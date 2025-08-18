Turismo del Gusto
Il microbiologo Claudio Bandi vince il Premio Tedeschi Giallo Mondadori 2025

Il microbiologo Claudio Bandi vince il Premio Tedeschi Giallo Mondadori 2025 con il romanzo d’esordio “La città e l’abisso”. Il riconoscimento assegnato nell’ambito del Mystfest di Cattolica.

È stato conferito sabato 28 giugno, nell’ambito del prestigioso Mystfest di Cattolica, il Premio Tedeschi 2025, uno dei riconoscimenti più importanti per il romanzo giallo in Italia. Tra i due vincitori ex aequo, il biologo evoluzionista e studioso di microrganismi Claudio Bandi esordisce con il romanzo “La città e l’abisso”, edito da Mondadori nella collana Il Giallo Mondadori Oro.

Con uno stile che omaggia i maestri del noir americano come Chandler ed Ellroy, Bandi ci conduce nella Los Angeles del 1952, tra le ombre e le contraddizioni di una società in bilico tra progresso e discriminazione. Protagonista del romanzo è il detective privato William Slaytor, impegnato in un’indagine che va ben oltre la semplice ricerca di un assassino, per diventare il ritratto crudo e disilluso di un’America divisa, feroce e affascinante.

“La città e l’abisso” sarà disponibile in edicola nei mesi di luglio e agosto 2025 al prezzo di 7,50 euro, mentre l’uscita in libreria è prevista per il 2026. È disponibile anche in ebook al prezzo di 5,99 euro sulle principali piattaforme.

Oltre al valore letterario, la pubblicazione del romanzo si caratterizza per l’importante finalità sociale: i diritti d’autore sulle prime 5.000 copie vendute saranno destinati a sostenere la Fondazione Ivo de Carneri, impegnata in progetti sanitari contro le malattie neglette nell’Africa subsahariana.

Claudio Bandi, classe 1962, è professore di Microbiologia, Evoluzione biologica e Storia della Biologia presso l’Università di Milano, è membro del Comitato Scientifico del Centro Nazionale Anti-pandemico ed è stato consulente dell’OMS. Dopo una lunga carriera scientifica, debutta nella narrativa con un romanzo che combina rigore, passione e una profonda conoscenza delle contraddizioni sociali, offrendo ai lettori un giallo hard-boiled di grande intensità.

Il Premio Tedeschi rappresenta da oltre quarant’anni un trampolino di lancio per i migliori autori italiani del genere giallo, confermando ancora una volta la vivacità e la qualità della narrativa di genere nel nostro Paese.

Redazione Centrale TdG

