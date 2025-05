A partire dal 23 maggio, 24 ORE Cultura porta in libreria Enrico Bartolini al Mudec, un volume riccamente illustrato dedicato alla filosofia “classica contemporanea” della cucina del ristorante tristellato situato in zona Tortona, al terzo piano del MUDEC – Museo delle Culture, nel cuore del design district: un libro per tutti gli appassionati di food che vogliono stupire con la propria cucina.

Nell’introduzione, Enrico Bartolini racconta il lungo percorso che lo ha portato ad aprire il suo ristorante a Milano. Il Mudec rappresenta il fulcro di un microcosmo di ristoranti, dove il talento di ogni chef e maître è valorizzato. Ed è proprio il mix di talento e di potenzialità uniche di ciascun territorio la chiave che trasforma ogni ristorante in un universo gastronomico unico e ogni chef in un vero artista del gusto.

A fianco di Enrico Bartolini prendono parola anche Sebastien Ferrara e Monica Biella, con cui lo chef ha creato un microcosmo gastronomico unico, dove ogni dettaglio è curato con passione e precisione. Sebastien Ferrara, Restaurant Manager del MUDEC, ha portato la sua esperienza e la sua dedizione al servizio, creando un ambiente accogliente e raffinato che completa perfettamente l’offerta culinaria. La sua capacità di gestire la sala con professionalità e umanità ha contribuito in modo significativo a rendere ogni visita al MUDEC un’esperienza indimenticabile. Monica Biella, General Manager del gruppo di ristoranti di Enrico Bartolini, ha svolto un ruolo cruciale nella gestione e nell’espansione del progetto gastronomico. La sua visione strategica e le sue capacità gestionali hanno permesso al MUDEC di crescere e prosperare, mantenendo sempre alti standard di eccellenza.

Anche Davide Boglioli, resident chef e direttore creativo del menù del ristorante al Mudec, prende la penna per raccontarsi e condividere con il lettore i trucchi del mestiere. La sua abilità nel combinare sapori intensi e influenze diverse ha contribuito a rendere ogni piatto un’opera d’arte gastronomica. A partire dalle complesse ricette che propone nella sua cucina, attraverso adattamenti, ispirazioni e racconti, presenterà al lettore una serie di varianti inedite. Le sezioni sono due: una dedicata alle ricette gourmet, come il piccione alla milanese o il risotto alla rapa rossa “evoluzione”, e l’altra alle ricette classiche senza tempo, come la cassoeula tradizionale oppure i pici all’aglione: una sfida imperdibile per gli appassionati di cucina, che si potranno cimentare a casa nella preparazione di piatti stellati secondo la visione di Enrico Bartolini.

Elenco delle ricette gourmet:

Merluzzo nero, grano saraceno e perilla

Rombo in crosta di alghe, lumachine di mare e lampone

Molluschi e cassoeula

Animella e carote

Spago anguilla

Bottoni di olio e lime in salsa cacciucco

Risotto alla rapa rossa “evoluzione”

Piccione alla milanese

Albero di arance

Soufflé al cioccolato guanaja, arachide salato, ananas al rum e sesamo tostato

Elenco delle ricette classiche senza tempo:

Spaghetti affumicati alle vongole e nero di seppia

Trota salmonata in carpione

Cassoeula tradizionale

Finanziera piemontese

Pici all’aglione

Zuppa di pesce

Risotto alla parmigiana

Coniglio al civet

Zabaione con cantucci

Soufflé alla nocciola

AUTORI

Enrico Bartolini, nato nel 1979 a Castelmartini, in provincia di Pistoia, è uno degli chef più rinomati e premiati d’Italia. Dopo essersi diplomato all’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme, ha affinato le sue competenze lavorando con chef di fama internazionale come Paolo Petrini a Parigi e Mark Page a Londra. Nel 2005, Bartolini ha preso in gestione il ristorante Le Robinie, dove ha ottenuto la sua prima Stella Michelin. Successivamente, ha continuato a collezionare stelle Michelin, diventando lo chef italiano più stellato della storia con un totale di 14 stelle. Tra i suoi ristoranti più celebri ci sono il Ristorante Enrico Bartolini al MUDEC di Milano, il Casual Ristorante a Bergamo, e il GLAM a Venezia. Bartolini è noto per la sua capacità di innovare la cucina italiana tradizionale, creando piatti che combinano sapori classici con tecniche moderne. La sua filosofia culinaria si basa sull’evoluzione continua, rispettando le radici della cucina italiana mentre esplora nuove frontiere gastronomiche.

Davide Boglioli, nella sua brillante carriera ha lavorato in vari ristoranti prestigiosi in Italia e all’estero, come il Trivet di Londra. Oggi è il talentuoso resident chef al ristorante Enrico Bartolini al Mudec di Milano. Lavorando a stretto contatto con Enrico Bartolini, Boglioli contribuisce a creare piatti innovativi e accessibili, caratterizzati da sapori intensi e influenze diverse. Boglioli è noto per la sua capacità di bilanciare perfettamente i sapori, offrendo un’esperienza culinaria sofisticata e memorabile. I menù degustazione del ristorante, come il “Mudec Experience” e il “Best of”, riflettono la sua maestria e la sua dedizione alla cucina contemporanea.

DATI

Titolo: ENRICO BARTOLINI AL MUDEC

Autori: Enrico Bartolini, Davide Boglioli

Editore: 24 ORE Cultura

Pagine: 160

Formato: 20 x 25 cm

Rilegatura: cartonato

Lingua: italiano

Uscita libreria: 23 maggio 2025

Prezzo: € 30,00

ISBN: 9788866488781

Redazione Centrale TdG