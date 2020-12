Irpinia: intervista a Raffaele De Lisio

Montemarano è una graziosa cittadina dell’Irpinia, in provincia di Avellino che, per tanti motivi, vale bene un viaggio!

Fondata, secondo lo storico Appiano d’Alessandria, dal valoroso generale sannita Mario Egnazio, artefice della famosa sconfitta delle schiere romane nei pressi del monte Toro, Montemarano è giustamente famosa per essere uno dei 17 Comuni della DOCG Taurasi, pregiato vino rosso ottenuto da uve di vitigno Aglianico, principe di queste terre, dalla grande forza e complessità.

In Irpinia, nel giro di relativamente pochi anni, lo sviluppo dell’enologia, soprattutto del Taurasi, è riuscito a trasformare semplici comunità contadine, dedite alla coltivazione della vite ed alla produzione di uve, prevalentemente da conferire, in una costellazione di piccole e medie aziende agricole che, oggi, hanno ridisegnato il paesaggio, producendo e commercializzando in proprio i loro vini di qualità, definiti da grande impegno, esperienza e passione. Come l’Azienda Agricola Adelina Molettieri, che insieme a Teobaldo Acone, Ambasciatore di Città del Vino, attivo da oltre 40 anni sul territorio irpino, ho visitato a Montemarano, in contrada Chianzano, nel segno del programma di valorizzazione del territorio e delle eccellenze irpine attraverso un sistematico screening territoriale di produttori e prodotti.

L’azienda, a conduzione familiare, è condotta dai figli di Adelina, Raffaele De Lisio, insieme al fratello Marco, enologo della cantina, i quali hanno reimpiantato le antiche vigne paterne, innestando vitigni di Aglianico che hanno resistito indenni agli attacchi della fillossera agli inizi del 1900. “Negli anni 80-90 si vendeva molto vino sfuso, specie ai ristoratori del Laceno, molto frequentato all’epoca” – racconta Raffaele De Lisio “Solo dal 2007 abbiamo intrapreso l’imbottigliamento, ma con parsimonia, pur avendo grandi richieste, restiamo contenuti nella produzione per privilegiare sempre la qualità”.

Biologica certificata dal 2019, l’azienda ha circa quattro ettari e mezzo in attuale produzione, con sistema di allevamento a guyot – cordone speronato, conservando, con fierezza, piccoli appezzamenti con l’antico sistema irpino di allevamento di vite cosiddetto a “tennecchia”, a testimonianza dell’antica tradizione di queste preziose terre, cuore dell’areale della docg Taurasi.

Quattro le etichette prodotte, tutte da Aglianico 100%: Campania IGP Aglianico, Cesinè Irpinia Aglianico Doc, Taurasi Docg e Rosato dop Biologico.

Rosato

Profumi intensi di frutta di bosco, fragoline e lamponi, il Rosato è caratterizzato da una bella acidità che smussa le inevitabili spigolosità tanniche, tipiche dell’Aglianico, discreta persistenza, colpisce soprattutto il bel colore carico, cosiddetto “buccia di cipolla, grazie alla macerazione sulle bucce per 5/6 ore, “almeno per l’annata 2019 che è stata molto calda, mentre per la 2018, più fredda, sono occorse 12 ore” – precisa Raffaele. ”Fermentazione spontanea, solo tre travasi, è stato messo in bottiglia a distanza di circa 8 mesi dalla fermentazione, quindi è stato molto sulle fecce fini ed ora, questo che stiamo degustando, è stato tre mesi in bottiglia ad affinarsi. Penso che darà il meglio di sé a Natale”.

Cesinè Irpinia aglianico doc – dop, 100% Aglianico

Dpo la fermentazione in acciaio per 20 giorni circa, è affinato per 16/18 mesi in botti di rovere da 35hl e successivo passaggio di 1 anno in acciaio ed, infine, un altro anno circa in bottiglia. Il 2013 ha un bel colore brillante rosso rubino, naso avvolgente di frutta rossa, more in primis, e fiori, violette, di bosco, note vagamente balsamiche di erbe del sottobosco, come la pungente freschezza di erica, richiami speziati di liquirizia. E’ secco, caldo, equilibrato nella sua struttura, ben bilanciata da freschezza e morbidezza tannica, caratterizzata dalla tipica chiusura graffiante del tannino. Buona la persistenza con una piacevole sapidità che invoglia la beva.

DOC nel 1970 e DOCG dal 1993, già nell’antichità il vino Taurasi era considerato tra i migliori rossi prodotti nel sud Italia, come attestava lo storico Tito Livio, nel suo Ab Urbe Condita, quando, nell’indicare le coltivazioni di vite Greca o Ellenica, descriveva il territorio (gli antichi Campi Taurasini), ricco di “vigne optime”, fornitore di ottimo vino per l’Impero.

Taurasi docg/dop, 100% Aglianico, 2013

Dopo la fermentazione per circa 24 giorni in acciaio, viene affinato in bottiglia per 14/16 mesi e matura in grandi botti di rovere da 35 hl per circa 22 mesi, poi ulteriori 6 mesi in barriques ed, infine, 14 mesi serbatoi di acciaio, prima della sosta in bottiglia. Il colore è un bel rosso rubino intenso, con bagliori vividi e lucenti, consistente, al naso è complesso, ricco di frutta rossa matura, marasca, more, fiori rossi, viola in primis, spezie calde come cannella, vaniglia, note di chiodi di garofano, cacao e vago sentore di cuoio. E’ secco, caldo, morbido, fresco, tannicità equilibrata che rende la beva elegante, con notevole persistenza e finezza per momenti di vero piacere.

Testo e foto Carmen Guerriero