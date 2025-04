Enoturismo, esperienze emozionanti tutto l’anno lungo la Strada del Sangiovese

La Romagna, e in particolare la provincia di Ravenna, si caratterizza sempre più come meta attrattiva per chi è in cerca di esperienze enogastronomiche di qualità

Mentre in Italia continua a ritmo serrato la crescita dell’enoturismo – che secondo l’ultimo rapporto Ismea-Aite coinvolge oggi circa 13,4 milioni di persone, ossia il 64,5% dei viaggiatori – anche la Romagna, e in particolare la provincia di Ravenna, si caratterizza sempre più come meta attrattiva per chi è in cerca di esperienze enogastronomiche di qualità attraverso cui entrare in contatto diretto con prodotti d’eccellenza, la loro storia e il territorio di origine. Qui, grazie al progetto “Romagna a tu per tu” della Strada del Sangiovese, si possono vivere durante tutto l’anno venticinque esperienze speciali, con vignaioli e artigiani del gusto pronti ad aprire le porte di cantine e agriturismi per ospitare degustazioni guidate, laboratori, trekking tra la natura e altre proposte emozionanti capaci di lasciare il segno.

Si va dai laboratori di pasta al matterello (agriturismo Trerè) a quelli di biscotti con farina macinata a pietra al Molino Scodellino (agriturismo La Sabbiona), dagli agriaperitivi nelle tende romagnole (Rio del Sol) alle merende con degustazione di olio extravergine di oliva Dop (Terra di Brisighella), dalle pedalate in vigna (Tenuta Uccellina) alle meditazioni yoga nella natura (Podere la Berta), sempre concluse con assaggi di vini e prodotti tipici del territorio. Non mancano poi le tradizionali visite in vigna e in cantina (Cantina Gallegati) o in agriturismo (Tenuta Nasano), magari impreziosite dai panorami unici della Vena del Gesso, patrimonio dell’umanità Unesco (Cantina Bulzaga). Chi è appassionato di arte e artigianato può cimentarsi in un laboratorio di intreccio di vegetazioni spontanee all’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo concludendo l’esperienza con un pranzo a base di prodotti tipici o prenotare una visita guidata al Museo internazionale delle Ceramiche e a una delle oltre cinquanta botteghe artigiane di Faenza. Mentre per conoscere le particolarità dell’oro bianco di Cervia una visita al Museo del Sale può essere arricchita da un percorso in salina o da un’intera giornata in compagnia dei salinari locali.

“Viviamo in un territorio splendido – afferma il presidente della Strada del Sangiovese Filiberto Mazzanti – dove a ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un paesaggio che ci toglie il fiato. Sono risorse preziose e apprezzate da turisti sempre più affamati di emozioni, conoscenze ed esperienze uniche capaci di farsi ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che rende unica la Romagna: un’ospitalità autentica e cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi affascinanti e creatività. Dalla collina al mare, attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per divertirsi in coppia, in famiglia o con gli amici”.

A queste proposte, disponibili nel corso delle diverse stagioni, la Strada del Sangiovese, circuito enoturistico d’elezione della Regione Emilia Romagna attivo da venticinque anni, aggiunge gli appuntamenti speciali della rassegna “Sulla buona Strada”, eventi che ogni mese uniscono vini e prodotti tipici del territorio ai tesori storici, culturali e paesaggistici della provincia di Ravenna. Così un laboratorio di incisione o una visita guidata alle opere dell’Art Decò può diventare l’occasione per degustare un calice di Albana o Centesimino. Mentre un trekking sui calanchi o un’escursione speleologica nella Grotta del Re Tiberio offrono l’opportunità di scoprire i salumi di Mora romagnola e i formaggi locali. O, ancora, una degustazione di cioccolati artigianali si rivela un’esperienza illuminante sulle numerose e inaspettate possibilità di abbinamento dei vini romagnoli, dagli spumanti fino ai passiti.

La ricca e variegata proposta enoturistica messa in campo ha portato la Strada del Sangiovese a essere nel 2023 e nel 2024 tra i vincitori dei Food and Drinks Awards, premio annuale attraverso cui il magazine internazionale Lux Life celebra le migliori esperienze di turismo e benessere che coniugano con successo qualità e creatività. In particolare la Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna è stata premiata come Best Wine Tasting & Experience Guide dell’Emilia Romagna.

Tutte le esperienze enoturistiche del progetto “Romagna a tu per tu” sono disponibili sul sito della Strada del Sangiovese (https://www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-a-tu-per-tu/) così come il calendario della rassegna “Sulla buona Strada” (https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2025/).

Redazione Centrale TdG