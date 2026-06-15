Le mie avventure culinarie, il libro di Marina Malvezzi

– Redazione Centrale TdG –

Marina Malvezzi nasce in Argentina, dove trascorre un’infanzia felice. Rientrata in Italia all’inizio degli anni Sessanta, si stabilisce a Milano, dove vive. Dopo aver completato gli studi classici, si dedica a diverse attività, ma è la cucina la passione che ha costantemente accompagnato la sua vita a iniziare dalla famiglia di origine che vanta una lunga tradizione di autentici gourmet: nella cucina di casa, che era il suo regno, osservava tutto con attenzione, memorizzava, imparava. È lì che sboccia il suo amore profondo per l’enogastronomia.

Nel 1996 trasforma questa grande passione nel progetto mangiarebene.com, uno dei primi siti italiani dedicati all’enogastronomia a 360 gradi. A trent’anni da quell’inizio, celebra questo percorso con la pubblicazione del suo primo libro.