tyn, il Ponte Carlo, il quartiere ed il cimitero ebraico (Josefov), l’orologio astronomico e l‘immensa piazza Venceslao, ma tra le strade ed i vicoli pullulanti di vita, musica, profumi, splendide architetture degli edifici, teatri e sale da concerto, caffè liberty, birrerie, pub, e ristoranti specializzati in piatti locali come carpe, patate e gulasch, a base di carne.

Un’atmosfera romantica naturale che, a partire dal 5 di Dicembre giorno di St. Mikulas, ovvero San Nicola di Mitra e fino a dopo l’epifania, si trasforma in gioioso spirito natalizio.

La grande piazza Venceslao, antico mercato dei Cavalli nel 1348 e cuore pulsante della città, si riempie di casette di legno ricoperte da coloratissime decorazioni, dove si vende un pò di tutto:

oggetti pregiati come i cristalli di boemia, lampade dipinte a mano, artigianato, bambole di legno, stoffe e ricami e, poi, specialità gastronomiche locali come il prosciutto di Praga arrostito sulla brace, formaggi di varie tipologie, mele ricoperte di cioccolato, il vin brulè, il vino speziato con le arance venduto ad ogni angolo di strada o piazza della città, il Trdelník (o Trdlo), chiamato anche manicotto di Boemia, semplice impasto dolce, cotto sulla brace, rotolato in una miscela di zucchero e cannella prima e dopo la cottura

e Vánoční cukroví, un incredibile varietà di gustosi biscottini di Natale in pasta sucrè speziata al cacao, cannella e miele ma anche pan di zenzero, gingerbread, i famosi biscotti allo zenzero, con ricami di ghiaccia reale dalle diverse forme, come bambini, casette, animali, stelle, cuori, angeli, renne, preparati con ricette gelosamente tramandate di madre in figlia. .

Nella parta più alta della città, il Castello di Praga (Pražský hrad) non è solo simbolo assoluto della nazione, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ma è anche considerato il castello più grande del mondo, con i suoi 70.000 metri quadrati. Fondato nell’anno 880 d.C. per volontà del principe Bořivoj, il Castello, prima sede dei principi di Boemia, proietta sul fiume Moldava la sua imponente figura, un enorme complesso di edifici ed architetture che comprendono anche la bellissima Cattedrale di san Vito.

A pochi passi dal Castello, si snoda Via Nerudova, la strada più spettacolare della città, situata nell’affascinante quartiere di Praga, Malá Strana, l’antico quartiere delle famiglie aristocratiche, chiamato Città Nuova, costruito nel 1257, uno dei primi quartieri della città, insieme alla Città Vecchia, nella cui piazza, sulla torre del Municipio, c’è il bellissimo Orologio astronomico del 1410,

ancora perfettamente funzionante, dalla forma di un astrolabio, che in epoca medioevale serviva per identificare la posizione delle stelle. Dal XVII secolo, grazie anche alla frequentazioni di noti artisti dell’epoca di birrerie e caffè locali, il quartiere ha assunto un’atmosfera davvero particolare, enfatizzata dai bellissimi palazzi medievali trasformati in hotel di lusso, alcuni dei quali ospitano Ambasciate dei più importanti Paesi del mondo, oltre pub storici, ristoranti eleganti, negozi caratteristici.

Passeggiando lungo via Nerudova, è interessante notare i portali degli palazzi antichi che ancora recano le insegne, in luogo dei numeri civici, di arti e mestieri dei loro proprietari, come l’attuale civico n.12, contrassegnato da tre violini, in cui pare vivessero 3 famiglie di liutai importanti o, al civico n. 51 il negozio di marionette, con tanti articoli in legno, teatrini, burattini molto antichi.

A breve distanza c’è il Museo dei Gingerbread e, poco oltre, il Museo Franz Kafka, con l’originalissima fontana antropomorfa nel piazzale antistante.

Nella parte sud del quartiere, una bella passeggiata (o la funicolare da Via Ujezdt), conduce sulla Collina di Petřín, una delle più vaste aree verdi nel centro di Praga, da cui si gode un panorama stupendo sul Castello ed i tetti rossi della città con i principali monumenti

Situata sopra la Moldava tra il Piccolo Quartiere (Malá Strana) e Strahov, la Collina di Petřín, dal latino “petrus“ (roccia), nel 1108 era ricoperta da un fitto bosco che, nel Medioevo, fu sacrificato a favore di vigneti, tra cui l‘attuale vigneto Nebozez, del XV secolo.

I pendii della collina, da sempre attraversati da diverse sorgenti, convogliavano le acque attraverso un acquedotto ed un sistema di gallerie fino al Quartiere Piccolo ed al Monastero di Strahov (Strahovský klášter), a Pohořelec. Lo Strahovský klášter, fondato nel 1143 è un complesso straordinario che, in una splendida sala ricca di fregi dorati in stile barocco ospita una meravigliosa biblioteca con oltre 18.ooo volumi antichi di argomento teologico, progettata da Giovanni Domenico Orsi (1634–1679), architetto praghese di origini italiane.

Il quartiere di Mala Strana è collegato alla Città Vecchia dal famoso Ponte Carlo, Karluv Most, ovvero, Ponte di Pietra, (questo il suo nome originale) il più antico ed importante ponte della città, eretto nel 1357 per volere del monarca Carlo IV, ad opera dell’architetto Petr Parler, già autore della Cattedrale di San Vito e del Castello di Praga.

Lungo 515,76 metri e largo 9,5 metri, Ponte Carlo poggia su una serie di 16 arcate, tra due torri opposte, tra Malà Strana e Staré Město, adorno sui lati da ben 30 statue (copie) del XVII secolo, tra cui quella di San Giovanni Nepomuceno, vicario dell’Arcidiocesi di Praga durante il regno di Venceslao IV e da costui mandato a morte per annegamento proprio nel fiume Moldava. Oggi, a ricordo, c’è una statua ed una targa, che di continuo viene accarezzata da milioni di turisti nella speranza di ottenere, secondo la tradizione, “gloria e fortuna per ben 10 anni”.

Testo e immagini di Carmen Guerriero