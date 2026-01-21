Turismo del Gusto
Home / Evidenza

L’Arte del Wine Storytelling

by

Il libro si propone come una guida filosofica, scientifica e pratica su come comunicare il vino non più solo come bene di consumo, ma come contenitore di valori, miti e cultura.

  1. Il Concetto di Storytelling

L’autore definisce lo storytelling come una “fabbrica di storie”. In un mondo saturo di prodotti, il consumatore non cerca più solo la qualità organolettica, ma un’emozione e un’identità. Il vino, per sua natura, è un prodotto simbolico che ha bisogno di una narrazione per distinguersi.

  1. Tra Mito e Archetipi

Una parte significativa del testo (come emerge dalle riflessioni finali) è dedicata all’uso dei miti classici, in particolare quello di Dioniso. Scienza spiega che il mito non è una memoria inutilizzabile del passato, ma uno strumento potente per descrivere processi moderni: il percorso del dio che muore e rinasce in primavera è la metafora perfetta del ciclo della vite e dell’emancipazione consapevole del consumatore.

  1. Scienza, Genetica e Storia

Il testo non trascura l’approccio accademico caro al Professor Scienza. Si parla di come la genetica (DNA), l’archeologia e l’antropologia permettano di ricostruire le rotte delle viti e delle popolazioni, fornendo una base scientifica e autentica alle storie che i produttori raccontano.

  1. Il Ruolo del Consumatore

Il libro analizza il passaggio dal vino come “trasgressione” o bene alimentare al vino come scelta consapevole. La narrazione deve quindi toccare corde profonde come la saggezza, la passione, la gioia e la conoscenza di sé, trasformando l’atto del bere in una relazione culturale e sociale.

L’Arte del Wine Storytelling un’opera che invita a superare la descrizione tecnica del vino (acidità, tannini, profumi) per abbracciare una comunicazione che parli di territorio, radici e umanità, fornendo ai produttori e ai comunicatori gli strumenti per costruire un legame duraturo con il pubblico attraverso la forza del racconto.

Attilio Scienza

Attilio Scienza è professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari, dove tiene corsi sul miglioramento genetico della vite; insegna inoltre Viticoltura nel corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Torino ad Asti.

È stato responsabile di numerosi progetti di ricerca nazionali nel campo della fisiologia, delle tecniche agricole e della genetica della vite.

È autore di oltre 350 pubblicazioni su vite e viticoltura su riviste nazionali e internazionali, atti di convegni, libri di testo e monografie. È inoltre autore di 23 libri in italiano e in inglese su argomenti culturali legati al vino. Dal 1985 al 1991 è stato Direttore dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige (istituto di ricerca e formazione della Fondazione Edmund Mach). È membro dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e dell’Accademia dei Georgofili. Ha ricevuto numerosi premi per la sua ricerca e i suoi scritti, tra cui il Premio AEI per la ricerca scientifica (1991), il Premio internazionale Morsiani (2006) e il Premio OIV in viticoltura per il miglior libro scientifico su temi di vite e viticoltura (2003, 2008, 2010, 2011 e 2012). Da giugno 2018, il Prof. Scienza collabora con Vinitaly International in qualità di Chief Scientist della Vinitaly International Academy.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.