Gran Canaria Walking Festival 2025: quando il turismo attivo incontra natura e sapori

Negli ultimi anni il turismo attivo è diventato una delle forme di viaggio più ricercate

Sempre più viaggiatori scelgono esperienze che uniscono natura, benessere e scoperta culturale: camminare lungo un sentiero, pedalare attraverso paesaggi rurali, partecipare a un’escursione organizzata non significa solo fare sport, ma entrare in sintonia con il territorio e con la comunità che lo abita. È un modo di viaggiare lento, sostenibile, rispettoso dell’ambiente e capace di restituire emozioni autentiche.

Non sorprende, quindi, che proprio Gran Canaria – isola che da sempre affascina per la varietà dei suoi paesaggi – ospiti ogni anno uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dell’escursionismo: il Gran Canaria Walking Festival.

Dal 23 al 26 ottobre 2025, il festival, organizzato da Gran Canaria Natural & Active, con il patrocinio del Cabildo di Gran Canaria attraverso Turismo de Gran Canaria, celebrerà la sua XIV edizione, trasformando l’isola in un palcoscenico naturale per camminatori provenienti da tutto il mondo.

Quattro giorni, un continente in miniatura

Definita spesso “continente in miniatura” per la sua straordinaria diversità geografica, Gran Canaria è la destinazione ideale per chi ama il trekking. In pochi chilometri si alternano spiagge, gole vulcaniche, pinete, canyon desertici e villaggi immersi nel verde.

L’edizione 2025 del festival propone quattro nuovi itinerari che condurranno i partecipanti attraverso scenari sorprendenti: le alture di Artenara, nel centro dell’isola, con i suoi siti archeologici, Patrimonio Mondiale dell’Unesco; i paesaggi rurali di Santa María de Guía, e l’atmosfera storica di Teror nel nord di Gran Canaria; e infine, le vallate spettacolari di San Bartolomé de Tirajana sul versante meridionale dell’isola.

Ogni giornata diventa un viaggio a sé, con il passo lento che permette di osservare dettagli nascosti, incontrare la gente del posto e scoprire la ricchezza naturale dell’isola al di fuori delle rotte turistiche tradizionali.

Trekking e gusto: il valore della convivialità

Uno degli elementi che rendono unico il Gran Canaria Walking Festival è il suo legame con la gastronomia locale. Camminare tra i paesaggi dell’isola non è solo un esercizio fisico, ma un percorso che coinvolge tutti i sensi. Durante le escursioni, infatti, sono previste soste per picnic preparati con prodotti tipici, mentre al termine di ogni itinerario i partecipanti potranno condividere un pranzo leggero in luoghi simbolici come la Finca Canarias Aloe Vera di Fataga.

Questi momenti conviviali rappresentano l’anima del festival: tra un boccone e l’altro si assaporano formaggi di capra premiati a livello internazionale, dolci a base di miele e frutta subtropicale, vini locali che raccontano il carattere vulcanico della terra. È un modo per conoscere Gran Canaria non solo attraverso i panorami, ma anche attraverso la sua cucina, specchio di una storia fatta di contaminazioni e tradizioni.

Oltre il trekking: un’esperienza internazionale

Il Walking Festival non è una semplice manifestazione sportiva. È un evento capace di unire persone di nazionalità diverse, appassionati di trekking e curiosi del turismo attivo che decidono di vivere l’isola in modo autentico. L’atmosfera che si respira è internazionale e conviviale: gruppi che si formano lungo il cammino, storie che si intrecciano, amicizie che nascono condividendo la fatica della salita e la gioia di un panorama improvviso.

Partecipare significa vivere Gran Canaria nella sua dimensione più vera, lontano dalle folle, con il tempo di osservare, ascoltare e assaporare. È un invito a rallentare, a riconnettersi con la natura e con sé stessi, lasciandosi sorprendere dai paesaggi e dai sapori che cambiano di giorno in giorno.

Gran Canaria, isola da vivere a passo lento

Il Gran Canaria Walking Festival 2025 è quindi molto più di un evento escursionistico: è un laboratorio di turismo sostenibile, un’occasione per valorizzare i territori rurali, le tradizioni culinarie e il patrimonio naturale dell’isola.

Dal 23 al 26 ottobre, l’isola accoglierà camminatori di tutto il mondo per quattro giornate di trekking, natura e convivialità. Un invito a chi ama il turismo attivo e cerca esperienze che uniscono cultura, benessere e autenticità.

Gran Canaria si rivela così non solo come meta di mare e relax, ma come destinazione da scoprire passo dopo passo, con lo sguardo rivolto ai suoi paesaggi mutevoli e il palato pronto a lasciarsi conquistare dai sapori di una terra unica.

Silvia Donatiello