L’arte di vivere italiano è rigorosamente DOC

Prosecco DOC ha voluto regalare alla città di Milano un nuovo angolo di bellezza, unico per origine, carattere e stile: una celebrazione del “Genio Italiano” sospesa tra lo stile Liberty e l’iconicità del brand.

Leonardo, Galileo, Dante, Verdi, Marconi. Il genio italiano è un concentrato di fantasia, curiosità, originalità, destrezza ed eleganza senza tempo, conosciuto e riconosciuto ai quattro angoli del globo, che ha contribuito ad alimentare l’iconicità del Made in Italy. Un’eredità che continua a essere fonte di innovazione e ispirazione in tutti i settori, dalla moda al design, dalla tecnologia alla gastronomia, a testimonianza costante di quanto creatività ed eccellenza siano parte del DNA degli abitanti del Belpaese.

L’arte di vivere italiano, senza tempo e contemporanea, appartiene a chi si fa simbolo internazionale di cultura, arte e natura. Ne è un esempio Prosecco DOC, un’autentica eccellenza che nasce da un territorio unico al mondo e che vive di un’ispirazione al classico orientata a futuro, che oggi conquista Milano con un’opera d’arte altrettanto unica.

L’incontro tra Arte e Genio

Per celebrare l’“Italian Genio”, Prosecco DOC ha realizzato uno spettacolare murale, inaugurato durante la Fashion Week in Via Canonica 37, nel cuore della vibrante capitale della moda. L’autore è Zoow24, artista – ovviamente italiano – di fama internazionale, che ha dato vita a una composizione quasi ipnotica, forte di uno stile classico rivisitato in chiave moderna. L’opera grazie all’emblematica colorazione dorata e regale del Prosecco DOC si sposa con il un verde raffinato.

Questo sublime ritratto liberty femminile si veste quindi con l’incanto cromatico del brand, esplorando anche l’elegante sinfonia tra l’oro e il nero, simboli tangibili della sofisticata raffinatezza e dello stile senza tempo dell’arte di vivere italiana. Il verde scuro delle bottiglie, con la sua tonalità profonda, conferisce all’opera una personalità intrinseca, sottolineando il carattere distintivo del Prosecco DOC, che lo rende conosciuto e apprezzato ovunque. In questa creazione, l’ispirazione si materializza con impetuosa spontaneità, risvegliando l’entusiasmo con la stessa magica effervescenza delle bollicine.

L’iniziativa, senza confini fisici, si diffonde globalmente attraverso i social network e un coinvolgente video di Mixed Reality. La tecnologia digitale diventa in questo senso un ponte virtuale, permettendo a chiunque di connettersi con la bellezza italiana, in qualunque momento e da qualunque luogo. Una spettacolare animazione in 3D dà letteralmente vita alla donna ritratta nel murale, che lascia poi la scena alla bottiglia di Prosecco per il più classico dei momenti di festa, quello dello stappo dello spumante, aggiungendo un tocco di magia e creatività all’esperienza virtuale.

Il Genio Italiano racchiuso in un calice

Il Genio Italiano, racchiuso in ogni calice di Prosecco DOC, è un’icona di eleganza e raffinatezza nel panorama enologico internazionale. Nato dalla fusione tra clima, suolo e tradizione vinicola di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, è un regalo della natura sublimato dalla creatività umana. Prosecco DOC non solo celebra il passato, ma proietta il suo sguardo verso l’alto, condividendo con il mondo un’Italia nuova e contemporanea. The Italian sparkling art of living, rigorosamente DOC.

