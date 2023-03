Il Marchese Milano e RE.ME.DIET Evolution insieme a sostegno della ricerca scientifica su dieta mediterranea e malattie renali dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Lorenzo Renzi e Davide Solari, patron de Il Marchese Milano, indirizzo meneghino vocato alla cucina tradizionale romana, aprono le porte del locale per un esclusivo Charity Gala a sostegno del progetto di ricerca scientifica RE.Me.DIET Evolution.

Lunedì 13 marzo 2023, alle ore 20:00, le porte de Il Marchese Milano si apriranno per un’esclusiva serata di beneficienza a sostegno dell’importante progetto RE.ME.DIET. nato nel 2017, dall’Istituto di Ricerca Urologica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Davide Solari e Lorenzo Renzi, infatti, da sempre vicini alle tematiche sociali e consci dell’importanza della ricerca scientifica e della sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie, anche attraverso la cultura gastronomica, ospiteranno nel loro ristorante milanese, clone del già noto Il Marchese Roma, la Charity Gala condotta dalla giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi. Nel corso della serata, che vedrà la partecipazione di medici e ricercatori, oltre che dei due promotori del progetto, il Dott. Francesco Trevisani, nefrologo e ricercatore, e la Dott.ssa Arianna Bettiga, nutrizionista e ricercatrice, saranno affrontati diversi temi legati al concetto di evoluzione della dieta mediterranea nel panorama oncologico. Si parlerà di ricerca dell’equilibrio nutrizionale, creatività e ingredienti mediterranei ricchi di molecole bioattive in grado di influenzare l’espressione del nostro DNA.

“Siamo onorati di essere stati coinvolti in questo progetto che mette al centro i benefici dell’alimentazione – commentano Solari e Renzi -. Il San Raffaele è un Istituto che salva tantissime vite ogni anno e siamo felici di dare anche il nostro piccolo contributo.”

A rendere tangibili e concreti questi argomenti, sarà poi la cucina dalle forti radici romane di Daniele Roppo (il giovane cuoco de Il Marchese Roma e Milano), resa leggera e contemporanea attraverso tecniche nuove e grande qualità del prodotto.

“La collaborazione tra Il Marchese e Re.Me.Diet è un ulteriore conferma di come si possa preparare un piatto buono e al tempo stesso in grado di “fare bene”. Questi anni di ricerche in laboratorio sulle malattie renali sono stati fondamentali per individuare le interazioni tra alcuni fattori nutritivi degli alimenti e la regolazione dell’espressione genica a livello funzionale renale. Siamo partiti dalla relazione tra dieta mediterranea e prevenzione delle patologie funzionali renali con il progetto RE.ME.DIET e, alla luce dei brillanti risultati ottenuti, ora stiamo lavorando sulla evoluzione del progetto, ovvero RE.ME.DIET. EVOLUTION, progettualità che appronterà un approccio combinato nefrologico e nutrizionale per la creazione dì diete personalizzate nei pazienti affetti da tumore del rene” spiega il dott Francesco Trevisani.

Il progetto RE.ME.DIET EVOLUTION

Il progetto è nato nel 2017 presso l’Istituto di Ricerca Urologica (URI) dell’IRCCS Ospedale San Raffaele dal dottor Francesco Trevisani, nefrologo e ricercatore, e la dottoressa Arianna Bettiga, biologa nutrizionista.

I ricercatori sono partiti dallo studio di come la dieta mediterranea potesse intervenire a livello epigenetico nel prevenire o favorire la regressione di alcune patologie renali correlate al metabolismo, dimostrando nel tempo come determinate molecole presenti negli alimenti potessero essere in grado di regolare l’espressione dei nostri geni, influenzando la nostra salute in modo positivo o negativo.

Il progetto, presentato anche in Europarlamento a Bruxelles, ha, anno dopo anno, incrementato il folto gruppo di sostenitori in diversi settori. A livello scientifico, infatti, sono stati coinvolti importanti centri europei di eccellenza per cooperare a livello di ricerca e tecnologia; a livello del settore agrifood, diverse realtà italiane imprenditoriali congiuntamente a chef stellati hanno mostrato come si possa preparare un “piatto” buono e al tempo stesso capace di “fare bene” seguendo i dettami del progetto RE.ME.DIET. Questi anni di ricerche in laboratorio sono stati fondamentali per individuare le interazioni tra alcuni fattori nutritivi degli alimenti analizzati e la regolazione dell’espressione genica a livello funzionale renale. Inoltre, le analisi molecolari di sequenziamento genico (NGS) e successivamente di metilazione hanno delineato diversi possibili collegamenti biologici tra pattern legati sia al metabolismo e funzionalità renale, sia al tumore renale. A fronte di tali evidenze scientifiche pertanto, RE.ME.DIET si è evoluto in RE.ME.DIET EVOLUTION, uno step successivo del progetto che ora intende sviluppare un percorso personalizzato e innovativo basato sulla medicina di precisione, nei pazienti con tumore renale, a livello nutrizionale e nefrologico.

Il menù del Charity Gala

Dopo un calice di benvenuto, sfileranno in tavola gli antipasti, dalla Crocchetta di baccalà mantecato su crema di ceci al rosmarino, alla Tempura di verdure con maionese vegana alle spezie passando dalla Polentina croccante con ragù di verdure. Si passerà poi ai primi piatti come la Pasta con ceci e baccalà, vero e proprio comfort food, e il Risotto con guanciale, pecorino e carciofi. Chiuderanno le proposte salate il Pollo con i peperoni e le croccanti Puntarelle alla romana, condite con la salsa di alici. Alla Tartelletta di ricotta e visciole il compito, infine, di deliziare i palati. Il menu comprenderà anche una bottiglia di vino, selezionata da un abile sommelier, per ogni quattro commensali, acqua, pane e caffè. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza a favore del progetto di ricerca.

“Il menu è nato dalla collaborazione con la Dott.ssa Bettiga. Tutti i piatti sono realizzati con ingredienti freschi, di stagione e a km0, perfettamente bilanciati tra proteine e grassi. Il fritto, ad esempio, non è da demonizzare soprattutto se fatto con l’olio buono e se accompagnato da spezie, che fanno bene alla salute, e dalle verdure. La romanità poi emerge con il pollo con i peperoni, grande classico della cucina capitolina, e con le puntarelle che, condite con la salsa di alici, apportano al menu la giusta quantità di Omega3” commenta Roppo.

Info e prenotazioni:

Il Marchese Milano – Via dei Bossi, 3 – www.ilmarchesemilano.it

Per prenotare è necessario effettuare il pagamento sul sito inviando la conferma della prenotazione all’indirizzo mail donazioni@hsr.it

https://register.hsr.it/donazioni/donazione.aspx?dest=remediet

Il Marchese Milano

Dopo l’enorme successo de Il Marchese Roma, ristorante cosmopolita che racchiude in sé il fascino della nobiltà e la veracità del popolo capitolino dell’Ottocento, apprezzato anche dalla first lady Jill Biden e dalla première dame Brigitte Macron, Davide Solari e Lorenzi Renzi hanno esportato il loro fortunato format nel distretto artistico di Brera, a un passo dal Teatro alla Scala. Qui, in un edificio di stile neoclassico, tra colonne e pavimenti antichi, velluti, tinte pastello e complementi di design in ottone, propri delle dimore nobiliari, che fanno da contraltare al legno grezzo e dalle pareti decadenti tipici delle osterie popolari, è possibile concedersi ogni giorno, dall’aperitivo al dopocena, momenti di relax e convivialità impreziositi dalla cucina verace e sincera di Daniele Roppo e i drink d’avanguardia a base di amaro del bar manager Fabrizio Valeriani. Il Marchese, fin dalla sua apertura capitolina, si è da subito affermato come Amaro Bar con le sue 600 etichette italiane presenti in carta.

