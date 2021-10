Il collo della bottiglia, un romanzo scritto da Tinto

IN ESCLUSIVA SU AMAZON

“IL COLLO DELLA BOTTIGLIA, STORIE DI VITE”

Primo romanzo di TINTO (NICOLA PRUDENTE)

CONDUTTORE DI “DECANTER” RAI RADIO2 E “MICA PIZZA E FICHI” LA7

È uscito in esclusiva su AMAZON, in versione digitale con e cartacea, “IL COLLO DELLA BOTTIGLIA, STORIE DI VITE” il primo romanzo di TINTO (NICOLA PRUDENTE) voce storica di “DECANTER” RAI RADIO2 e volto di “MICA PIZZA E FICHI” su LA7

Dopo quattro libri a tema prettamente enogastronomico questo è il romanzo d’esordio, dove non si parla solo di vino ma il nettare di bacco è il fil rouge di una storia incredibile. Il libro è strutturato come una sorta di programma radiofonico col classico mix, musica/parlato, dove ad ogni capitolo corrisponde una canzone.

Il protagonista è NIK, un giovane speaker radiofonico che conduce un programma enogastronomico in un’importante emittente privata nazionale. È un ragazzo solare ma negli ultimi anni è un po’ malinconico perché la sua trasmissione è invasa sempre di più da contenuti commerciali a scapito della qualità del racconto.

La radio è fatta di musica, quella che fa vibrare l’anima, non del tormentone commerciale del momento.

Sono lontani i tempi delle prime radio, dove la parola e la musica erano veramente libere. Anche per il vino in un certo senso è così. Alcuni vini sono come le hit musicali del momento, altri no. È questione di etichetta, discografica o enologica, poco importa.

Il vino è figlio della terra e non del marketing.

La puntata di quella volta sarà però diversa nella musica e nei contenuti. Nick racconta al pubblico la storia che conosce, la vita incredibile di due fratelli viticoltori. La storia dei Manocchio. Carmine e Antonio Manocchio, un maestro elementare e un dipendente del comune, nati e cresciuti nel sud Italia a Frattocchie. Una storia di vita che si intreccia come una vite. Intrighi, passioni, misteri e amori segreti che iniziano sulle rive dell’Adriatico dopo che Antonio ha conosciuto Blanche, bellissima e giovane top model franco algerina. La grandeur francese ed il genio italiano. Antonio ha un sogno ma Don Capitone, mafioso locale prova ad ostacolare lui ed il fratello. I Manocchio però non si danno per vinti e lottano contro le persone, gli esigui guadagni, i litigi in famiglia ed il destino avverso che, grazie anche all’amicizia con Don Piero, assume un’altra direzione. Blanche è a conoscenza di un segreto, un’antichissima formula, una chiave per rendere il loro vino ancora più buono e farlo conoscere a tutto il mondo. In quella terra c’era un sole fantastico e il grado zuccherino dell’uva era perfetto. Come andrà a finire?

Quale sarà il segreto?

La vita è fatta di storie incredibili, la vite pure.

biografia

Tinto (Nicola Prudente) nasce in Puglia, a Mesagne (Br), il 12 settembre del 1976 e cresce in Toscana a Pistoia, è sposato, due figli, oggi vive e lavora a Roma. Dal 2002 è, insieme a Federico Quaranta, l’anima e la voce di “Decanter”, programma cult di Rai Radio2 dedicato al mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia. Grazie a questo programma, ha ricevuto diversi riconoscimenti: l’ultimo in ordine di importanza è il “Premiolino”, uno dei più antichi premi giornalistici italiani. Oltre alla carriera radiofonica, Tinto si è fatto apprezzare anche per le sue doti di conduttore televisivo. Nella stagione2013-2014 ha presentato su RaiDue il programma “Un pesce di nome Tinto”. Dal 2011 al 2013, ha girato l’Italia con “Fuori di Gusto” in onda su La7. Tinto ha condotto, insieme a Fede, i programmi “Magica Italia” e “Linea Verde-Orizzonti” su RaiUno.

Nelle passate stagioni televisive, e sempre RaiUno, Tinto era nel cast fisso della “Prova del cuoco” di Antonella Clerici. Dal2015è autore e conduttore di “Frigo” su Rai2. Da ottobre 2019 è autore e conduttore di “Mica Pizza e Fichi” su La7. Tinto ha pubblicato quattro libri. È del2013 “Sommelier ma non troppo-Il libro per capire il vino senza troppi giri di bicchiere” edito da Rai Eri e che è valso “l’Oscar Bibenda” come miglior libro enogastronomico. A fine 2015 ha dato alle stampe il volume “111 vini italiani che devi proprio assaggiare” edito da Emons, una guida che è un viaggio tra le migliori cantine d’Italia per brindare al nostro Bel Paese. Nel 2017, sempre edito da Rai Eri, esce il terzo libro “Sommelier ma non troppo: ad ogni cibo il suo vino, gli abbinamenti di Vinocult”. Nel 2020, edito invece da Cairo Editore, esce il libro tratto dall’omonimo programma tv su LA7 «Mica Pizza e Fichi».

Redazione Centrale TdG