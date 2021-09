Le serate speciali di Bacalhau Osteria

Mercoledì 6 e 20 ottobre e mercoledì 3 e 17 novembre menu degustazione

Todos Portogallo. I Funghi e il Baccalà. Baccalà e Magnum. ll Re e la Regina: il tartufo e il baccalà.

Sono le 4 serate speciali di Bacalhau Osteria, da ottobre a novembre, nelle quali il pregiato merluzzo del mare del Nord incontra prodotti e materie prime diverse e stagionali per regalare ai commensali sapori inediti e indimenticabili.

Mercoledì 6 ottobre la serata è un omaggio alla terra del fado da cui lo chef Fabio Montagna, già dal nome evocativo dato al locale, si è ispirato per creare piatti dai sapori e profumi portoghesi. Il menu degustazione Todos Portogallo a 35€ a persona comprende: entrata portoghese con scatolette di tonno, alici e olive; pataniscas de bacalhau (frittelle di baccalà accompagnate da riso bianco); caldo verde de bacalhau e chorizo (zuppa di cavolo verde, baccalà e salsiccia portoghese); bacalhau com broa e batatas a murro (baccalà al forno con panatura, servito con verdure e patate intere al forno).

Mercoledì 20 ottobre il menu degustazione è dedicato ai Funghi e il Baccalà a 35€ a persona e comprende: entrata dello chef; carpaccio di baccalà con porcino in padella e arancia; spaghettone al basilico con porcino, olio al basilico e pane arso; trancio di baccalà, fungo porcino, ricotta vaccina e coriandolo.

Il mese di novembre inizia mercoledì 3 con una serata all’insegna di Baccalà e Magnum. Il menu degustazione a 45€ a persona comprende: entrata dello chef; timballo di baccalà, carciofi spina, olio di alici e limone candito; lasagnetta di baccalà e topinambur; trancio di baccalà su parmantier, polvere di capperi e olive taggiasche con l’abbinamento di due calici di vino di bottiglie Magnum.

Mercoledì 17 novembre in scena il Re e la Regina: il tartufo e il baccalà. Il menu degustazione a 55€ a persona comprende: entrata dello chef; insalata di baccalà, ovetto poché e tartufo; risotto nero integrale, crema di baccalà e tartufo; trancio di baccalà, cardo al miele, ricotta vaccina e tartufo.

Prenotazione gradita allo 011.8397975.

In occasione delle serate speciali, coloro i quali sono iscritti al CluBacalhau – il Club che permette di ricevere inviti speciali e molteplici privilegi, dal calice offerto sino all’invito per l’assaggio di piatti limited edition e degustazioni di nuovi vini – potranno godere di “benefit” personalizzati che lo chef Fabio Montagna decide di serata in serata.

L’iscrizione al CluBacalhau è totalmente gratuita nell’apposita sezione del sito www.bacalhau.it.

Bacalhau Osteria vuol rendere speciale anche la pausa pranzo con la formula “Bacalhau alle 12”: una ricca proposta, dal lunedì al venerdì, comprensiva di monopiatto a scelta non solo a base di baccalà – tra cui il nuovo panino gourmet a base di pane ai 5 cereali, croccante di baccalà, pomodoro sott’olio e salsa di guacamole – antipastino, coperto, mezza acqua e dolce con prezzi dai 10 ai 15€.

Info: www.bacalhau.it

Redazione Centrale TdG