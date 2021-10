Al via sabato 16 il Festival della Mostarda 7.0, l’evento digitale e diffuso sul territorio cremonese per riscoprire la regina autunnale delle tavole lombarde

Ci siamo, questo week end prende il via la settima edizione del consueto appuntamento che celebra la mostarda, proposto per l’edizione 2021 in un format digitale affiancato da degustazioni diffuse sul territorio cremonese.

La settima edizione del Festival della Mostarda si svolgerà infatti dal 16 ottobre al 30 novembre con appuntamenti online tra rubriche tematiche, ricette e curiosità sulla mostarda ed eventi in presenza.

Appassionati e gourmet curiosi potranno scoprire tutti i segreti di questa eccellenza gastronomica attraverso un ricco programma che verrà presentato sabato 16 ottobre alle ore 12.00 sui canali social.

Alla regina autunnale delle tavole lombarde verranno dedicate rubriche tematiche ricorrenti, come quella relativa alle ricette a base di mostarda, in collaborazione con chef e food blogger, e degustazioni guidate di formaggi e mostarde, in presenza presso i ristoranti, le enoteche e le gastronomie e, sui social del Festival, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi di Cremona, insieme ad una serie di interessanti appuntamenti da mettere in agenda.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.festivaldellamostarda.it e gli appuntamenti potranno essere seguiti sugli account social della manifestazione: Instagram, Facebook e YouTube

Redazione Centrale TdG