La Via del Sale

“Chi di sale vuole veramente discorrere occorre che giunga qui, nell’occidente della Sicilia, vecchie, vecchissime saline fondate già dai Fenici”, scriveva Voltaire

La Sicilia è forse la terra più suggestiva ed emozionante del Mediterraneo dove s’incontrano miti, leggende e tradizioni millenarie che ne hanno fatto una delle culle della civiltà.

Unica, come il suo popolo, quest’’isola straordinaria ha saputo custodire e conservare la sua specifica individualità culturale attraverso i secoli e le varie dominazioni, dai Fenici, ai Greci, ai Romani, successivamente Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Sabaudi, Austriaci e Borboni.

Nella provincia di Trapani le culture del passato hanno lasciato testimonianze di grande valore archeologico, monumentale, artistico, architettonico e enogastronomico.

Alla cultura trapanese appartengono le saline. Che sono opera dell’uomo nel corso dei secoli. La tradizione orale racconta che in origine fu il Padreterno a crearle su degli scogli appiattiti che venivano completamente sommersi dall’alta marea. Quando il mare si ritraeva, negli avvallamenti e nelle piccole conche naturali della spianata, ristagnava l’acqua salmastra che il vento di scirocco e il sole a picco asciugavano lentamente lasciando agli uomini il piacere della scoperta di straordinari cristalli di un argento abbacinante, utilizzati per insaporire e conservare i cibi. Un vero dono divino che consentì di risolvere i problemi legati alla gestione delle scorte alimentari da utilizzare ciclicamente nel corso dell’anno.

Come per tutte le grandi scoperte, probabilmente il caso e lo spirito di osservazione hanno consentito di conservare le carni, in particolare il pesce che non imputridiva se coperto dal sale, così come per i capperi che nelle Trinacria sono di casa. Una soluzione d’ acqua e sale, la salamoia trovò il primo impiego proprio qui a iniziare dalle olive, prodotte in abbondanza e di ottima qualità.

Furono i Fenici a strappare la terra al mare, a creare le prime vasche arrivando a spostare la linea di costa iniziale di diverse miglia. Così ebbero inizio le miniere “d’argento” di Trapani.

Si tenga presente che i le saline del trapanese sono in assoluto le più importanti d’Europa per quantità e qualità.

Può far sorridere parlare di qualità del sale marino. Eppure, è così. Quello prodotto a Trapani, rispetto alle altre produzioni, sia pur di eccellenza, è il più ricco di iodio e di oligominerali.

Questo inestimabile patrimonio di cultura e il lavoro rappresenta un fiore all’occhiello della Sicilia e l’area di Trapani, la città dei due mari, tra Tirreno e Mediterraneo e tutelato e valorizzato dalle Riserve naturali della Regione Siciliana, che si estendono per oltre ottocento ettari L’area, lungo la “via del sale” era certamente più vasta alla fine dell’Ottocento, gli impianti erano più di quaranta e il sale prodotto si esportava in ogni angolo del mondo.

Ora si ritorna all’antico splendore: i granelli argentei hanno la dignità di piccole pietre preziose: Le saline, forzieri di questo tesoro, si srotolano lente lungo la litoranea che da Trapani si allunga fino a Marsala, tra minuscoli arcipelaghi e mulini a vento che assicurano l’energia, veramente pulita, per il funzionamento di tutti gli impianti, completamente autosufficienti.

Le saline e la coltivazione del sale, in questa area in cui mare e terra si confondono, hanno determinato nel corso dei secoli un unicum ambientale e paesaggistico di grande valenza culturale, antropologica ed economica.

Di particolare interesse l’itinerario denominato la “Via del Sale” con i suoi tanti mulini, cinque dei quali recentemente restaurati, i cumuli di sale ricoperti di tegole di terracotta ed il Museo del sale a Nubia nel territorio di Pacco. Proseguendo sulla strada per Marsala, si incontrano le Saline di Ettore e Infersa con tre mulini funzionanti che spiccano nella laguna dello Stagnone, di fronte all’isola di Mozia, da non perdere una visita al museo.

Le saline, di proprietà privata e a conduzione tradizionale, producono sale integrale, ricco di iodio, fluoro, magnesio, potassio, ideale per l’alimentazione. Le fasi della lavorazione rappresentano uno spettacolo unico e vario in ogni momento dell’anno. Interessante la paziente e sapiente raccolta del sale, da giugno a settembre, in una successione di piccoli cumuli, di un argento brillante. E il mulino a vento è un’opera d’arte del ‘500, completamente restaurato nei suoi ingranaggi in legno.

Da qui si può iniziare la scoperta della “cultura del sale marino”: www.salineettoreinfersa.com

Una delle attrazioni più suggestive a Erice dove è possibile osservare è il tramonto sulle sottostanti saline che appaiono come una immensa scacchiera cui il calare del sole conferisce prodigiose colorazioni: dal porpora al rubino, dal vermiglio al blu intenso.

Non meno suggestivo è passeggiare lungo gli argini, sulle sponde, sugli isolotti delle saline dalle quali, qua e là, emergono quasi magicamente altri mulini a vento, affascinanti reperti di archeologia industriale. È paesaggio grandioso e solo apparentemente inospitale. Sorprendentemente la natura si manifesta in tutto il, suo splendore rivelando una ricchezza non indifferente, specialmente in primavera quando gli argini delle saline e i camminamenti si ricoprono di fioriture tanto spettacolari quanto inaspettate di crisantemi, margherite, violacciocche, fumarie, silene, e viperine.

Altrettanta importanza rivestono le saline dal punto di vista faunistico, in quanto costituiscono luogo di sosta e nidificazione per numerosissime specie di uccelli, talune rarissime. Qui si possono osservale l’elegante Damigella di Numidia, una gru africana, e il multicolore Pulcinella di mare, proveniente dai mari del Nord, oltre alle anatre selvatiche e Mignattai, Cavalieri d’Italia, aironi rosa e cinerini.

L’aeroporto di Trapani Birgi è collegato con i principali scali nazionali e internazionali da diverse compagnie” low-cost”.

Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina e archivio fotografico dell’Azienda Provinciale Turismo di Trapani