In viaggio senza alcol

Bere meglio, non bere meno. Dall’alternanza delle bevute al fenomeno Sober Spirits

Chi viaggia oggi lo sa: il gusto non è più solo una questione di eccesso, ma di esperienza. Nei cocktail bar degli hotel, nei ristoranti fine dining, nei resort e nelle spa, cresce la richiesta di alternative credibili, adulte, gastronomiche. Non succhi, non bibite zuccherate. Qualcosa che parli lo stesso linguaggio dei grandi distillati. Da questa esigenza nasce il successo di realtà come Sober Spirits.

Per anni il dibattito sul bere si è mosso su due binari opposti: da una parte l’esaltazione del consumo, dall’altra la sua demonizzazione. Oggi, finalmente, emerge una terza via. Più interessante, più adulta. È la cultura dell’alternanza, dello scegliere quando e come, senza rinunciare al gusto.

Nel turismo enogastronomico — quello vero, fatto di esperienze, non di slogan — questa evoluzione è già realtà. Il viaggiatore contemporaneo vuole assaggiare, esplorare, capire. Ma vuole anche restare lucido, guidare, allenarsi il giorno dopo, lavorare. Ed è qui che entrano in gioco i Sober Spirits.

Non parliamo di semplici bevande analcoliche, né di surrogati dolciastri. Sober Spirits nasce a Lione nel 2022 da un’intuizione radicale: togliere l’alcol da veri distillati, non costruire aromi fittizi attorno all’acqua. Una rivoluzione silenziosa, ma decisiva.

Il processo parte da autentici rum, gin o whisky, privati dell’etanolo con una tecnica delicata che preserva struttura, aromaticità e persistenza. Un passaggio chiave avviene a Grasse, capitale mondiale della profumeria; all’interno di una distilleria fondata nel 1875, l’alcol estratto viene riutilizzato per fragranze di alta gamma: un esempio virtuoso di economia circolare applicata al beverage.

Il risultato nel bicchiere è sorprendente: profili secchi, complessi, zero zuccheri, nessuna concessione alla banalità. Non “bevande per chi non beve”, ma strumenti nuovi per bartender, ristoratori e hotel che vogliono offrire un’esperienza completa a tutti gli ospiti.

Nel contesto turistico questo fa la differenza. Un aperitivo analcolico finalmente all’altezza del luogo, un pairing senza alcol in un ristorante gastronomico, un cocktail serale che non compromette la giornata successiva. Non una rinuncia, ma una scelta.

Sober Spirits non si pone contro il mondo dei distillati tradizionali. Al contrario, ne parla la stessa lingua. È pensato per chi ama il gusto, conosce i rituali del bere e desidera semplicemente alternare. Un concetto sempre più centrale anche nel racconto del turismo del gusto: meno eccesso, più consapevolezza, più qualità.

Perché oggi il vero lusso è poter scegliere.

Sober Spirits Amaretto 0.0%

Un amaretto che sorprende per equilibrio e profondità, lontano anni luce dalle versioni zuccherine a cui siamo abituati. Al naso emergono note di mandorla amara, nocciolo di albicocca e una delicata sfumatura di vaniglia naturale. Il sorso è asciutto, preciso, con una struttura che ricorda più un distillato che un liquore tradizionale.

Zero zuccheri, nessuna sensazione stucchevole, finale pulito e persistente. È ideale liscio, con ghiaccio, oppure come base per cocktail classici reinterpretati — dall’Amaretto Sour analcolico a twist gastronomici per la mixology contemporanea. Un prodotto pensato per chi cerca gusto, non compensazioni.

Sober Spirits Bitter 0.0%

Un bitter autentico, costruito sull’amaro vero, non sull’edulcorazione. Le note iniziali sono erbacee e agrumate, seguite da richiami di radici, spezie e scorze, con una progressione elegante e asciutta. La bocca è tesa, verticale, perfetta per stimolare l’appetito senza appesantire.

L’assenza di zuccheri e alcol lascia spazio a una lettura più nitida delle botaniche, rendendolo uno strumento prezioso per bartender e ristoratori. Perfetto per aperitivi sobri, Americano analcolico o semplicemente allungato con soda. È la dimostrazione che il rituale dell’aperitivo può restare intatto, anche cambiando prospettiva.

Sober Spirits Spritz 0.0%

Più che una versione analcolica dello spritz, una sua evoluzione contemporanea. Al naso spiccano agrumi freschi, erbe aromatiche e un leggero accento amaricante che richiama il mondo dei bitter italiani. In bocca è secco, dinamico, dissetante, con una chiusura pulita che invita a un secondo sorso.

Zero zuccheri, zero eccessi, massima bevibilità. Pensato per l’aperitivo all’aria aperta, per l’hôtellerie e per chi vuole alternare senza rinunciare al gesto e al piacere. Servito con ghiaccio e una scorza d’arancia, mantiene intatta la convivialità del momento spritz, cambiandone il ritmo.

