Obicà, Mozzarella Bar a Torino

Il ristorante situato nella rinomata food hall al piano terra di “Rinascente Torino Via Lagrange” – Obicà Mozzarella Bar – che è parte di un grande gruppo portavoce dell’autenticità e della genuinità dei prodotti italiani con un approccio conviviale e cosmopolita, prosegue il viaggio nei sapori del territorio e arricchisce la sua proposta food con il nuovo format del martedì sera “Pizza Night”, dedicato a uno dei piatti più iconici e amati della cultura gastronomica italiana, sempre nel rispetto della stagionalità e della qualità delle materie prime.

A partire da martedì 27 febbraio, e per ogni martedì sera, in esclusiva presso il locale al piano terra di Rinascente Torino Via Lagrange, è possibile intraprendere uno speciale percorso per i veri amanti della pizza.

Si inizia con un “Finger food” a sorpresa, in perfetto stile Obicà, per proseguire con una pizza a scelta tra le opzioni presenti in carta, come la Capocollo di Martina Franca con mozzarella di bufala, cime di rapa, pomodori Datterini gialli, la Mortadella Favola Gran Riserva (eletta Migliore Mortadella d’Italia dalla Guida Salumi d’Italia 2023) con mozzarella di bufala, pecorino Moliterno, scorza di limone, salsa di pistacchio, oppure il Calzone ripieno di mozzarella di bufala, filetti di alici, scarola, pinoli, uva passa, capperi e pomodoro biologico o, ancora, la saporita ’Nduja di Spilinga con pomodoro biologico, stracciatella, Grana Padano DOP al basilico; in stagione c’è anche la Zucca e tartufo nero con mozzarella di bufala e caciocavallo irpino stagionato in grotta.

E per i golosi c’è anche la Baby Pizza Nutella, una gustosa interpretazione in chiave dessert del disco di pasta più amato al mondo. Tutte le pizze firmate Obicà sono realizzate con una lenta lievitazione di almeno 48 ore e preparate utilizzando lievito madre e farina di tipo 1.

A corollario della degustazione, è inoltre possibile accompagnare i piatti con una bevanda a scelta tra calice di vino della casa, birra alla spina o soft drink.

Pizza che passione? Certamente, ma Obicà Mozzarella Bar, nel cuore di Torino, è anche ideale per un pranzo o una cena all’insegna dell’eleganza e della convivialità grazie a una proposta food trasversale, che accontenta i palati e le esigenze di tutti permettendo di vivere ogni volta un’esperienza unica con prodotti italiani di alta qualità.

Dagli Small Plates, come le sfiziose Crocchette di scarola e alici – proposte insieme a grandi classici Obicà come l’ottimo Hummus di barbabietola e la delicata Caprese rivisitata – alla sezione Pasta e Zuppe, come i Ravioli freschi ripieni di patate e Pecorino Romano DOP, le varianti di grandi classici come la Cacio e pepe con peperone crusco di Senise IGP e la Lasagnetta al ragù di Chianina e anche le Pappardelle al ragù di salsiccia e la Vellutata di cavolo nero, per proseguire con i secondi piatti, come la nuova ricetta dell’iconico Burrata burger, proposto con Chianina, pancetta affumicata, cavolo viola marinato, salsa di avocado e patate arrosto, e diverse combinazioni di insalate, tra le tante, la Tomino grigliato.

Per concludere, una selezione di ottimi dessert, tra i quali il Semifreddo all’amaretto e la Panna cotta alla nocciola o in diverse versioni in base alla stagione.

La “Carta dei Vini” comprende una selezione di etichette italiane, accostando cantine rinomate a produttori locali emergenti. I cocktail sono realizzati con i migliori distillati, miscelati con erbe e frutta fresca: dai grandi classici come l’Aperol Spritz e l’Americano a un’ampia selezione di analcolici, a cui si aggiungono Gin italiani, Birre, Amari e Liquori. Le proposte di vini e cocktail possono essere apprezzate al meglio con la formula aperitivo che, dalle 17 alle 20, permette di degustare il proprio drink accompagnandolo con assaggi di specialità Obicà.

Obicà Mozzarella Bar conta, a oggi, 25 ristoranti tra Italia ed estero, dall’atmosfera cosmopolita e conviviale. I ristoranti di Obicà si trovano all’interno di location iconiche nel cuore delle principali città italiane e straniere, da Milano a Palermo, da New York a Tokyo, l’emblema del Brand è la Mozzarella di Bufala Campana DOP. Ogni ristorante Obicà nel mondo è realizzato con materiali naturali come legno massello, principalmente rovere, ferro verniciato nero, vetro e, nei ristoranti più recenti, ottone e mattoni in cemento: Obicà ha così costruito un’identità visiva solida e riconoscibile, che viene di volta in volta declinata per adattarsi alle caratteristiche di ogni singola location.

La visione pionieristica del brand viene espressa anche attraverso i cosiddetti “tavoli sociali”, già presenti nei primi locali dell’insegna, che privilegiano la condivisione all’insegna del buon cibo.

In dialetto napoletano Obicà significa “Eccolo qua!” ed è un’espressione usata per indicare qualcosa di sorprendente, proprio come una Mozzarella, morbida, saporita, da gustare nelle sue infinite declinazioni.

La filosofia alla base dell’insegna – fondata nel 2004 da Silvio Ursini e attualmente di proprietà della Famiglia Scudieri – intreccia l’anima italiana a uno spirito cosmopolita, in un mix di convivialità e innovazione, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di lusso accessibile a tutti.

Paolo Alciati & Enza D’Amato