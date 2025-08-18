Il microbiologo Claudio Bandi vince il Premio Tedeschi Giallo Mondadori 2025 con il romanzo d’esordio “La città e l’abisso”. Il riconoscimento assegnato nell’ambito del Mystfest di Cattolica.

È stato conferito sabato 28 giugno, nell’ambito del prestigioso Mystfest di Cattolica, il Premio Tedeschi 2025, uno dei riconoscimenti più importanti per il romanzo giallo in Italia. Tra i due vincitori ex aequo, il biologo evoluzionista e studioso di microrganismi Claudio Bandi esordisce con il romanzo “La città e l’abisso”, edito da Mondadori nella collana Il Giallo Mondadori Oro.

Con uno stile che omaggia i maestri del noir americano come Chandler ed Ellroy, Bandi ci conduce nella Los Angeles del 1952, tra le ombre e le contraddizioni di una società in bilico tra progresso e discriminazione. Protagonista del romanzo è il detective privato William Slaytor, impegnato in un’indagine che va ben oltre la semplice ricerca di un assassino, per diventare il ritratto crudo e disilluso di un’America divisa, feroce e affascinante.

“La città e l’abisso” sarà disponibile in edicola nei mesi di luglio e agosto 2025 al prezzo di 7,50 euro, mentre l’uscita in libreria è prevista per il 2026. È disponibile anche in ebook al prezzo di 5,99 euro sulle principali piattaforme.

Oltre al valore letterario, la pubblicazione del romanzo si caratterizza per l’importante finalità sociale: i diritti d’autore sulle prime 5.000 copie vendute saranno destinati a sostenere la Fondazione Ivo de Carneri, impegnata in progetti sanitari contro le malattie neglette nell’Africa subsahariana.

Claudio Bandi, classe 1962, è professore di Microbiologia, Evoluzione biologica e Storia della Biologia presso l’Università di Milano, è membro del Comitato Scientifico del Centro Nazionale Anti-pandemico ed è stato consulente dell’OMS. Dopo una lunga carriera scientifica, debutta nella narrativa con un romanzo che combina rigore, passione e una profonda conoscenza delle contraddizioni sociali, offrendo ai lettori un giallo hard-boiled di grande intensità.

Il Premio Tedeschi rappresenta da oltre quarant’anni un trampolino di lancio per i migliori autori italiani del genere giallo, confermando ancora una volta la vivacità e la qualità della narrativa di genere nel nostro Paese.

