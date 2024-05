Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_7

Continua un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

MARSIGLIA, UN’ESPERIENZA DA VIVERE NEL 2024

Il 2024 si annuncia come un anno vivace ed effervescente! Una vitalità che si ritrova in ogni angolo della città capitale della Provenza, dalla scena gastronomica alla vita culturale e alle attività all’aria aperta nel cuore di un ambiente naturale eccezionalmente ricco. Info: www.marseille-tourisme.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Marsiglia è protagonista nel 2024 dei Giochi Olimpici, ai quali è orgogliosa di partecipare! Ospita gli eventi velici nel magnifico porto, dal 28 luglio all’8 agosto. Terra del calcio da decenni, è stata naturalmente scelta per ospitare anche 10 partite di calcio nel leggendario Stade Vélodrome.

I festeggiamenti inizieranno l’8 maggio 2024, giorno in cui la fiamma olimpica arriverà in Francia, e Marsiglia, antica città greca, è stata scelta come prima città ospitante. Di fronte a migliaia di persone sul posto e a più di un miliardo in diretta, la fiamma arriverà al Porto Vecchio dal Belem, storico veliero del XIX secolo. Un appuntamento da non perdere, che segnerà l’inizio dell’avventura olimpica in Francia. Oltre alle Olimpiadi, Marsiglia offre molteplici possibilità di attività sportive. In mare, immersioni con fondali che mescolano coralli dai mille colori e relitti famosi, escursioni in kayak o in pagaia, il piacere del nuoto (Marsiglia accoglie ogni anno la più grande competizione europea di nuoto in mare, la Monte Cristo Challenge), e ovviamente la vela in tutte le varianti, dal kitesurf all’efoiling. La città può essere esplorata anche a piedi, correndo o in bicicletta (ad esempio lungo la famosa strada della Corniche che costeggia il mare); senza dimenticare le molteplici vie di arrampicata nel Parco Nazionale delle Calanques, a strapiombo sul mare.

UNO CHEF PER GLI ATLETI

Alexandre Mazzia, chef tre stelle Michelin di Marsiglia nel suo ristorante AM, sarà responsabile della ristorazione per gli atleti in tutti i siti olimpici. Ex giocatore di basket, porterà il suo tocco mediterraneo per un’alimentazione di qualità, sana ed energizzante.

I PIACERI DELLA GASTRONOMIA

Quest’anno, Marseille Provence Gastronomie festeggia il suo 6° anniversario. E si parte alla grande già a fine gennaio con le cene preistoriche, un originale viaggio culinario nel cuore della riproduzione della grotta di Cosquer, dove lo chef Emmanuel Perrodin crea menu insieme al “Laboratorio Mediterraneo di Preistoria Europa-Africa” a Marsiglia. Seguiranno le “cene insolite” a luglio: luoghi imperdibili, intimi o originali si scostano delle loro destinazioni abituali per aprirsi al pubblico per una cena speciale. È l’occasione per scoprire i gioielli del patrimonio architettonico, industriale, culturale o naturale con una sola parola d’ordine per gli chef e i cuochi ai fornelli: valorizzare le produzioni locali.

Infine a settembre è la volta dello Street food festival, evento popolare e conviviale dedicato al cibo di strada mediterraneo. Sull’ “Esplanade de la Major”, la cattedrale di Marsiglia, lo street food è protagonista, insieme a street art, concerti e performance artistiche

POPULAIRE, LA NUOVA MOSTRA AL MUCEM

Sul versante culturale, il Mucem propone per i prossimi 3 anni una nuova mostra permanente: Populaire, che per la prima volta presenterà la collezione interna del museo con dipinti, sculture, ceramiche, icone… ma anche elementi più sorprendenti, che spaziano da porte decorate agli ex voto, il tutto sempre legato al Mediterraneo e all’apertura verso il mondo. Un dispositivo di mediazione digitale immersiva accompagnerà la scoperta di 1.200 oggetti.

UN NUOVO 5 STELLE NEL PALAZZO CHE HA OSPITATO NAPOLEONE

Baron Amédée Armand Hotel & Spa aprirà le porte nel 2024. Nuovo boutique hotel della catena McGallery sorge in un antico palazzo privato, a due passi dal Porto Vecchio, dove soggiornò Napoleone, dopo la vittoria a Tolone contro gli inglesi. L’hotel 5 stelle offrirà 49 camere e suite, saloni prestigiosi, una sala da ballo, piscina e spa, una sala fumatori, il tutto in un luogo ricco di storia. La struttura completa l’offerta di hotel 5 stelle a Marsiglia, posizionando la città come destinazione di alto livello.

RESPIRATE PROFONDAMENTE, RILASSATEVI: SIETE AD AIX-EN-PROVENCE!

Con 300 giorni di sole all’anno, le terrazze, le strade ombreggiate, il mercato quotidiano dove si possono degustare prodotti locali, Aix regala un’atmosfera positiva, intima e tranquilla. Ed è bello passeggiare e godersi questa dolcezza della vita. Aix è un po’ un museo a cielo aperto, vivo e vivace. Esplorate la città con una guida appassionata, non perdetevi nessuna delle sue attrazioni, scoprite i luoghi nascosti, appassionatevi al suo prestigioso passato, alla sua architettura, al patrimonio, ai monumenti, gustatevi aneddoti curiosi, andate sulle tracce di Cezanne. I parchi e i giardini meravigliosamente progettati offrono relax e freschezza vicino a vasche e fontane. Dal paesaggio dominato agli ampi spazi naturali che circondano la città, troverete sempre una natura autentica. A pochi chilometri dal centro città, scoprite la montagna Sainte-Victoire e i numerosi vigneti. Esplorare i sentieri di montagna a piedi o in bici elettrica è accessibile a tutti fra panorami incredibili! Info: www.aixenprovencetourism.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

In famiglia o con gli amici, scoprite la città di Paul Cézanne senza alcuno sforzo grazie alle Fatbike ed ebike omologate. Itinerari su misura e supervisionati da 2 ore a 5 ore in bicicletta per esplorare il centro della città di Aix e/o la sua campagna e avvicinarsi alla Montagna Sainte-Victoire.

Un’esperienza divertente, autentica e insolita, accompagnata dalla degustazione di prodotti regionali (olio d’oliva, vino, calissons, ecc.) per unire sport e piaceri provenzali!

Il percorso tipico: partenza dal centro storico della città verso i principali monumenti poi la campagna di Aix e sosta in un’azienda vinicola con degustazione e infine ritorno al centro città, distanza totale percorsa di 50 km.

NOVITÀ IN FATTO DI ALBERGHI

La bastide Bourrelly. L’Hotel, rinnovato e ampliato, ora dispone di 30 camere, un ristorante gourmet, un bar, sale per ricevimenti e una spa. Sotto l’energica guida di Mathias Dandine, chef stellato Michelin dal 2004, una rinascita nel segno dell’autentica anima provenzale.

L’Auberge La Coste apre le porte in primavera. Situato nel Domaine de Château La Coste, l’Auberge La Coste offrirà 76 camere, un risto- rante e un bar con un’autentica atmosfera provenzale. Nel cuore di 200 ettari di vigneti biologici, molto vicino al centro d’arte, a Château la Coste e all’attuale palazzo Villa la Coste. Questo affascinante hotel incarnerà un’arte di vivere tipica del sud della Francia. L’Auberge La Coste offrirà anche botteghe di artigianato locale.

EMOZIONI D’ARTE 2024

Pierre Bonnard e il Giappone, Centro d’arte Caumont dal 3 maggio al 6 ottobre 2024

L’Hôtel de Caumont presenta le connessioni tra l’arte di Pierre Bonnard (1847-1947), e quella del Giappone, alternando disegni, stampe e dipinti con scenografie di arte giapponese, e mostra come Bonnard abbia integrato i principi, i concetti e alcuni temi degli artisti giapponesi nella sua estetica.

Al Museo Granet dal 15 giugno al 29 settembre con Jean Daret, pittore del Re in Provenza, una grande mostra dedicata a Jean Daret, pittore del barocco provenzale del ‘600, nominato “Pittore del Re” da Luigi XIV.

2025, L’ANNO DI CÉZANNE

Al Museo Granet dal 28 giugno al 12 ottobre 2025, un centinaio di opere saranno riunite sul tema del rapporto del pittore con la casa di campagna di famiglia, la bastide del Jas de Bouffan.

pertura della Bastide du Jas de Bouffan, casa di famiglia per 40 anni, luogo di creazione delle sue opere, uno spazio espositivo di 1000 m² interamente dedicato a Cézanne.

Il 2025 sarà anche l’anno della riapertura dell’atelier di Cézanne, altro luogo emblematico del pittore. Sarà questa l’occasione per vivere una nuova esperienza alla scoperta delle opere realizzate nella bottega (tra il 1902 e il 1906, vi realizzò i suoi ultimi capolavori, tra cui le Grandes baigneuses).

La cava di Bibémus. Altopiano roccioso, vero museo a cielo aperto e tesoro del patrimonio. Approccio museale, e panorami sulla Ste Victoire e sulla natura attorno.

VAUCLUSE, IL PIACERE DELLE ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA

Il Vaucluse offre una straordinaria varietà di siti e paesaggi per tante attività all’aria aperta. Trekking, ciclismo, equitazione, trail running, golf, arrampicata, tutte le attività sono perfette per tenersi in forma. E come conferma la regola, “dopo la fatica, un po’ di relax”. Info: www.provenceguide.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

In bicicletta! Cosa c’è di più piacevole di un soggiorno in bicicletta o in mountain bike su sentieri fiancheggiati da vigneti o campi di lavanda? Quando queste strade attraversano i paesaggi del Vaucluse intorno al Mont Ventoux, attraverso i vigneti AOC Côtes du Rhône, lungo i corsi d’acqua che circondano l’Isle sur la Sorgue o nel cuore del Luberon, la magia della Provenza scatta immediatamente.

Per scoprire il vigneto Châteauneuf du Pape e fermarsi a pranzo nell’emblematico ristorante Mère Germaine, non c’è niente di meglio di un facile anello di 28 km! Info: www.provence-a-velo.fr/

IL PIACERE DI CAMMINARE

Con 3.000 km di sentieri segnalati, il Vaucluse è un paradiso per gli escursionisti. Percorrete i sentieri escursionistici nel cuore dei vigneti, nei paesaggi d’ocra, scalate il Monte Ventoux, attraversate gli affascinanti villaggi arroccati, percorrete i sentieri di GR o scoprite un circuito di 3 ore, scegliete una struttura con il marchio Compagnon de Route per le pause pranzo e per dormire, con una guida o con la famiglia: siete nel Vaucluse. Le Dentelles de Montmirail, passando per l’altopiano di Courens a Beaumes de Venise, offrono panorami mozzafiato. Info: www.provenceguide.com

VIA FERRATA DI CAVAILLON

Questo percorso verticale lungo la falesia della collina di Saint Jacques ha una particolarità: è direttamente accessibile a piedi dal centro del paese di Cavaillon. Il percorso è composto da 2 pareti, la “via natura”, accessibile a tutti, e la “via souterrata” per i più sportivi. La vista sul Monte Ventoux e fino alle Alpilles è mozzafiato e i pannelli informativi sulle terrazze arricchiscono il percorso con informazioni sulla fauna, la flora e il patrimonio locale. L’accesso è gratuito e l’attrezzatura può essere prenotata presso AB Cycles Outdoor o Cyclix.

SPA BIO DE MASSILLAN, RELAX AL CASTELLO

Una spa di 600 m2 in uno storico castello appartenuto a Enrico II e Diana di Poitiers, in collaborazione con un marchio francese di cosmetici biologici e vegani: Biovive.

La spa Massillan offre le ultime tendenze in fatto di strutture balneoterapiche: piscina nella natura con diversi effetti di massaggio o nuoto controcorrente, doccia emozionale con 3 percorsi colore-suono-aromi, 2 saune di cui una alle erbe con vasca idromassaggio, un hammam, una zona relax/tisaneria, una terrazza sul tetto con vista sul castello e sui vigneti dove si tengono lezioni di yoga e tai chi, 5 cabine per trattamenti…E non dimentichiamo la palestra, aperta sul parco, dotata di attrezzature in legno del marchio eco-responsabile WaterRower. Info: www.chateaudemassillan.fr

